MC Hương Giang thông báo nghỉ việc

Thông báo của Hương Giang nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng, đặc biệt là những người hâm mộ bộ đôi Gia Đình Truyền Hình này.
Trước đó, trên mạng xã hội Threads xuất hiện nhiều thông tin, thắc mắc liệu Gia Đình Truyền Hình có còn làm MC/BTV truyền hình nữa không, bởi thấy cả hai thời gian gần đây thường xuyên dự sự kiện,đi du lịch,... Vốn là bộ đôi nổi tiếng với câu chuyện vợ chồng cùng làm MC/BTV ở đài truyền hình nên việc khán giả tò mò cũng là điều dễ hiểu.
Hương Giang (SN 1995) tốt nghiệp trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Sau đó, cô trở thành biên tập viên tại kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Chồng cô là Mạnh Cường hiện làm MC/BTV tại Chuyển động 24h.
Cặp đôi lập kênh TikTok Gia Đình Truyền Hình từ năm 2022, chia sẻ về công việc, cuộc sống,... Đến nay, Gia Đình Truyền Hình đã thu về hơn 1,9 triệu follower trên TikTok và 830 nghìn người theo dõi trên Facebook.
Vào tháng 4/2024, cặp đôi chào đón cặp song sinh - có tên gọi là nhà là Cue, Cam - tên cũng rất đặc thù nghề nghiệp của bố mẹ. Sau khi "lên chức" cả hai dành thời gian ở bên con nhiều hơn. Thời gian gần đây, cặp đôi thường xuyên đi dự sự kiện, quay vlogs đi du lịch, chăm con,...