Mazda2 2026 ra mắt: Thêm tiện nghi và tính năng ADAS, động cơ hybrid 1.5L từ Toyota

Khôi Nguyên |

Trong khi Mazda2 phát triển từ Toyota Yaris được nâng cấp, phiên bản truyền thống tương tự ở Việt Nam dần bị khai tử, nhường chỗ cho dòng xe hợp tác cùng Toyota để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải.

Mazda vừa công bố một loạt các cải tiến mới cho dòng xe hatchback dựa trên nền tảng của Toyota tại thị trường Châu Âu. Động thái này nhằm duy trì sức cạnh tranh của mẫu xe trong phân khúc đầy khốc liệt, đồng thời đánh dấu thời điểm hãng xe Nhật Bản chuẩn bị nói lời tạm biệt với phiên bản Mazda2 nguyên bản do chính mình phát triển.

Mazda2 2026 vừa ra mắt là phiên bản phát triển từ nền tảng Toyota Yaris. Ảnh: Mazda

Trên thực tế, thị trường hiện tồn tại hai mẫu Mazda2 song song: một mẫu do Mazda sản xuất và một mẫu do Toyota sản xuất cho Mazda. Phiên bản được nâng cấp lần này chính là mẫu xe "mượn" từ đối tác Toyota.

Đối với đời xe 2026, mẫu xe hybrid này sẽ được bổ sung thêm trang bị tiêu chuẩn, màu sơn mới và các điểm nhấn nội thất ở một số phiên bản nhất định.

Trong phiên bản 2026, bảng màu ngoại thất được bổ sung ba lựa chọn mới bao gồm Xám Charcoal, Xám Sky và Xanh Fern. Ngoại hình xe phần lớn được giữ nguyên, ngoại trừ phiên bản Exclusive-Line hiện đã được trang bị cụm đèn chiếu sáng và đèn hậu LED toàn phần. Các cấp độ trang bị như Prime-Line, Centre-Line và Executive-Line sẽ có ốp gương chiếu hậu cùng màu thân xe, trong khi hai phiên bản cao cấp Homura và Homura Plus vẫn duy trì ốp gương màu đen.

Thiết kế ngoại thất bản mới không đổi. Ảnh: Mazda

Điểm nhấn thực sự của phiên bản 2026 nằm ở danh mục trang bị đi kèm. Ngay từ phiên bản tiêu chuẩn Prime-Line, xe đã sở hữu ghế trước có sưởi, ghế hành khách điều chỉnh độ cao, cửa sổ chỉnh điện phía sau, hệ thống âm thanh bốn loa nâng cấp và gương chiếu hậu chống chói tự động.

Hơn nữa, gói hỗ trợ lái xe an toàn ADAS tiêu chuẩn giờ đây tích hợp thêm Hệ thống Giám sát Người lái mới, được thiết kế để phát hiện các dấu hiệu mệt mỏi.

Tiện nghi của xe được nâng cấp nhẹ. Ảnh: Mazda

Dưới nắp ca-pô, Mazda2 hybrid 2026 không có sự thay đổi về mặt cơ khí. Xe vẫn sử dụng hệ truyền động hybrid tự sạc thừa hưởng từ Toyota, kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L và mô-tơ điện, tạo ra tổng công suất 114 mã lực. Cấu hình này cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 9,7 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 175 km/h.

Xe được trang bị động cơ hybrid. Ảnh: Mazda

Trong khi mẫu xe hybrid đang được làm mới, biến thể Mazda2 mild-hybrid do chính Mazda phát triển đã âm thầm biến mất khỏi danh mục tùy chọn tại hầu hết các thị trường Châu Âu. Điều này làm dấy lên những đồn đoán về việc dòng xe này sẽ sớm bị khai tử. Tuy nhiên, mẫu xe vốn đã có tuổi đời 12 năm này vẫn tiếp tục được duy trì tại Nhật Bản cũng như các thị trường như Thái Lan và Việt Nam.

Hiện tại, Mazda vẫn chưa xác nhận về một mẫu xe kế nhiệm trực tiếp, mặc dù mẫu Vision X-Compact Concept trình làng tại Japan Mobility Show 2025 được kỳ vọng sẽ cung cấp những hình dung đầu tiên về cái tên thay thế trong tương lai.

Mazda2 rục rịch có thế hệ hoàn toàn mới. Ảnh: ST

Mẫu Mazda2 hybrid chính thức gia nhập thị trường vào tháng 12/2021 dưới dạng một phiên bản thay đổi logo từ Toyota Yaris. Đây được xem là một giải pháp chiến lược giúp Mazda thích nghi với các quy định về khí thải ngày càng nghiêm ngặt tại Châu Âu. Hai năm sau đó, bản nâng cấp giữa vòng đời đã xuất hiện với cản trước mang đặc trưng của Mazda, đi kèm lưới tản nhiệt và dải trang trí cùng màu thân xe nối liền cụm đèn hậu.

Cuộc đua pin xe điện nóng chưa từng có: Sạc nhanh đến mức “quên luôn cây xăng”?
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

01:01
Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

01:16
Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

00:39
Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

00:34
Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

01:02
Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

00:54
