MC Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik lộ ảnh tình tứ

Dù đã công khai tình cảm nhưng những khoảnh khắc chung của MC Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik khá nhỏ giọt.

Sau màn công khai tình cảm ngay giữa sân Mỹ Đình, chuyện tình của MC Hoàng Oanh và thủ môn Lê Giang Patrik tiếp tục nhận được sự quan tâm. Cả hai vốn khá kín tiếng, hiếm khi chủ động đăng ảnh chung lên mạng xã hội. Thế nên mới đây, một khoảnh khắc đời thường của cặp đôi được chính người chị thân thiết của Hoàng Oanh chia sẻ bất ngờ khiến dân tình thích thú.

Ngày 10/9, Hoàng Oanh đón tuổi mới. Nhân dịp này, ca sĩ Đoan Trang - người có mối quan hệ thân thiết với nữ MC - đăng tải loạt ảnh và lời chúc dành cho cô em gái. Đáng chú ý nhất trong bài đăng không phải những khoảnh khắc riêng của Đoan Trang và Hoàng Oanh, mà là một bức ảnh có sự xuất hiện của Lê Giang Patrik.

Ca sĩ Đoan Trang bật mí khoảnh khắc đời thường của MC Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik

Trong ảnh, Hoàng Oanh và bạn trai cùng gọi video cho Đoan Trang. Nữ MC ngồi sát bên nam thủ môn, cả hai đều nở nụ cười vui vẻ trước màn hình điện thoại. Đây là một khoảnh khắc khá đời thường nhưng lại đặc biệt được chú ý bởi trước đó, Hoàng Oanh và Lê giang Patrik gần như không chia sẻ những hình ảnh riêng tư như vậy trên mạng xã hội.

Đoan Trang cho biết bức ảnh được chụp vào sáng hôm sau ngày tuyển Việt Nam vừa giành chức vô địch ASEAN Cup 2026. Khi ấy, cả Hoàng Oanh và Patrik đều bận rộn nhưng vẫn tranh thủ gọi điện cho cô.

Đoan Trang viết: "Lần này có chút đặc biệt, không còn 1 mình nữa và sẵn cả nước biết rồi nên chị mạn phép đăng luôn cái ảnh kỉ niệm hôm tuyển Việt Nam vừa nhận cúp xong sáng hôm sau hai đứa đều mạnh ai nấy vô cùng bận rộn mà cũng tranh thủ gọi cho chị 1 cái, chị trân trọng và thương lắm! Từ nay có thêm thật nhiều người yêu thương, quan tâm, nhiều nguồn năng lượng tích cực luôn kề bên, nên các chị em mong cưng phải luôn hạnh phúc và vui vầy nhé Oanh!".

Hình ảnh tình tứ của cả hai chụp vào buổi sáng đầu tiên sau khi Lê Giang Patrik và đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026

Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik đã chính thức công khai chuyện tình cảm vào tối 26/8, sau khi tuyển Việt Nam đánh bại tuyển Thái Lan trong trận chung kết ASEAN Cup 2026.

Sau tiếng còi kết thúc trận đấu, Patrik tiến lên khán đài tìm bạn gái. Hoàng Oanh sau đó xuống sân, được nam thủ môn ôm và hôn lên trán trước sự chứng kiến của hàng chục nghìn khán giả tại Mỹ Đình. Cả hai còn cùng nhau nâng chiếc cúp vô địch trong khoảnh khắc ăn mừng.

Màn công khai này lập tức khiến chuyện tình vốn được giữ kín suốt thời gian dài trở thành tâm điểm. Họ từng đi du lịch, xuất hiện tại những cuộc gặp gỡ riêng của bạn bè nhưng gần như không đăng ảnh chung.

Cả hai công khai tình cảm sau trận chung kết ASEAN Cup

Trước đó, cả MC Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik đã dắt nhau ra mắt hội bạn của đối phương nhưng lại kín đáo giữ sự riêng tư

Ảnh: FBNV