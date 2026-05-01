"MC đẹp nhất VTV" ngày càng gợi cảm sau khi sinh con cho thiếu gia Bắc Ninh

Sau hơn 1 năm sinh con đầu lòng, MC Mai Ngọc khiến nhiều khán giả bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo ngày càng quyến rũ, thần thái rạng rỡ và vóc dáng thon gọn, nóng bỏng đáng ngưỡng mộ.

Từng được mệnh danh là "MC đẹp nhất VTV", người đẹp sinh năm 1990 vẫn giữ được sức hút đặc biệt dù đã bước sang tuổi 36 và trải qua hành trình làm mẹ.

Mai Ngọc khiến nhiều người trầm trồ sau khi khoe loạt ảnh diện đồ gợi cảm

Trong loạt ảnh mới chia sẻ, Mai Ngọc diện bộ trang phục tông xanh biển gợi cảm với thiết kế khoét sâu, khéo léo tôn vòng một đầy đặn, vòng eo nhỏ nhắn cùng làn da trắng mịn. Nữ MC đứng trên ban công hướng ra biển, phía sau là khung cảnh núi non và mặt nước xanh ngắt tạo nên tổng thể đầy thơ mộng. Mái tóc đen dài buông nhẹ cùng cách trang điểm tự nhiên giúp cô toát lên vẻ nữ tính, thanh lịch nhưng vẫn vô cùng cuốn hút.

Nhiều khán giả nhận xét nhan sắc của Mai Ngọc ngày càng mặn mà sau khi kết hôn và sinh con. Không ít bình luận khen nữ MC sở hữu vóc dáng "mẹ một con trông mòn con mắt", thậm chí quyến rũ hơn thời còn dẫn sóng truyền hình.

"MC đẹp nhất VTV" một thời hiện đang có cuộc sống hạnh phúc, giàu có bên ông xã thiếu gia và con trai

Hiện tại, Mai Ngọc đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên chồng doanh nhân Đặng Quốc Thắng - thiếu gia nổi tiếng ở Bắc Ninh. Sau khi kết hôn vào cuối năm 2024, nữ MC dần rút khỏi các hoạt động truyền hình để tập trung chăm sóc gia đình và con trai đầu lòng. Cô hiện sống chủ yếu tại Bắc Ninh trong cơ ngơi bề thế của gia đình chồng.

Mai Ngọc hiện sống cùng gia đình chồng trong biệt thự bề thế ở Bắc Ninh

Mai Ngọc có cuộc sống khá viên mãn, được chồng yêu chiều và thường xuyên đồng hành trong các chuyến nghỉ dưỡng. Dịp gần đây, nữ MC từng chia sẻ khoảnh khắc được ông xã chụp hàng chục tấm ảnh khi cả hai đi chơi gần khu vực Đài Truyền hình Việt Nam – nơi cô từng gắn bó suốt nhiều năm.