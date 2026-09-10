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MBDA và Ba Lan công bố hệ thống phòng không mới ‘tiết kiệm’

Hoàng Vân
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Tập đoàn tên lửa châu Âu MBDA và Viện Công nghệ Vũ khí Quân sự Ba Lan (WITU) vừa ra mắt hệ thống phòng không mới, được ví như

- Ảnh 1.

Tên gọi chính thức của hệ thống này và tên lửa đánh chặn của nó vẫn chưa được công bố.

Theo thỏa thuận phân công công việc, MBDA cung cấp hệ thống dẫn đường và tìm kiếm hồng ngoại chi phí thấp, trong khi WITU chịu trách nhiệm về các thành phần còn lại.

Loại đầu dò hồng ngoại tương tự đã được sử dụng trong tên lửa đánh chặn khối lượng lớn (CMI) mới được MBDA công bố gần đây. Đây là một loại tên lửa đánh chặn chi phí thấp, được thiết kế để chống UAV và các mối đe dọa trên không cấp thấp khác.

CMI cũng đã được tích hợp vào hệ thống ASRAAM phóng từ mặt đất, hệ thống này đã được sử dụng trong chiến đấu ở Ukraine.

Tên lửa mới của Ba Lan dự kiến sẽ có khả năng đánh chặn UAV và tên lửa hành trình ở tầm bắn lên đến 6km và độ cao lên đến 5km.

Tên lửa hiện đang trong giai đoạn tích hợp, với việc tích hợp đầu dò MBDA vào thiết kế của Ba Lan. Các cuộc thử nghiệm đầu tiên của tên lửa tích hợp dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2027.

Khái niệm về hệ thống phóng này tương tự như hệ thống phòng không Iron Dome của Israel.

Các hệ thống phóng của Ba Lan có thể được triển khai xung quanh cơ sở hạ tầng trọng yếu và dọc theo các đường bay khả dĩ của UAV và tên lửa hành trình.

Với 32 tên lửa đánh chặn sẵn sàng phóng và khả năng bắn một tên lửa cứ sau 2 giây, hệ thống này được thiết kế để đối phó với những cuộc tấn công quy mô lớn thực sự bằng UAV và tên lửa hành trình.

Tuy nhiên, cả bệ phóng và tên lửa đánh chặn vẫn đang trong quá trình phát triển và tích hợp. Cách thức hệ thống phát hiện và theo dõi mục tiêu cũng chưa được tiết lộ.

Các nhà phát triển đã xác nhận, hệ thống sẽ được tích hợp với hệ thống chỉ huy và kiểm soát Zenit C2 của Ba Lan.

Hệ thống Zenit C2 tích hợp nhiều trang thiết bị phòng không khác nhau, bao gồm cả các trạm radar.

Điều này cho thấy dữ liệu mục tiêu có thể được truyền từ radar thông qua mạng lưới Zenit C2 đến bệ phóng, và sau đó đến tên lửa đánh chặn để điều khiển và hiệu chỉnh giữa chừng.

Khi tên lửa tiếp cận khu vực mục tiêu, đầu dò hồng ngoại trên tên lửa có thể tự động xác định mục tiêu và điều khiển tên lửa đánh chặn trong giai đoạn cuối.

Theo Defense Express
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Tags

Defense Express

MBDA

Ba Lan

tên lửa đánh chặn

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