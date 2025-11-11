MC quốc dân "diss" rát mặt cả showbiz giữa lễ trao giải, cả dàn sao tái mặt, tắt lịm nụ cười không dám ho he

Những ngày qua, showbiz Trung Quốc rùm beng trước vụ việc nam diễn viên Vương Truyền Quân bị Bạch Bách Hà và Phạm Băng Băng ngầm tố cáo lên ngôi Ảnh đế Liên hoan phim quốc tế Tokyo 2025 nhờ "quan hệ". Theo nguồn tin trong giới, thế lực đứng sau Vương Truyền Quân đã gây sức ép với giám khảo Văn Yến, buộc bà phải trao giải cho nam diễn viên này. Việc Vương Truyền Quân được cơ cấu giành Ảnh đế đã tước đoạt cơ hội tranh Ảnh hậu của Bạch Bách Hà và Phạm Băng Băng khiến 2 minh tinh nóng mặt, bất mãn. Sau đó, Tân Chỉ Lôi cũng bị người trong ngành ám chỉ "đi cửa sau" để lên ngôi Ảnh hậu tại Liên hoan phim quốc tế Venice 2025.

Liên tiếp những cáo buộc về việc diễn viên Trung Quốc đoạt cúp ở các liên hoan phim danh giá nhờ vào sự tác động của thế lực tư bản hậu thuẫn, gây rúng động showbiz Hoa ngữ. Giữa lúc drama rợp trời, khoảnh khắc nữ MC quốc dân Nghê Bình đứng trên sân khấu lễ trao giải Kim Kê danh giá phơi bày mặt trái cơ cấu giải thưởng trong showbiz Trung Quốc, đã lan truyền khắp MXH và nhận được chú ý lớn từ công chúng.

Nghê Bình là người duy nhất ở showbiz Hoa ngữ dám vạch trần mặt trái cơ cấu giải thưởng của các lễ trao giải

Theo đó, vào năm 2013, Nghê Bình đảm nhận vai trò MC cho lễ trao giải Kim Kê. Đứng trên sân khấu với Ảnh đế Phú Đại Long, Nghê Bình đã không giấu được sự bức xúc trước việc bộ phim Bạch Điểu Triều Phụng với nam chính Đào Trạch Như và nữ phụ Trình Bồng trắng tay tại Kim Kê.

Năm đó, trong danh sách đề cử, Đào Trạch Như và Trình Bồng được đánh giá vượt trội về diễn xuất so với những người khác. Nghê Bình chia sẻ trong cuộc họp hội đồng giám khảo, cô hết sức đấu tranh để giành cơ hội cho Trì Bồng, Đào Trạch Như và các diễn viên thực lực, nhưng bị phớt lờ. Do đó, Nghê Bình quyết định mượn sân khấu sự kiện chính thức để thay mặt các diễn viên thực lực nói ra nỗi bất công, tố cáo vấn nạn sử dụng quy tắc ngầm để đoạt giải thưởng lớn ở Cbiz.

Dưới đây là bài phát biểu với lời lẽ đầy châm chọc của Nghê Bình để mỉa mai hiện trạng trao giải nhờ quan hệ đầy hỗn loạn trong showbiz Hoa ngữ:

