MC Quyền Linh sống thế nào trong biệt thự hơn 21 tỷ tại Phước Kiểng, TP.HCM?

Sau hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, MC Quyền Linh có cuộc sống đủ đầy bên bà xã Dạ Thảo và hai con gái. Gia đình nam MC hiện sống trong căn biệt thự rộng khoảng 500m² tại khu dân cư Phước Kiểng, TP.HCM, được nhiều nguồn thông tin ước tính có giá trị hơn 21 tỷ đồng.

Không chỉ có cơ ngơi đáng chú ý, Quyền Linh còn duy trì nhiều hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, sản xuất chương trình và kinh doanh. Hai con gái của nam MC cũng đã trưởng thành, có thành tích học tập tốt và bắt đầu có những hoạt động riêng.

Từ tuổi thơ thiếu thốn đến cuộc sống sung túc ở tuổi ngoài 50

Quyền Linh tên thật là Mai Huyền Linh, sinh năm 1969 tại Tiền Giang. Trước khi có vị trí quen thuộc trên truyền hình, anh từng trải qua tuổi thơ nhiều thiếu thốn và theo học Trường Nghệ thuật Sân khấu 2.

Trong thập niên 1990, Quyền Linh gây chú ý khi tham gia nhiều bộ phim như Người Hà Nội, Những nẻo đường phù sa, Đồng tiền xương máu, Giao thời... Trong đó, Đồng tiền xương máu là một trong những tác phẩm giúp tên tuổi anh được biết đến rộng rãi.

MC Quyền Linh cùng vợ và các con sống trong căn nhà rộng rãi, khang trang ở TP.HCM.

Sau giai đoạn đóng phim, Quyền Linh chuyển hướng mạnh sang công việc dẫn chương trình. Anh gắn với nhiều chương trình truyền hình, đặc biệt là Vượt lên chính mình và Bạn muốn hẹn hò. Công việc MC giúp nam nghệ sĩ duy trì độ phủ sóng trong thời gian dài và trở thành hình ảnh quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả.

Ngoài nghệ thuật, Quyền Linh còn tham gia sản xuất chương trình và hoạt động kinh doanh. Năm 2024, nam MC từng chia sẻ công ty do anh thành lập đã hoạt động được 5 năm. Anh cho biết việc kinh doanh chủ yếu giúp kết nối bạn bè và có thêm kinh phí cho các hoạt động thiện nguyện, trong khi công việc kinh doanh của bà xã Dạ Thảo được tách biệt.

Hiện Quyền Linh còn đảm nhận vị trí Phó chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam. Năm 2024, anh trở lại màn ảnh rộng sau khoảng 20 năm với phim Hai Muối.

Biệt thự hơn 21 tỷ, rộng khoảng 500m²

Sau nhiều năm làm việc trong lĩnh vực giải trí, Quyền Linh và gia đình có không gian sống rộng rãi tại TP.HCM. Căn biệt thự nằm ở khu dân cư Phước Kiểng, có diện tích khoảng 500m² và được nhiều nguồn thông tin ước tính trị giá hơn 21 tỷ đồng.

Ngôi nhà mang phong cách châu Âu, sử dụng tông trắng làm chủ đạo. Hệ thống cửa kính lớn giúp không gian bên trong đón nhiều ánh sáng tự nhiên. Nội thất được thiết kế theo hướng hiện đại, nhưng điểm chiếm diện tích đáng kể lại là khoảng sân vườn bao quanh căn nhà.

Từ sân thượng đến khu vực lối đi, gia đình trồng nhiều loại cây xanh, hoa hồng, hoa giấy và cây ăn trái. Cóc, ổi, đu đủ cùng nhiều loại rau được trồng ngay trong khuôn viên nhà.

Dù có cơ ngơi khang trang, MC Quyền Linh vẫn duy trì lối sống giản dị.

Quyền Linh cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh chăm sóc khu vườn. Nam MC tự tay hái rau, thu hoạch trái cây hoặc dành thời gian ở nhà cùng gia đình. Không gian này phần nào phản ánh sở thích của anh sau nhiều năm sống và làm việc tại thành phố: vẫn muốn giữ một khoảng xanh gợi nhớ cuộc sống miền quê.

