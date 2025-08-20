Mazda2 giảm giá tới 42 triệu đồng, giá thực tế lấn cả 'sân' của Hyundai i10, Kia Morning

Mazda2 giảm giá ở đại lý

Một tư vấn bán hàng ở TP.HCM đang rao bán những chiếc Mazda2 với giá giảm mạnh. Theo đó, Mazda2 tiêu chuẩn 1.5 AT còn 403 triệu đồng (giảm 15 triệu), Mazda2 1.5 Deluxe còn 456 triệu (giảm 3 triệu), Mazda2 1.5 Luxury còn 490 triệu (giảm 4 triệu).

Đáng chú ý, mẫu Mazda2 Sport 1.5L Luxury chỉ còn 495 triệu, trong khi niêm yết vốn là 537 triệu đồng, tức giảm 42 triệu. Ngoài ra, người mua xe còn được tặng thêm phụ kiện. Tuy nhiên, chỉ còn 1 chiếc VIN 2024 được áp dụng ưu đãi này.

Có nơi giảm giá cho Mazda2 Sport 1.5L Luxury tới hàng chục triệu đồng. Ảnh: Đại lý Mazda

Trong khi đó, tham khảo một chiếc Mazda2 Sport 1.5L Luxury được giao dịch trên thị trường xe cũ cũng có giá hơn 500 triệu đồng, nghĩa là giá xe "mới" và xe cũ gần như ngang nhau.

Đây là chính sách của riêng đại lý, nên giá mỗi nơi sẽ khác nhau. Tham khảo một đại lý khác ở khu vực phía Bắc, Mazda2 bản tiêu chuẩn được giảm 18 triệu, xuống còn 400 triệu đồng. Hay nhiều nơi để giá Mazda2 Sport 1.5L Luxury là 527 triệu đồng, tức chỉ giảm 10 triệu so với niêm yết.

Với giá trên, Mazda2 đang có mức giá "đe dọa" với cả những xe cỡ A như Hyundai Grand i10 (360 - 455 triệu đồng), Kia Morning (349 - 424 triệu đồng) hay Toyota Wigo (405 triệu đồng).

Mazda2 có gì?

Ở Việt Nam, Mazda2 không phải mẫu xe quá nổi bật về doanh số. Nhưng với việc sedan nhìn chung có chiều hướng đi xuống, mẫu xe này vẫn có vị trí nhất định trên thị trường, thậm chí nằm trong top sedan bán chạy. Tháng 7/2025, Mazda2 bán được 440 xe. Tính từ đầu năm, mẫu xe này đã tiêu thụ được 2.833 chiếc.

Về thiết kế ngoại thất, Mazda2 vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế KODO đặc trưng. Bản cao sở hữu công nghệ đèn pha LED thích ứng tương tự đàn anh Mazda6, CX-5 và CX-8. Đáng tiếc, cụm đèn sương mù đã bị cắt bỏ. Bên hông, nổi bật là bộ mâm 5 chấu kép với kích thước 15/16 inch trên bản sedan và 16 inch trên bản Sport.

Đáng chú ý, gần đây Mazda2 đã được thay đổi nhẹ. Trong đó, điểm dễ phân biệt nhất khi nhìn từ bên ngoài là mặt ca lăng trùng màu thân xe.

Giao diện mới khiến Mazda2 trông như xe điện. Ảnh: Đại lý Mazda

Bên trong, Mazda2 được trang bị vô lăng 3 chấu tích hợp các nút chức năng như chỉnh âm thanh và điện thoại rảnh tay. Trên táp-lô là màn hình DVD 7 inch, âm thanh 6 loa và hệ thống Mazda Connect với cụm nút xoay trung tâm, kết nối trực tiếp với màn hình. Toàn bộ các phiên bản Mazda2 đều có có tính năng kết nối Android Auto và Apple CarPlay. Tuy nhiên, gương chống chói tự động chỉ xuất hiện từ bản Luxury trở lên, màn HUD chỉ có trên bản cao cấp nhất Premium.

Mazda2 sử dụng động cơ xăng SkyActiv 1.5L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất khoảng 110 mã lực, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước, đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị.

Mazda2 có đứng trước nguy cơ bị khai tử như truyền thông quốc tế đưa tin? Ảnh: Đại lý Mazda

Về mặt an toàn, các phiên bản cao cấp nhất của 2 biến thể Sedan và Sport đều được trang bị gói an toàn chủ động thông minh "i-Activsense" với cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo chệch làn đường, lưu ý người lái nghỉ ngơi. Ngoài ra, Mazda 2 còn trang bị thêm công nghệ kiểm soát gia tốc G-Vectoring Control (GVC) giúp xe vận hành ổn định, tăng mức an toàn khi di chuyển.

Hồi tháng 3/2025, truyền thông quốc tế đưa tin Mazda2 có thể nằm trong số những mẫu xe bị thương hiệu Nhật khai tử trong tương lai không xa. Thông tin này đến nay chưa được xác nhận, nhưng đã có dấu hiệu xe sẽ bị rút khỏi một số thị trường.

Thế hệ hiện tại của chiếc xe này ra mắt vào năm 2014 và được nâng cấp vào năm 2019 và 2023. Bản cập nhật gần đây nhất là vào năm 2024, với hệ thống thông tin giải trí mới cho thị trường Nhật Bản. Tuy nhiên, nhìn chung nâng cấp rất nhỏ giọt và thậm chí sẽ phải dừng lại, bởi Mazda được cho là đang có kế hoạch loại bỏ mẫu xe cỡ nhỏ này trước cuối năm 2025.

Chưa có thông tin nào về mẫu xe kế nhiệm trực tiếp. Manh mối duy nhất là hồ sơ đăng ký nhãn hiệu cho tên Mazda 2e, có thể được sử dụng cho một mẫu xe điện giá rẻ trong tương lai. Theo Carscoops, có khả năng Mazda sẽ rời xa phân khúc xe cỡ nhỏ trong vài năm, tập trung cho những dòng xe bán chạy như CX-5 cũng như các biến thể lớn từ CX-50 đến CX-90. Tuy nhiên, khách hàng châu Âu vẫn có thể mua Mazda2 Hybrid, về cơ bản là phiên bản đổi tên của Toyota Yaris.