Mazda3 2027 ra mắt: Giá quy đổi 650 triệu, bản hatchback vẫn có số sàn, mạnh nhất 250 mã lực

Mazda3 2027 vừa được công bố giá bán tại Mỹ với mức khởi điểm từ khoảng 649 triệu đồng. Dù điều chỉnh danh mục phiên bản, Mazda vẫn giữ lại tùy chọn hộp số sàn 6 cấp trên bản hatchback, dành cho những khách hàng thích tự sang số.

Mazda3 tiếp tục được bán với hai kiểu dáng sedan và hatchback tại Mỹ. Ở đời 2027, mẫu xe này có một số thay đổi về phiên bản, trang bị và khả năng kết nối, trong khi giá bán chỉ tăng nhẹ ở phần lớn cấu hình.

Mazda3 2027 phiên bản sedan có giá khởi điểm khoảng 649 triệu đồng tại Mỹ. Ảnh: Autoblog

Cụ thể, Mazda3 Sedan 2027 có giá khởi điểm 24.750 USD, tương đương khoảng 649 triệu đồng. Mức này chỉ cao hơn 100 USD (khoảng 2,6 triệu đồng) so với đời 2026.

Trong khi đó, Mazda3 Hatchback có giá khởi điểm 27.040 USD, tương đương khoảng 709 triệu đồng, tăng 200 USD (khoảng 5,2 triệu đồng). Nguyên nhân là Mazda đã loại bỏ phiên bản hatchback 2.5 S tiêu chuẩn, khiến bản Select Sport trở thành cấu hình có giá thấp nhất.

Ở dòng sedan, Mazda3 2027 có các phiên bản 2.5 S giá khoảng 649 triệu đồng, 2.5 S Select Sport khoảng 675 triệu đồng, 2.5 S Preferred khoảng 722 triệu đồng và 2.5 S Premium khoảng 798 triệu đồng. Bản cao cấp nhất 2.5 Turbo Premium Plus có giá khoảng 972 triệu đồng.

Mazda3 2027 được phân phối với hai kiểu dáng sedan và hatchback tại thị trường Mỹ. Ảnh: AutoBlog

Với dòng hatchback, các phiên bản có giá từ khoảng 709 triệu đồng cho bản Select Sport, 735 triệu đồng cho bản Preferred và 787 triệu đồng cho bản Preferred AWD. Đáng chú ý, Mazda bổ sung bản 2.5 S Premium Plus 6MT giá khoảng 838 triệu đồng và bản Premium Plus AWD giá khoảng 875 triệu đồng.

Như vậy, hộp số sàn 6 cấp vẫn xuất hiện trên Mazda3 Hatchback 2027. Tuy nhiên, tùy chọn này chỉ có trên phiên bản Premium Plus dẫn động cầu trước, thay vì xuất hiện ở các bản thấp hơn.

Về trang bị, Mazda mở rộng khả năng kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây trên nhiều phiên bản. Hệ thống Alexa Built-In có mặt từ bản Select Sport, trong khi sạc điện thoại không dây được bổ sung trên bản Preferred.

Nội thất Mazda3 2027 được bổ sung kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Ảnh: AutoBlog

Mazda3 2027 tiếp tục sử dụng động cơ xăng Skyactiv-G 2.5L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 186 mã lực và mô-men xoắn 252 Nm. Động cơ kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước trên các phiên bản tiêu chuẩn.

Với những khách hàng cần sức mạnh lớn hơn, Mazda vẫn duy trì phiên bản Turbo Premium Plus. Xe sử dụng động cơ tăng áp 2.5L, cho công suất tối đa 250 mã lực và mô-men xoắn 434 Nm khi sử dụng xăng có chỉ số octane 93. Phiên bản này đi kèm hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian i-Activ AWD.

Mazda3 Turbo Premium Plus 2027 được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian i-Activ AWD. Ảnh: AutoBlog

Ngoài động cơ tăng áp, bản Turbo Premium Plus còn có camera quan sát toàn cảnh 360 độ, cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía trước và phía sau cùng một số tính năng hỗ trợ lái xe.

Mazda chưa công bố ngày bán cụ thể của Mazda3 2027 tại Mỹ. Phí vận chuyển và giao xe tại phần lớn các bang là 1.315 USD, tương đương khoảng 34,5 triệu đồng, chưa bao gồm thuế và các khoản phí khác.