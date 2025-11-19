MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên cầu hôn chồng cũ

Mới đây, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên cho biết, cô và Trịnh Hội đang tận hưởng kỳ nghỉ ở một hòn đảo nhỏ tại Thái Lan. Cô chia sẻ trên trang cá nhân rằng, hòn đảo này nằm cách Bangkok khoảng 2 tiếng lái xe và 15 phút đi tàu.

Nữ MC nổi tiếng dành nhiều lời khen cho nơi này với resort ngay biển đẹp và thanh lịch, giá cả phải chăng, biển êm, cát mịn, nước trong veo. Chạy honda 10 phút xuống làng chính là có rất nhiều quán ăn dọc bờ biền. Ngồi ngay trên cát vừa hưởng gió biển vừa nướng hải sản tươi, thêm vài chai beer là không còn gì bằng.

Nữ MC sinh năm 1965 viết: "Ko Samed như một báu vật hiếm quý thường chỉ người dân địa phương ở đây mới biết. Nhưng từ khi khám phá ra Kỳ Duyên rất yêu.

Những năm sau này, Trịnh Hội làm việc ở Bhutan, mà từ Mỹ muốn bay đến Bhutan phải qua Bangkok. Nên mỗi lần xong việc trên đường về, chúng tôi lại ghé Ko Samed xả tí "stress" và nhặt thêm tí kỷ niệm… vì đây cũng là nơi tôi cầu hôn với chàng" .

Nữ MC nổi tiếng chia sẻ những giờ phút ngọt ngào bên chồng cũ trong những ngày ở đảo Ko Samed Thái Lan.

Hồi tháng 6 năm nay, Kỳ Duyên cũng chia sẻ trên trang cá nhân loạt ảnh tay trong tay tình tứ với chồng cũ cùng dòng trạng thái: " Hơn 20 năm từ ngày quen nhau đây là lần đầu tiên chúng tôi cùng đi 'cruise' (du thuyền). Và đặc biệt hơn… đi trên chiếc tàu mang tên 'Virgin '!".

Chuyện tình của Kỳ Duyên và chồng cũ là một điều gây bất ngờ không chỉ cho giới nghệ sĩ mà còn cả công chúng. Trong một livestream mới đây, danh hài Thúy Nga tiết lộ một số chi tiết về việc MC Kỳ Duyên sắp làm đám cưới với chồng cũ kém tuổi.

Thúy Nga nói: " Chị Kỳ Duyên và chồng cũ là cặp tình nhân đáng ngưỡng mộ, sau bao nhiêu sóng gió đã quay lại với nhau và anh chị hiện tại đang vô cùng hạnh phúc.

Thực sự, câu chuyện Kỳ Duyên quay lại với chồng cũ là một "kỳ tích" mà cả giới nghệ sĩ đều ngạc nhiên, bất ngờ. Họ cứ nhẹ nhàng như vậy, đầu tiên quay lại chỉ làm bạn với nhau thôi, nhưng không ngờ lại tiến sâu hơn và chuẩn bị làm đám cưới lần nữa, trở lại với nhau như một cặp đôi đẹp.

Từ khi quay lại với chồng cũ, chị Kỳ Duyên ngày càng trẻ trung và yêu đời hơn. Giống như hai người này hồi đó chia tay vì chưa hiểu nhau, nhưng trải qua thăng trầm, anh kia cũng lấy vợ mới, chị Kỳ Duyên cũng có bạn trai khác thì họ lại vòng về với nhau.

Tức là sau khi có người mới thì họ cảm nhận được nhiều thứ hơn rồi cuối cùng lại chia tay người mới đó để quay về với nhau. Giờ thì cả hai sống với nhau rất hạnh phúc, sống nhẹ nhàng và đẹp đôi. Câu chuyện này rất hay. Tôi cũng biết vậy thôi chứ không kể thêm được" .

Hai người tái hợp khiến nhiều người bất ngờ.

Thời gian gần đây, MC Kỳ Duyên rất thường xuyên chia sẻ hình ảnh tươi tắn và hạnh phúc bên chồng cũ Trịnh Hội dù cặp đôi từng chia tay cách đây nhiều năm sau 4 năm chung sống.

Sau khi ly hôn người chồng đầu tiên là bác sĩ Nguyễn Quang Li - một Việt kiều sinh sống tại Mỹ, đến cuối năm 2004, Kỳ Duyên tái hôn cùng luật sư Trịnh Hội. Khi ấy, chị đã là bà mẹ hai con ở tuổi 39, còn Trịnh Hội kém vợ 5 tuổi. Cả hai được xem là tri âm tri kỷ khi cùng nghề, cùng đam mê nghệ thuật.

Nhưng cuộc sống vợ chồng của họ chỉ kéo dài 4 năm. Tháng 12/2008, nữ MC chính thức xác nhận cuộc chia tay thông qua trang cá nhân. Sau khi ly hôn, Trịnh Hội tái hôn với một phụ nữ trẻ đẹp tên Mai Thy. Về phần Kỳ Duyên, chị bắt đầu một mối quan hệ mới với David Duy Hân – người đàn ông kém chị 8 tuổi. Cả hai gắn bó suốt 10 năm trong sự ủng hộ và ngưỡng mộ của công chúng nhưng rồi cũng chia tay.

Hiện tại, nữ MC đang vô cùng hạnh phúc, thường xuyên chia sẻ những hình ảnh ngọt ngào cùng chồng cũ lên trang cá nhân.