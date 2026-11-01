HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

MC Khánh Vy có nghề mới

Mộng Du
|

Không ai ngờ Khánh Vy cũng có ngày này

Bộ phim điện ảnh Bò Sữa Bay dù chưa chính thức khởi chiếu nhưng đang là tâm điểm chú ý của khán giả nhờ cốt truyện độc lạ và những diễn biến thú vị. Ngay từ những phút đầu tiên, tác phẩm hài kỳ ảo này đã gây bất ngờ cho người xem khi có sự xuất hiện của một gương mặt vô cùng quen thuộc: MC Khánh Vy. Không còn là những video ngắn trên mạng xã hội hay sàn sân khấu quen thuộc, cô nàng đã chính thức có một "nghề mới" khi lần đầu tiên thử sức với vai diễn trên màn ảnh rộng.

- Ảnh 1.

Khánh Vy trong Bò Sữa Bay (Ảnh: NSX)

Cụ thể, ngay ở phần mở đầu bộ phim, Khánh Vy xuất hiện trong vai một nữ MC dẫn bản tin, tường thuật về việc phát minh ra công thức sữa mới tại nông trường Mộc Châu. Dù chỉ là một phân cảnh ngắn, màn xuất hiện của cô vẫn đủ khiến người xem thích thú khi bắt gặp một gương mặt quen thuộc trong vai trò hoàn toàn khác lạ.

Trong khung hình, Khánh Vy diện trang phục chỉn chu, tác phong dẫn dắt chuyên nghiệp cùng phong thái tự tin trước ống kính. Cách cô thể hiện phần dẫn bản tin cũng tự nhiên như không hề diễn, không tạo cảm giác quá xa lạ so với hình ảnh MC vốn đã gắn liền với tên tuổi của mình. Đây là một màn cameo không quá dài, song cũng đủ để tạo thêm điểm nhấn cho những phút đầu tiên của tác phẩm.

- Ảnh 2.

Ảnh: NSX

- Ảnh 3.

Ảnh: NSX

Màn xuất hiện này càng thêm đặc biệt khi đây còn là lần đầu tiên Khánh Vy thử sức trong một bộ phim điện ảnh nói riêng và đóng phim nói chung. Nếu trước đây, khán giả vốn quen thuộc với hình ảnh nữ MC hoạt ngôn, duyên dáng trên sóng truyền hình thì lần này, cô lại có dịp trải nghiệm một vai trò mới. Dẫu chưa phải một vai diễn có nhiều đất thể hiện, màn chào sân của Khánh Vy vẫn là chi tiết thú vị, đúng tinh thần "bất ngờ" mà Bò Sữa Bay mang lại.

- Ảnh 4.

Khánh Vy và nữ chính Ngọc Xuân (Ảnh: NSX)

Nhắc đến Khánh Vy, khán giả hẳn không còn xa lạ với cô gái từng gây sốt mạng xã hội nhờ đoạn clip nói 7 thứ tiếng. Sinh năm 1999 tại Nghệ An, Trần Khánh Vy bắt đầu được chú ý từ khi còn là học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Sau hiện tượng mạng năm nào, cô dần khẳng định bản thân bằng con đường học vấn và sự nghiệp dẫn chương trình chuyên nghiệp.

TIN LIÊN QUAN

Khánh Vy từng đảm nhận vai trò MC của nhiều chương trình về tiếng Anh như IELTS Face-Off, IELTS On The Go, Follow Us... Đặc biệt, từ năm 2021, cô trở thành gương mặt đồng hành cùng MC Ngọc Huy tại chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia, ghi dấu ấn với lối dẫn trẻ trung, thông minh và đầy năng lượng. Từ một hot girl mạng xã hội, Khánh Vy hiện đã trở thành một trong những MC trẻ quen mặt với khán giả truyền hình.

- Ảnh 5.

Ảnh: FBNV

Việc góp mặt trong Bò Sữa Bay vì thế cũng mở ra một trải nghiệm khá mới đối với nữ MC. Từ sân khấu truyền hình đến màn ảnh rộng, Khánh Vy tiếp tục cho thấy sự linh hoạt và tinh thần sẵn sàng thử nghiệm những điều mới mẻ. Biết đâu sau lần chạm ngõ điện ảnh này, khán giả sẽ còn có dịp gặp cô trong những vai trò thú vị hơn nữa?

Về Bò Sữa Bay, đây là dự án điện ảnh đầu tay của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt, lấy bối cảnh nông trường bò sữa Mộc Châu vào những năm 1990. Phim xoay quanh một công thức sữa bí mật được nghiên cứu tại nông trường, được cho là có khả năng chữa lành vết thương, trẻ hóa và mang lại giá trị kinh tế khổng lồ. Vì muốn thoát khỏi cảnh nghèo khó, Trâu (Nguyễn Hùng) cùng ba người em trai quyết định tham gia phi vụ đánh cắp công thức sữa này theo sự xúi giục của phó giám đốc Văn (Lãnh Thanh). Tuy nhiên, kế hoạch bắt đầu trở nên rắc rối khi Trâu tiếp cận San (Ngọc Xuân) - nữ nhà khoa học đứng sau phát minh đặc biệt và dần nảy sinh tình cảm với cô.

- Ảnh 6.

Ảnh: NSX

Bên cạnh câu chuyện tình cảm tréo ngoe của Trâu và San, bộ phim còn có sự góp mặt của Hoa hậu Tiểu Vy trong vai Mai - cô công nhân nông trường dành tình cảm thầm lặng cho Trâu. Trong khi đó, Võ Điền Gia Huy vào vai một giang hồ si tình, mê San như điếu đổ. Tác phẩm lựa chọn cách kể chuyện pha trộn giữa hài hước, tình cảm và hành động, đặt các nhân vật vào những tình huống vừa dở khóc dở cười vừa nhiều toan tính.

Với bối cảnh nông trường Mộc Châu mang màu sắc hoài niệm, ý tưởng công thức sữa kỳ lạ cùng dàn diễn viên trẻ, Bò Sữa Bay là một trong những dự án điện ảnh Việt đáng chú ý trong những ngày đầu tháng 11. Phim dự kiến khởi chiếu chính thức từ ngày 6/11 tới đây.

- Ảnh 7.

Ảnh: NSX

Nam nghệ sĩ đình đám SN 1981 khoe dinh thự trắng 5 tầng ở Hà Nội, xây để sống với mỹ nhân phim giờ vàng
Tags

khánh vy

bò sữa

ngọc xuân

Mộc Châu

Phim điện ảnh

sao Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

01:27
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại