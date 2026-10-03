MC SN 1974 là con trai Giáo sư âm nhạc: Thủ khoa Nhạc viện Hà Nội, đi dẫn Hoa hậu Việt Nam được vợ như ý

Anh được mệnh danh là "người đàn ông không lão hóa" vì vẻ ngoài không thay đổi nhiều sau gần 30 năm gắn bó với truyền hình.

Đó là MC Vũ Anh Tuấn, sinh năm 1974, đến từ Hà Nội. Anh là gương mặt gắn với các chương trình âm nhạc và giải trí của VTV suốt nhiều năm qua, là cái tên quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả.

MC Anh Tuấn

Con nhà nòi âm nhạc, tốt nghiệp Thủ khoa nhạc viện

MC Vũ Anh Tuấn sinh ra trong gia đình có truyền thống âm nhạc. Bố anh là Giáo sư Âm nhạc, Nhà giáo Nhân dân Vũ Hướng - nguyên Phó Giám đốc Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Mẹ nam MC từng tốt nghiệp ngành Y nhưng sau đó lựa chọn một công việc khác để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Năm 4 tuổi, Anh Tuấn bắt đầu làm quen với piano và dành khoảng 2 năm luyện tập loại nhạc cụ này. Sau đó, theo định hướng của bố, anh chuyển sang học cello.

Năm 1981, khi mới 7 tuổi, Anh Tuấn bắt đầu theo học nhạc cổ điển tại Nhạc viện Hà Nội. Đây cũng là nơi anh gắn bó suốt 17 năm tiếp theo. Trong thời gian học, nam MC duy trì thành tích xuất sắc và đến cuối khóa đại học, anh đỗ thủ khoa. Thành tích này giúp anh chuyển tiếp lên bậc cao học tại Nhạc viện mà không phải trải qua kỳ thi chuyển cấp.

Thời sinh viên, Anh Tuấn cùng MC Trịnh Long Vũ và Trần Thanh Tùng (Tùng John), thành lập ban nhạc sinh viên Desire - chuyên chơi lại những ca khúc nổi tiếng của The Beatles. Nhóm từng thu hút sự quan tâm lớn của sinh viên, có những buổi biểu diễn tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là ĐHQGHN) quy tụ gần chục nghìn người.

Desire sau đó giảm dần hoạt động rồi tan rã, nhưng các thành viên vẫn giữ liên lạc và có những lần tái hợp trong các chương trình, sự kiện liên quan đến The Beatles.

Cũng chính âm nhạc đã đưa Anh Tuấn đến gần với truyền hình. Khi cùng đội tuyển Nhạc viện Hà Nội tham gia SV 96 do VTV tổ chức, anh có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với môi trường truyền hình. Anh nhận ra mình thích công việc này, đồng thời biết nhà đài lúc đó đang cần những người có chuyên môn về âm nhạc.

MC Anh Tuấn đã có gần 30 năm làm truyền hình

Sau khi tốt nghiệp năm 1997, Anh Tuấn tiếp tục học cao học tại Nhạc viện, đồng thời từng theo học Đại học Ngoại thương. Sau đó, anh bắt đầu làm việc tại VTV với vai trò BTV phụ trách các chương trình nhạc giao hưởng, thính phòng.

Bước ngoặt tiếp theo đến khi Anh Tuấn được MTV châu Á lựa chọn làm VJ đầu tiên của Việt Nam. Từ một BTV phụ trách mảng âm nhạc, anh dần trở thành gương mặt dẫn chương trình quen thuộc với khán giả.

Trong gần 30 năm gắn bó với truyền hình, Anh Tuấn gắn với hàng loạt chương trình như Bài Hát Việt, Trò Chơi Âm Nhạc, MTV, Hoa hậu Việt Nam, các chương trình đêm giao thừa và nhiều sự kiện lớn. Những năm gần đây, nam MC tiếp tục gây chú ý tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Anh cũng đảm nhận công việc sản xuất, đạo diễn một số chương trình âm nhạc và liveshow quốc tế.

Con đường truyền hình của Anh Tuấn từng khiến anh phải đưa ra những lựa chọn không dễ dàng. Trong thời gian công việc tại VTV ngày càng nhiều, anh lần lượt dừng việc học tại Đại học Ngoại thương, từ bỏ học bổng 4 năm tại Berklee College of Music và không hoàn thành chương trình cao học ở Nhạc viện dù chỉ còn kỳ thi cuối cùng để nhận bằng.

Việc lựa chọn truyền hình thay cho những cơ hội học tập về kinh tế và âm nhạc từng khiến bố anh thất vọng, thậm chí ảnh hưởng đến mối quan hệ của 2 bố con.

Tại VTV, Anh Tuấn cũng trở thành một trong những MC thường xuyên xuất hiện cùng Diễm Quỳnh, tạo thành bộ đôi quen thuộc với khán giả truyền hình trong nhiều năm.

"Cặp đôi vàng" của VTV Anh Tuấn - Diễm Quỳnh

Đi dẫn Hoa hậu Việt Nam rồi nên duyên với thí sinh, hôn nhân kín tiếng bên người vợ kém 14 tuổi

So với sự nghiệp ấn tượng, chuyện đời tư của Anh Tuấn ít được chia sẻ hơn. Nam MC từng kết hôn với người vợ đầu tiên là Lisa, quốc tịch Australia, có hai con trai là Alex - tên tiếng Việt là Vũ Quang Huy và Henry - tên tiếng Việt là Vũ Quang Thắng.

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, Anh Tuấn kết hôn với Lý Hồng Nhung, sinh năm 1988, kém anh 14 tuổi.

Hai người gặp nhau tại Hoa hậu Việt Nam 2008. Khi đó, Anh Tuấn là MC của cuộc thi còn Hồng Nhung là thí sinh. Người đẹp mang hai dòng máu Việt - Pháp và từng lọt vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam năm ấy. Sau cuộc thi, cả hai bắt đầu tìm hiểu và hẹn hò. Khoảng 5 năm sau, họ quyết định kết hôn vào năm 2013.

Vợ chồng Anh Tuấn - Hồng Nhung

Hồng Nhung từng tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh. Sau khi lập gia đình, cô không tiếp tục hoạt động nghệ thuật mà chuyển sang kinh doanh, đồng thời dành thời gian chăm sóc gia đình và hỗ trợ công việc của chồng.

Gia đình có thêm con gái Anna vào mùng 2 Tết Quý Mão 2023. "Con đã đến với chúng tôi trong không khí gần gũi, tưng bừng, hạnh phúc, vui vẻ và ấm áp tuyệt vời vào đúng ngày Mùng 2 Tết Quý Mão. Tôi rất xúc động và biết ơn tình cảm của mọi người dành cho tôi và gia đình", MC Anh Tuấn chia sẻ trên tài khoản Facebook.

Ngoài âm nhạc và truyền hình, Anh Tuấn còn có sở thích chơi mô tô. Khi theo đuổi đam mê xe cộ, nam MC có phong cách phóng khoáng, bụi bặm, khác với hình ảnh trau chuốt trên màn ảnh. Đam mê này đã có từ nhỏ và càng lớn dần theo năm tháng. Mỗi năm anh đều thực hiện các chuyến đi đến những vùng đất lạ trên khắp Việt Nam.

(Tổng hợp - Ảnh: FBNV)