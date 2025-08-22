MC Nguyễn Quang Tâm: "Tôi chỉ mong chạm được đến những người cùng tần số"

Nguyễn Quang Tâm được khán giả yêu mến nhờ phong thái dẫn chương trình chuyên nghiệp, duyên dáng và bản lĩnh. Nghề MC mang đến cho anh nhiều trải nghiệm, giúp bắt kịp xu hướng và tích lũy chất liệu để sáng tạo nội dung. Chính từ nền tảng này, Quang Tâm quyết định không chỉ dừng lại ở vai trò MC mà còn thử sức trở thành nhà sáng tạo nội dung trên TikTok – nền tảng vừa mang tính giải trí, vừa mở ra không gian kết nối và lan tỏa giá trị.

MC Nguyễn Quang Tâm.

Bước vào lĩnh vực hoàn toàn mới, anh bắt đầu từ con số 0, tự học mọi thứ từ quay dựng, chỉnh sửa video đến việc nắm bắt xu hướng và thích ứng với những đổi thay nhanh chóng của thị trường. “Nếu với vai trò MC, tôi phải chuẩn bị kịch bản dài, đầy đủ mở đầu – cao trào – kết thúc thì với TikTok, mọi thứ lại hoàn toàn khác. Nội dung phải thật ngắn gọn, súc tích, đánh trúng trọng tâm và chạm đến cảm xúc người xem ngay lập tức. Đó vừa là thách thức, vừa là cơ hội để tôi rèn luyện tư duy sáng tạo theo một cách mới".

Đến với lĩnh vực mới với nhiều quyết tâm nhưng theo Quang Tâm chia sẻ, lúc đầu anh cũng rơi vào tình trạng hoang mang. "Có những lúc tôi không biết mình có đi đúng hướng hay không. Tôi đã từng thấy nản nhưng chính phản hồi tích cực của khán giả đã trở thành động lực để tôi tiếp tục cố gắng” – nam MC chia sẻ.

Khoảnh khắc nhận giải “Nhà sáng tạo nổi bật của năm 2025” của MC Quang Tâm.

Đằng sau những đoạn video vài chục giây là hàng giờ chuẩn bị, thử nghiệm và chỉnh sửa. Sự kiên trì ấy giúp anh dần xây dựng cộng đồng khán giả riêng, với phong cách sáng tạo gần gũi, chân thành và giàu cảm hứng. “Tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản là làm việc trong âm thầm, nỗ lực cũng âm thầm, chia sẻ chân thành nhất mọi thứ đến khán giả, chỉ mong chạm được đến những người cùng tần số” – anh bày tỏ.

Nỗ lực ấy được ghi nhận tại “TikTokShop Vietnam Summit 2025”, khi Quang Tâm vinh dự nhận giải thưởng “Nhà sáng tạo nổi bật của năm 2025”. “Giải thưởng này với tôi không chỉ là vinh danh, mà còn là lời nhắc nhở rằng mình phải tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa. Tôi xem đây như một món quà tri ân gửi đến tất cả những ai đã yêu thương, tin tưởng và đồng hành cùng mình. Thành công này là của tập thể, của những khán giả đã chọn ở lại, lắng nghe và đồng cảm cùng tôi” – nam MC xúc động nói.

Với anh, thành công không đến từ sự may mắn tình cờ mà là kết quả của quá trình nỗ lực và kiên trì. Anh tin rằng mỗi ngày đều cần tiến lên, dù chỉ một bước nhỏ. Trong số những chủ đề khai thác, thời trang là mảnh đất anh yêu thích, được xem như “chất liệu chính” để định hình bản sắc riêng.

Những video về outfit hằng ngày, cách phối đồ hay các bộ sưu tập mới đều được anh lồng ghép với phong cách sống trẻ trung, hiện đại.

“Tôi không muốn chỉ đăng một video đẹp để xem rồi quên. Tôi muốn truyền cảm hứng trong mỗi video để người xem tự tin hơn với chính bản thân mình. Thời trang là ngôn ngữ không lời và đó là thứ tôi dùng để kết nối với khán giả. Với tôi, thời trang không chỉ để mặc – nó là cách sống” – Tâm từng chia sẻ.

Chính lựa chọn này giúp anh khác biệt, khi vừa mang đến nội dung giải trí, vừa góp phần định hình xu hướng. Với Quang Tâm, sáng tạo luôn là yếu tố quyết định. Anh không ngừng thử nghiệm cách kể chuyện, cách quay dựng mới để tránh lặp lại chính mình. “Nếu không sáng tạo, bạn sẽ sớm bị bỏ lại phía sau. Tôi xem mỗi video là một cơ hội để thử một điều mới, để khán giả có lý do quay trở lại".