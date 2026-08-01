MC Kỳ Duyên: "Tôi về Việt Nam mới biết điều này"

MC Kỳ Duyên dù đã 65 tuổi nhưng vẫn vô cùng trẻ trung, giữ được vóc dáng thon gọn như một thiếu nữ, làn da căng mọng bỏ quên cả tuổi tác.

Mới đây, ca sĩ Mạnh Cương đã chia sẻ những khoảnh khắc trong chuyến nghỉ dưỡng của gia đình anh với MC Kỳ Duyên và chồng cũ, cùng diva Hà Trần con gái NSND Trần Hiếu.



Các nghệ sĩ cùng nhau nghỉ dưỡng tại một căn biệt thự resort trị giá cả trăm tỷ ở khu Hồ Tràm (Vũng Tàu).

Hà Trần và Kỳ Duyên

MC Kỳ Duyên dù đã 65 tuổi nhưng vẫn vô cùng trẻ trung, giữ được vóc dáng thon gọn, làn da căng mọng quên tuổi tác.

Nữ MC ăn mặc rất trẻ trung, hiện đại, tự phối đồ một cách thời trang. Cô nói: "Đôi bông tai này là tôi tự làm từ hòn đá nhỏ".

MC Kỳ Duyên cũng chia sẻ thêm: "Tôi về Việt Nam mới biết điều này. Chỉ có ở Hồ Tràm mới có khu nghỉ mát gọi là "all inclusive". Tức là tới đây chỉ cần bỏ ra 175 đô la mỗi người một ngày là được bao trọn mọi dịch vụ, từ ở resort tới onsen, ăn nhà hàng, có xe chở đi các điểm.

Trong khu này có tới 4 nhà hàng khác nhau, ăn bao nhiêu cũng được, nên nếu cả gia đình mang vợ chồng con cái tới đây thì cũng rẻ.

Tất nhiên phòng là ở hotel còn như chúng tôi đang ở biệt thự thì là giá khác, nhưng không mắc lắm. Vì một căn biệt thự này có thể ở tới 20 người. Người ta sẵn sàng kê thêm giường ở phòng khách cho mình. Như tôi đang ở biệt thự này là 1000 đô tới 1800 đô một ngày tùy theo mùa, nhưng ở đông người cũng thoải mái. Có lần tôi tới đây mở party tới 80 người vào cũng được".

Nói rồi, Kỳ Duyên cùng mọi người đi ăn nhà hàng 5 sao sang trọng. Nữ MC tỏ ra thân thiết với diva Hà Trần.

Hà Trần luôn đi cận kề Kỳ Duyên, đến ngồi ăn cũng ngồi cạnh nhau. Cả hai liên tục đùa giỡn.

Hà Trần từng chia sẻ về mối quan hệ của mình với MC Kỳ Duyên: "Tôi và chị Kỳ Duyên có một điểm giống nhau là thích một người nào đó sẽ chủ động bật đèn xanh.

Chị Kỳ Duyên hơn tôi một giáp, cùng tuổi Tỵ nên có khá nhiều điểm tương đồng về tính cách.

Tôi và chị Kỳ Duyên có nhiều câu chuyện vui lắm. Năm 2004, khi tôi bắt đầu sang Mỹ định cư, chị Kỳ Duyên là người đầu tiên đi coi tôi hát. Sau đó, biết bao năm chị em tôi đi show cùng nhau, làm việc chung nhưng mối quan hệ chỉ là đồng nghiệp.

Nhưng thời điểm Covid, tôi và chồng chị Kỳ Duyên không đi đâu được nên cứ dắt con đi chơi với nhau. Tôi và chồng chị Kỳ Duyên đều có mấy đứa con trạc tuổi nhau nên cứ dắt con đi chơi để các con có bạn bè, chơi cùng nhau.

Thành ra tôi thân với chồng chị Kỳ Duyên trước. Cùng thời gian đó chị Kỳ Duyên và chồng quay lại với nhau nên tôi chơi và thân luôn với cả chị Kỳ Duyên".