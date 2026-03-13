MC quốc dân thẳng tay đánh phụ nữ trên livestream gây phẫn nộ

MC Ding Dong (còn được biết đến với tên Heo Yong Woon) từng gây tranh cãi vì say rượu lái xe, bỏ chạy sau khi gây tai nạn. Đến nay, nam MC nổi tiếng này lại trở thành tâm điểm chú ý vì hành hung 1 nữ streamer ngay trên sóng livestream ngày 11/3.

Vụ việc bắt đầu khi nữ streamer chế giễu những scandal của MC Ding Dong: "Anh có sự nghiệp lâu năm nhưng chẳng làm được gì cả", "Anh từng gây ra vụ say rượu lái xe cách đây 2 năm". Điều này khiến MC 46 tuổi nổi cơn thịnh nộ, quát "Tắt máy quay đi" và túm tóc, hành hung nữ streamer. Cảnh tượng này được phát ngay trên sóng livestream, khiến người xem không khỏi bàng hoàng.

MC Ding Dong thẳng tay đánh nữ streamer trên sóng trực tiếp. Ảnh: Sports Kyunghang

Tình huống bất ngờ cũng khiến những người khác có mặt ở trường quay sững sờ. Sau vụ bạo hành, MC Ding Dong lập tức rời khỏi trường quay nhưng nhanh chóng quay lại trước ống kính để xin lỗi. Trong nước mắt, anh nói: “Tôi xin lỗi vì đã cư xử thiếu chuyên nghiệp. Tôi xin lỗi một lần nữa tới khán giả và các streamer”. Nam MC đồng thời nói thêm: “Tôi có thể chấp nhận mọi lời chỉ trích, nhưng khi nghe nhắc đến ‘sự việc 2 năm trước’, nó đã khơi lại nỗi ám ảnh và những kỷ niệm về các con tôi, nên tôi đã mất bình tĩnh”.

Ngôi sao từng được so sánh với "MC quốc dân" Yoo Jae Suk lần nữa nghẹn ngào giải thích về scandal say rượu lái xe: “Tôi đã không có việc làm trong 1 năm rưỡi, và cuối cùng tôi cũng cố gắng chứng tỏ rằng mình đang sống chăm chỉ trở lại. Nhưng khi nghe những lời bình luận đó…”. Anh cúi đầu liên tục và nói thêm: “Tôi sẽ không bao giờ uống rượu rồi lái xe nữa”.

Nam MC này vội xin lỗi và giải thích. Ảnh: Koreaboo

Trước đó, vào năm 2022, MC Ding Dong đã bị bắt giữ gần phường Hawolgok, quận Seongbuk, Seoul, vì lái xe trong tình trạng say xỉn nặng, từ chối kiểm tra nồng độ cồn bằng máy đo hơi thở của cảnh sát và bỏ trốn khỏi hiện trường. Vụ việc cũng liên quan đến việc đâm vào xe cảnh sát. Nam MC bị truy tố về tội vi phạm Luật Giao thông đường bộ (lái xe trong tình trạng say xỉn) và cản trở công vụ gây thương tích, nhận mức án 1 năm 6 tháng tù giam kèm theo 2 năm quản chế.

MC Ding Dong có tên thật là Heo Yong Woon, sinh năm 1980. Anh từng là một diễn viên hài thuộc thế hệ thứ 9 của đài SBS, được biết đến với biệt danh "MC phụ số 1" và "Yoo Jae Suk của các MC phụ". Sự nghiệp nở rộ giúp MC Ding Dong nổi tiếng, nhận được nhiều lời mời tham gia các sự kiện khác nhau.

Tuy nhiên sau scandal say rượu lái xe, ngôi sao này đã từ bỏ vai trò MC phụ trong chương trình Immortal Songs của KBS2 và You Hee Yeol's Sketchbook. Mới đây, MC Ding Dong mới trở lại với vai trò MC phụ cho chương trình Active King mùa 3. Nhưng với scandal đánh phụ nữ mới đây, rất có thể sự nghiệp của MC Ding Dong lại "đi bụi" thêm một lần nữa.

MC Ding Dong lắm tài nhưng cũng nhiều tật. Ảnh: Starnews

Nguồn: Koreaboo, Sports Kyunghang