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Vụ xe khách lật nghiêng, 2 người tử vong: Nghe tiếng con khóc mà không thể giúp được gì

Hương Trà (T/H)
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Nằm trên giường bệnh, chị Nguyễn Thị S. (32 tuổi, trú phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc chiếc xe khách gặp tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4h30' rạng sáng 23/9, xe khách giường nằm mang BKS 77F-005.xx của Nhà xe Bảy Tàu do tài xế Nguyễn Văn C. (SN 1990, trú tại tổ dân phố Trường An 2, phường Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc.

Khi đi đến khu vực nút giao nhau giữa Quốc lộ 1 và Quốc lộ 19B thuộc địa bàn ngã tư Gò Công, tổ dân phố Tiên Hội, thuộc phường An Nhơn Bắc thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 77F2-04xx do ông Nguyễn Đình P. (SN 1963, trú tại khu vực Phú Thành, phường Hoài Nhơn Bắc) điều khiển lưu thông cùng chiều. Sau cú tông, chiếc xe khách mất lái tiếp tục tông vào xe taxi mang BKS 60E-006.50 đang đậu gần đó rồi lật nghiêng tại vòng xuyến nút giao.

Hậu quả, vụ tai nạn đã làm ông Nguyễn Đình P. (người đi xe máy) và một nữ hành khách trên xe tử vong tại chỗ. Ngoài ra, có một số hành khách đi trên xe giường nằm bị thương.

Liên quan tới nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn, Tuổi Trẻ dẫn báo cáo từ Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai, cho biết,  tài xế xe khách giường nằm Nguyễn Văn C. điều khiển xe không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông. Tài xế này có giấy phép lái xe hạng D, có giá trị đến ngày 9-9-2030. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thụ lý điều tra, làm rõ.

Khoảnh khắc xe khách lật nghiêng trên đường. (Ảnh cắt từ clip)

Một trong những nạn nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai là chị Nguyễn Thị S. (32 tuổi, trú phường Bình Định, tỉnh Gia Lai). Nằm trên giường bệnh, khi nhớ lại khoảnh khắc vụ tai nạn xảy ra, chị S. vẫn chưa hết bàng hoàng.

Chia sẻ trên Dân Việt, chị cho biết mình cùng hai con là là N.N.K.L. (4 tuổi) và N.N.G.H. (8 tháng tuổi) đón xe khách từ TP.HCM về quê tại Phù Mỹ. Vụ tai nạn xảy ra gần sáng, sau một chặng đường dài nên phần lớn hành khách trên xe đều đã ngủ. Chị S. cũng ôm con nhỏ ngủ thiếp đi.

Đang ngủ thì chị thấy xe chao đảo rồi bị lật nghiêng. Theo lời kể của chị S., khi xe bị lật, chân chị bị gãy, không thể cử động và chỉ biết ôm con nhỏ nằm đó. Trong lúc chưa biết chuyện gì xảy ra, chị nghe tiếng con lớn khóc ré lên ở một giường khác. Bé lớn bị đè lên, chị nghe tiếng con khóc mà lòng xót xa, không thể giúp được gì.

Dân Việt thông tin cho hay, chị S. được xác định bị gãy chân. Cháu L. bị nhiều mảnh kính, kim loại ghim vào người và được các bác sĩ phẫu thuật lấy dị vật. Sau tai nạn, cháu liên tục khóc, hoảng loạn. Cháu H. bị thương ngoài da.

Được biết, trên chuyến xe ấy, còn có bà B.T.X., mẹ chồng của chị S. Bà B.T.X. bị thương rất nặng và tử vong sau tai nạn. Gia đình đã đưa thi thể bà về làm thủ tục mai táng.

Một nạn nhân khác đang điều trị tại bệnh viện là chị V.T.X. (28 tuổi, trú phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai). Chị X. bị chấn thương cột sống, gãy xương và đang được các bác sĩ tiếp tục khám, điều trị.

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