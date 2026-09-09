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MC Quyền Linh làm vận chuyển không lương

PV
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Hình ảnh gần gũi, giản dị của MC Quyền Linh thu hút sự chú ý.

Mới đây, Quyền Linh chia sẻ trên trang cá nhân một khoảnh khắc giản dị bên con gái. Trong ảnh, nam MC đội mũ bảo hiểm, đeo kính, mặc áo sơ mi xanh và trực tiếp điều khiển xe máy. Phía sau, cô con gái cũng đội mũ bảo hiểm, tươi cười tạo dáng trước ống kính.

Kèm bức ảnh, Quyền Linh hài hước viết: "Người vận chuyển không bao giờ có lương… nhỏ thì cõng, lớn thì chở nhé". Cách nói dí dỏm của nam MC nhanh chóng thu hút sự chú ý. "Người vận chuyển" mà anh nhắc tới thực chất chính là hình ảnh một người cha luôn sẵn sàng đưa đón, đồng hành cùng các con, bất kể các con đã lớn đến đâu.

MC Quyền Linh làm vận chuyển không lương và Tình cảm cha con ấm áp - Ảnh 1.

MC Quyền Linh luôn sẵn sàng đưa đón, đồng hành cùng các con

Quyền Linh từ lâu được biết đến là ông bố dành nhiều thời gian cho hai con gái Lọ Lem và Hạt Dẻ. Trong cuộc sống gia đình, nam MC từng chia sẻ việc có con khiến anh thay đổi hoàn toàn lịch sinh hoạt. Thay vì la cà với bạn bè sau giờ làm, anh chỉ mong hoàn thành công việc để nhanh chóng trở về nhà với các con.

Tình cảm ấy vẫn được duy trì khi Lọ Lem và Hạt Dẻ trưởng thành. Tháng 4/2026, nhân sinh nhật tuổi 20 của Lọ Lem, Quyền Linh viết lời chúc đầy xúc động, nhắc đến những năm tháng anh đưa con đến trường và cho rằng tình yêu dành cho con là món quà sinh nhật đặc biệt nhất.

Với Hạt Dẻ, nam MC cũng không giấu được niềm tự hào khi chứng kiến con gái út tốt nghiệp trung học vào tháng 6/2026. Anh bày tỏ hạnh phúc khi nhìn con trưởng thành và mong những niềm vui ấy sẽ luôn đồng hành cùng con trong cuộc đời.

MC Quyền Linh làm vận chuyển không lương và Tình cảm cha con ấm áp - Ảnh 2.

Tổ ấm hạnh phúc của vợ chồng Quyền Linh và 2 cô con gái xinh đẹp

MC Quyền Linh làm vận chuyển không lương và Tình cảm cha con ấm áp - Ảnh 3.

Gia đình Quyền Linh chúc mừng cô con gái út Hạt Dẻ tốt nghiệp THPT

Không chỉ đưa đón con, Quyền Linh còn chú trọng xây dựng mối quan hệ gần gũi, cởi mở với hai con gái. Anh cho biết mình sẵn sàng làm bạn với các con, đồng thời muốn các con sống khiêm tốn, có đạo đức. Anh cũng thừa nhận lo lắng khi Lọ Lem và Hạt Dẻ nhận được quá nhiều sự chú ý từ công chúng.

Ở tuổi U60, Quyền Linh vẫn duy trì công việc MC và đặc biệt gắn bó với các chương trình mang màu sắc xã hội, nhân ái. Hơn 20 năm qua, anh liên tục xuất hiện trong nhiều chương trình hỗ trợ người nghèo, gia đình khó khăn. Nam MC mong muốn có thêm nhiều người trẻ tiếp nối công việc thiện nguyện mà anh đã theo đuổi trong nhiều năm.

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Tags

Quyền Linh

Lọ Lem

hạt dẻ

gia đình

sao Việt

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