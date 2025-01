MC Hạnh Phúc viết tâm thư cho quý tử mới chào đời, không quên cảm ơn vợ

Tháng 10/2024, MC Hạnh Phúc gây bất ngờ khi công khai đã kết hôn được 5 năm. Thời điểm đó, nam MC đã có một cô con gái 3 tuổi và vợ đang mang bầu con thứ 2. Tiết lộ của MC Hạnh Phúc nhận được nhiều lời chúc phúc của bạn bè, người thân và khán giả.

Cách đây ít phút, nam MC lại tiếp tục thu hút sự chú ý khi thông báo con trai chào đời trên trang Facebook cá nhân.

Khoảnh khắc MC Hạnh Phúc đón con vừa chào đời.

Gia đình 4 người của nam MC.

Anh viết: "Mừng em Voi chào đời và gặp mặt bố mẹ cùng chị Trứng!

Vậy là gia đình nhỏ của mình đã có 4 thành viên: Bố, mẹ, chị Trứng, và giờ là em Voi. Bố vẫn thường trêu mẹ về tuổi của cả nhà - bố và Voi tuổi Hổ và Rồng, còn Trứng với mẹ tuổi Trâu và Ngựa. Nhưng mà thực tế thì phải luôn luôn ngược lại nhé. Voi mau lớn để cùng bố chăm sóc mẹ và chị Trứng cho tốt nhé! Thế là từ giờ, bố chính thức bị soán ngôi đẹp trai nhất nhà rồi!

Còn nhớ 4 năm trước, hồi ấy vẫn đang dịch Covid-19, mẹ bầu chị Trứng không được đi đâu, chỉ có bố là thường xuyên đi công tác. Cảm giác lúc nào cũng thấp thỏm khi đến những tuần cuối cùng của thai kỳ. Mẹ chỉ mong là bố không đi công tác vào ngày chuyển dạ.

May mắn, bố vừa đi Cặp lá yêu thương ngày trước thì ngày sau mẹ có dấu hiệu sinh. Nhưng đợi mãi mà chị Trứng không chịu chui ra, nên mẹ đành phải đẻ mổ. Cảm giác ở trong phòng mổ, lúc ấy vẫn chưa bao giờ bố quên. Chị Trứng sinh sớm so với dự sinh đến cả tháng, nhưng may mắn lại cứng cáp khoẻ mạnh. Ngay ngày đầu đã bú sữa rất tốt. Mẹ cũng may mắn, kiêng khem đủ kiểu, nên sữa về đều đặn. Cứ cất tủ lạnh dùng dần đến mãi về sau.

Vẻ đáng yêu của con trai MC Hạnh Phúc.

4 năm sau, cũng trong phòng mổ ấy, vẫn là cảm giác ấy, hồi hộp, lo lắng. Bố lo lắng nhiều hơn vì trong suốt quá trình thai kỳ, bác sĩ lúc nào cũng nhắc về việc Voi bị quá cân. Trong khi mẹ thì chẳng được ăn uống gì, bao nhiêu là vào con hết. Lúc mẹ ngồi lên để bác sĩ tiêm thuốc tê vào lưng, bố thấy mẹ khóc. Hẳn là lần này mẹ cũng sợ và lo lắng nhiều.

Thú thật lúc ấy bố cũng đã khóc. Nếu bố là mẹ, chắc bố không đủ dũng cảm đến thế. Bố thấy thương mẹ, mang nặng rồi đẻ đau. Bố nghĩ tới bà nội, nghĩ tới ngày bố chào đời, nghĩ tới niềm hạnh phúc mà ông bà nội có ngày ấy. Đúng là "có nuôi con mới biết lòng cha mẹ". Bố thấy mình lại càng phải có trách nhiệm hơn với gia đình lớn, gia đình nhỏ của mình.

Voi chào đời tròn 4kg. Những khoảnh khắc con được ấp vào ngực mẹ, rồi bố bế trên tay, hạnh phúc... nhưng lại quá ngắn. Các bác sĩ theo dõi và kiểm tra. Ngay sau đó, con phải dời phòng mổ để lên phòng chăm sóc đặc biệt và theo dõi sâu hơn về vấn đề hô hấp. Mẹ bị thiếu máu cũng phải truyền thêm và nằm theo dõi.

Căn phòng trong bệnh viện chỉ còn lại một mình bố chờ đợi dài đằng đẵng. Câu chuyện còn rất dài, có dịp bố sẽ viết ra nhiều hơn còn giờ là thời gian cho hạnh phúc và niềm vui", nam MC chia sẻ.

Nam MC gửi lời cảm ơn đến vợ đã sinh cho anh 2 người con đáng yêu.

Lên chức bố lần thứ 2, MC Hạnh Phúc mới thấu được nỗi vất vả mà bố mẹ anh đã trải qua nên không quên gửi lời cảm ơn đến đấng sinh thành của mình.

"Con cảm ơn bố mẹ và càng yêu bố mẹ nhiều hơn, khi giờ con đã làm bố của hai đứa trẻ. Chỉ khi làm bố, con mới hiểu được bố mẹ đã hy sinh cho con nhiều như thế nào. Chỉ khi làm bố, con cũng mới hiểu, những người làm bố làm mẹ có thể hy sinh mọi thứ, thậm chí là cả tính mạng của mình, chỉ mong con được mạnh khoẻ, hạnh phúc.

Giờ con mới thấm thía, khi mẹ vất vả sinh chị em chúng con và tới con (sau nhiều lần sảy thai), con mới được tròn trịa đủ ngày đủ tháng. Giờ con mới hiểu tại sao bố mẹ cứ phải lo lắng cho con từng ly từng tí, trong khi nhiều lần con cáu gắt "con lớn rồi mà". Và giờ con mới thấy mình có lỗi thật nhiều khi chẳng đủ thời gian quan tâm, chăm sóc và yêu thương.

Con đường của con vẫn còn dài, trong khi quãng đường của bố mẹ thì ngày một ngắn lại. Giờ đây khi có gia đình nhỏ, thì thời gian vốn đã ít, lại càng ít hơn. Nhưng con tin là bố mẹ vẫn luôn bao dung như thế mà hiểu cho con, lấy niềm hạnh phúc của con làm niềm hạnh phúc cho bản thân mình, nhất là khi nhà mình giờ đã có Trứng và Voi", nam MC xúc động gửi gắm tình yêu đến bố mẹ.

MC Hạnh Phúc cũng tiết lộ, ông bà, bố mẹ đã hỗ trợ giúp anh chăm sóc hai thiên thần nhỏ rất nhiều. Với hạnh phúc hiện tại, MC Hạnh Phúc cũng không quên cảm ơn người bạn đời của mình.

"Cảm ơn vợ đã vượt qua bao khó khăn từ khi mang bầu cho đến lúc sinh, mang đến cho anh những thiên thần siêu đáng yêu, trước là Trứng và giờ là tới Voi. Thức đêm để cho con ăn sữa, tạm dừng những cơ hội công việc để chăm sóc cho gia đình", anh viết.

MC Hạnh Phúc sinh năm 1986 quê Nam Định. Anh từng giành giải thưởng Én vàng 2011. Bản thân cũng đã vượt qua biến cố mắc căn bệnh ung thư máu năm 2012.

Hiện tại, nam MC là gương mặt gắn bó với bản tin Chuyển động 24h, chương trình Cặp lá yêu thương. Với phong cách lịch lãm, chỉn chu, lại gần gũi đời thường, Hạnh Phúc chiếm được nhiều thiện cảm của khán giả truyền hình.

Được biết, vợ nam MC từng làm phát thanh viên kênh giao thông của Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội, hiện là giáo viên của Trường THCS Chu Văn An (Tây Hồ, Hà Nội).