Tôi không dám chúc mừng những người đã đoạt giải, cũng không dám bày tỏ sự tiếc nuối hay nói lời xin lỗi với những người không đoạt giải. Bởi cái giải thưởng này không giống như thành tích 12 phút 88 giây - 1 con số rõ ràng, có thể đo đếm - của vận động viên Lưu Tường. Nghệ thuật không đơn giản như vậy, có người chỉ thiếu đúng 1 phiếu và phiếu đó có thể do những người có chuyên môn như tôi bầu hoặc không bầu. Mọi người có thể nghĩ chúng chẳng nói lên điều gì cả nhưng thực ra là có đấy. Các nghệ sĩ đoạt giải, tất nhiên dựa vào tài năng, nhưng cũng không thể phủ nhận được là các bạn gặp may đấy. Còn những người chưa đoạt giải, thật lòng mà nói họ cũng rất có năng lực, nhưng thiếu đi chút may mắn. Tôi tiếc cho họ nhưng thực sự là không còn cách nào khác. Cùng 1 năng lực diễn xuất, nhưng cô ấy vì cô ấy đẹp, được mọi người yêu thích, tán thưởng, tiếng vỗ tay cũng nhiều hơn nên đã được chọn. Còn Phùng Tiểu Cương là truyền kỳ rồi, xấu như thế vẫn được yêu thích. Anh ấy có thể nói là trường hợp hiếm. Không cần vỗ tay cho tôi đâu, tôi đang nói thật mà. Giải đầu tiên trong tối nay, giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc, có 1 người trong đề cử là Trì Bồng. Khi nhìn thấy cô ấy, tôi liền thấy sôi máu, nghĩ trong đầu cô ấy còn ngốc nghếch ngồi đây làm gì, nơi này làm gì cơ hội nào dành cho cô ấy. Mọi người đều mặc lễ phục lộng lẫy, tới người xấu và eo to như tôi mà còn mặc đồ đẹp được, còn cô ấy thì sao, chỉ mặc chiếc áo len cũ ngồi đó, chân đi boots. Nhưng dù vậy mọi người phải biết rằng Trì Bồng là 1 diễn viên đặc biệt xuất sắc. Diễn xuất của cô ấy trong tất cả phim từng tham gia đều rất tuyệt vời. Lần này ai cũng đánh giá cao cô ấy, nhưng cuối cùng vẫn thua trước Vương Lạc Đan - 1 người trẻ trung, xinh đẹp. Đào Trạch Như anh có biết số phiếu của anh rất cao không, nhưng anh vẫn không đoạt giải đâu. Diễn xuất của anh khiến chúng tôi rất xúc động, rất khâm phục nghị lực và sự cống hiến của anh. Nhưng tôi vẫn phải xin lỗi anh, lá phiếu của tôi không đủ để giúp anh đoạt giải. Tôi nói ít, nhưng tôi nghĩ mọi người ở đây ai cũng đủ thông minh để hiểu những điều tôi nói. Cảm ơn.

Lời lẽ sâu cay của Nghê Bình khiến tất cả nghệ sĩ tham gia lễ trao giải sượng trân, nụ cười tắt ngúm

Bài phát biểu đanh thép, sâu cay xé toạt thực trạng giải thưởng phim ảnh nhưng không dựa vào diễn xuất mà lại dựa vào độ nổi tiếng, không dựa vào thực lựa mà lại dựa vào quan hệ để trao giải của Nghê Bình, tát thẳng vào mặt giám khảo giải Kim Kê và những nghệ sĩ giành giải nhờ "đi cửa sau".

Màn "diss" thẳng mặt vào những kẻ dùng quyền ngầm để thao túng showbiz của Nghê Bình khiến tất cả nghệ sĩ tham dự lễ trao giải tái mặt, tắt lịm nụ cười, chết lặng không dám ngẩng mặt nhìn lên sân khấu. Nam diễn viên Phú Đại Long đứng cạnh Nghê Bình cũng không dám cất lời chen vào, đứng trơ ra nghe đàn chị có những lời nói sắc như dao khứa thẳng vào những bê bối của showbiz Trung Quốc.

Đến nay, màn phát biểu đối đầu trực tiếp với "thế lực tư bản", xé toạt mặt trái của lễ trao giải Kim Kê của Nghê Bình được xem là "huyền thoại". Nhiều người tán thưởng sự gan dạ, dám nói những điều không phải ai cũng đủ dũng khí để làm ngay trước mặt những ông lớn trong ngành mà chẳng sợ bị "phong sát" như nữ MC quốc dân.

Màn "diss" thẳng mặt thế lực ngầm thao túng Cbiz của Nghê Bình hiện viral khắp MXH Weibo

Nghê Bình sinh năm 1959, là người dẫn chương trình, diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc. Cô được mệnh danh là "MC quốc dân". Thời xuân sắc, cô khiến bao người "say nắng" với nhan sắc xinh đẹp, sự duyên dáng đầy cuốn hút. Nhiều ngôi sao sừng sỏ trong giới thừa nhận người đẹp này là nữ thần vạn người mê của cả một thế hệ.