Nếu xét về giá trị bất động sản, đây là một trong những tài sản đáng chú ý nhất từng được công khai hình ảnh của gia đình Quyền Linh. Tuy nhiên, nam MC chưa công khai tổng giá trị toàn bộ tài sản của mình, vì vậy không có cơ sở để xác định chính xác anh đang sở hữu khối tài sản bao nhiêu.

Vợ doanh nhân và hai cô con gái trưởng thành

Quyền Linh kết hôn với Dạ Thảo vào năm 2005. Sau hơn 20 năm gắn bó, hai vợ chồng có hai con gái là Mai Thảo Linh (Lọ Lem, sinh năm 2006) và Mai Thảo Ngọc (Hạt Dẻ, sinh năm 2008).

Dạ Thảo là doanh nhân và cũng là người dành nhiều thời gian chăm lo cho gia đình. Bà xã Quyền Linh từng tham gia lên ý tưởng cho không gian sống của gia đình. Trong những hình ảnh được chia sẻ, Dạ Thảo thường xuất hiện cùng chồng và hai con trong các hoạt động đời thường tại nhà.

Hai cô con gái của Quyền Linh cũng ngày càng được công chúng chú ý. Lọ Lem từng theo học ngành quản trị kinh doanh và bắt đầu có thu nhập riêng từ các hoạt động quảng cáo, hợp tác thương hiệu từ khi còn trẻ. Quyền Linh cho biết anh vui khi con gái có thể tự chủ về tài chính và tự chi trả những nhu cầu cá nhân.

Năm 2025, Lọ Lem gây chú ý khi cùng gia đình mua một chiếc Mercedes có giá lăn bánh hơn 9 tỷ đồng. Cô cho biết mình có góp tiền mua xe. Trước đó, cô cũng từng chia sẻ về việc kiếm được khoảng 1 tỷ đồng từ các hoạt động quảng cáo khi còn ở tuổi thiếu niên.

Trong khi đó, Hạt Dẻ cũng có thành tích học tập tốt và thường xuất hiện cùng chị gái trong các sự kiện. Hai cô gái từng được bố đưa tới những buổi họp báo, lễ trao giải để làm quen với môi trường xã hội và học hỏi kỹ năng, nhưng Quyền Linh nhiều lần cho biết anh không chủ trương ép các con theo showbiz.

MC Quyền Linh không chủ trương ép các con theo showbiz.

Cuộc sống đủ đầy nhưng vẫn giữ những thói quen cũ

Điểm đáng chú ý trong cuộc sống hiện tại của Quyền Linh là sự đối lập giữa điều kiện vật chất và hình ảnh đời thường mà anh thường chia sẻ.

Trong căn biệt thự được định giá hơn 21 tỷ đồng, nam MC vẫn thường xuất hiện với dép tổ ong, tự chăm cây, hái rau và dành thời gian cho những công việc không liên quan đến ánh đèn sân khấu. Khu vườn 500m² vì thế trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của gia đình.

Cuộc sống giản dị của nam MC nổi tiếng showbiz.

Sau hơn ba thập kỷ làm nghề, Quyền Linh hiện có nhiều nguồn hoạt động từ nghệ thuật, sản xuất chương trình đến kinh doanh, cùng một tổ ấm có giá trị lớn tại TP.HCM. Hai con gái cũng đã bước vào giai đoạn trưởng thành, bắt đầu có định hướng và nguồn thu nhập riêng.

Từ một diễn viên trưởng thành trong hoàn cảnh khó khăn, Quyền Linh hiện có cuộc sống tương đối khác so với những năm đầu bước vào nghề: một căn biệt thự rộng hàng trăm mét vuông, gia đình ổn định và các con ngày càng tự lập. Tuy vậy, những hình ảnh đời thường của nam MC tại nhà vẫn chủ yếu xoay quanh gia đình, cây cối và những sinh hoạt quen thuộc.

Ảnh: FBNV