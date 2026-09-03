MC Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik sắp "chốt đơn"?

Nhiều người đang ngóng chờ ngày vui của MC Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik.

Những ngày qua, màn công khai tin vui của Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Sau thời gian dài giữ kín chuyện tình cảm, cặp đôi bất ngờ xác nhận đã bước sang một cột mốc mới khi Nhan Phúc Vinh cầu hôn bạn gái. Thông tin này nhanh chóng nhận được lời chúc phúc từ đông đảo bạn bè, đồng nghiệp trong showbiz.

Trong số những nghệ sĩ gửi lời chúc mừng, MC Hoàng Oanh cũng có màn tương tác đặc biệt với cô em thân thiết. Dưới bài đăng của Khả Ngân, nữ MC viết: "Chúc mừng cặp đôi Full house. Giờ thì nhóm mình ai cũng thoải mái chạy bộ khắp nơi rồi", kèm loạt biểu tượng ăn mừng. Khả Ngân sau đó lập tức đáp lại bằng một câu khiến dân tình thích thú: "Nhả lại cho chị mình", phía sau là cả loạt icon nhẫn kim cương.

Khả Ngân "nhả vía" cho người chị trong hội bạn thân

Màn "nhả vía" của Khả Ngân nhanh chóng được chú ý, bởi người được cô nhắm đến chẳng phải ai xa lạ mà chính là cô chị thân thiết Hoàng Oanh. Một người vừa nhận lời cầu hôn, một người cũng đang có chuyện tình nhận được sự quan tâm đặc biệt, thế nên cư dân mạng lập tức nhập hội và chờ ngày Hoàng Oanh cũng có tin vui.

Chuyện tình cảm của MC Hoàng Oanh và thủ môn Lê Giang Patrik thời gian qua đã có bước tiến rất rõ rệt. Sau hàng loạt "hint" hẹn hò từng được dân tình soi ra, cả hai có màn công khai gây chú ý sau trận chung kết ASEAN Cup 2026. Khi đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch, Hoàng Oanh xuất hiện trên sân với chiếc áo số 1 mang tên Lê Giang Patrik. Nam thủ môn sau đó ôm và hôn lên trán cô trong khoảnh khắc ăn mừng.

Nhiều người ngóng ngày trọng đại của MC Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik

Từ những tương tác kín đáo trên mạng xã hội cho đến những lần xuất hiện bên nhau, cặp đôi dần thoải mái hơn trong việc thể hiện tình cảm. Sau trận chung kết, Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik còn được bắt gặp nắm tay tại khách sạn, càng khiến người hâm mộ có thêm cơ sở để tin rằng chuyện tình này đang bước vào một giai đoạn mới.

Chính vì thế, sau khi Khả Ngân công khai được cầu hôn, Hoàng Oanh cũng nhanh chóng được dân tình "réo tên". Cô bạn thân đã được Khả Ngân chủ động "nhả vía", còn người hâm mộ thì chỉ chờ ngày Lê Giang Patrik có động thái tiếp theo.

Thủ môn Lê Giang Patrik có cử chỉ tình cảm với MC Hoàng Oanh (Video: Team News)

Khả Ngân và Hoàng Oanh vốn là đôi bạn thân trong nhóm bạn có nhiều mỹ nhân Vbiz. Cả hai cùng có sở thích chạy bộ, thường xuyên gặp gỡ và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Giờ đây, khi một người đã chính thức bước vào hành trình hôn nhân, sự trùng hợp trong chuyện tình cảm của cả hai lại càng khiến dân tình thích thú.

Và biết đâu sau màn "nhả vía" công khai này, hội bạn thân của Hoàng Oanh sẽ sớm có thêm một lần ăn mừng nữa. Bởi Khả Ngân đã "chốt đơn" thành công, còn Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik hiện cũng đang là cặp đôi được nhiều người mong chờ một cái kết đẹp.

Sau tin vui của Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh thì cư dân mạng đang chờ Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik "chốt đơn" sớm

Ảnh: Tổng hợp