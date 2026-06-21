Mazda MX-5 giá 1,339 tỷ đồng, có cả mui mềm và mui cứng cho ‘dân chơi’ Việt

Mazda MX-5 là mẫu xe thể thao mới nhất gia nhập thị trường Việt Nam, sẽ cạnh tranh mẫu Subaru BRZ với mức giá thấp hơn đáng kể.

Ngày 20/6, Mazda MX-5 được chốt giá từ 1,339 tỷ tại Việt Nam. Cụ thể, xe mở bán cả 2 biến thể mui trần gồm mui vải mềm hoặc dạng mui cứng (bản RF). Trong đó, khách hàng mua bản mui mềm có thể lựa chọn giữa hộp số sàn hoặc số tự động. Bản RF chỉ bán duy nhất hộp số tự động.



Mazda MX-5 6MT Mazda MX-5 6AT Mazda MX-5 RF 6AT Giá niêm yết 1,339 tỷ 1,339 tỷ 1,439 tỷ

Về mặt trang bị ngoại thất, Mazda MX-5 2026 tại Việt Nam dùng cụm đèn chiếu sáng LED thấu kính, có khả năng thích ứng ALH và tự động cân bằng góc chiếu. Bộ mâm tiêu chuẩn 17 inch đi kèm bộ lốp 205/45. Các trang bị khác gồm đèn hậu LED, gạt mưa tự động, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

MX-5 là mẫu "xe chơi" có giá dễ tiếp cận hơn đối thủ. Ảnh: Vĩnh Phúc

Như đã đề cập, với Mazda MX-5 mui mềm sẽ đóng/mở thủ công trong khi MX-5 RF là dạng mui cứng đóng/mở hoàn toàn bằng điện trong 13 giây thông qua nút gạt trong nội thất. Điểm đặc biệt của bản RF là khi mở mui, xe sẽ mang kiểu dáng dạng Targa với phần cột B giữ nguyên, tương tự phong cách Porsche 911 Targa.

Bên trong nội thất, danh sách trang bị của Mazda MX-5 2026 bao gồm màn hình trung tâm 8,8 inch đi kèm kết nối Apple CarPlay (không dây)/Android Auto (có dây), ghế có sưởi ấm, đồng hồ tốc độ dùng màn 4,6 inch, 9 loa Bose, điều hoà tự động, lẫy chuyển số sau vô lăng (chỉ có ở bản số tự động) và gương chiếu hậu tràn viền có chống chói. Mẫu xe này dùng phanh tay cơ, không có phanh tay điện tử.

Đối với 2 bản Mazda MX-5 dùng hộp số tự động sẽ được bọc ghế da Nappa màu nâu. Riêng bản số sàn dùng ghế da thông thường màu đen.

Xe chỉ có 2 chỗ ngồi. Ảnh: Linh Đan

Mazda MX-5 sử dụng máy xăng 2.0L SkyActiv hút khí tự nhiên, công suất tối đa 181 mã lực và 205 Nm mô-men xoắn. Xe sử dụng hệ dẫn động cầu sau.

Mặc dù là xe hướng tới sự thể thao nhưng Mazda MX-5 vẫn được trang bị gói an toàn chủ động ADAS với các tính năng đèn pha thích ứng, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ phanh chủ động trước/sau và cảnh báo người lái nghỉ ngơi. Đáng tiếc, gói ADAS của xe không bao gồm hỗ trợ giữ làn đường và ga tự động thích ứng (chỉ có ga tự động thường).

Một số hình ảnh khác của Mazda MX-5: