Mazda lên kế hoạch sản xuất xe thể thao mới: Cửa cánh bướm như siêu xe, từ bỏ động xoay huyền thoại

Những bằng sáng chế mới nhất từ Mazda đang làm giới mộ điệu xôn xao với thiết kế cửa đậm chất siêu xe và việc từ bỏ khối động cơ đốt trong vốn làm nên tên tuổi thương hiệu.

Gần đây, hai bằng sáng chế mới của hãng xe Mazda đã chính thức rò rỉ. Tuy nhiên, các tài liệu này đều không nêu tên cụ thể của mẫu xe. Mặc dù vậy, không khó để thấy được hình dáng một chiếc xe mui trần nhỏ gọn. Hơn nữa, thiết kế cửa kiểu cánh bướm độc đáo đã thu hút nhiều sự chú ý.

Giới chuyên môn tin rằng Mazda đang ấp ủ một siêu phẩm mới. Cụ thể, đó có thể là chiếc Mazda MX-5 mới hoặc bản thương mại của Iconic SP.

Mẫu xe concept Iconic SP. Ảnh: Mazda

Mazda hé lộ thiết kế cửa cánh bướm

Theo các bản phác thảo, mẫu xe thể thao Mazda này sở hữu thiết kế mui trần, khối động cơ bốn xi-lanh được đặt dọc. Hồ sơ đầu tiên của Mazda tập trung vào cấu trúc trụ bản lề. Nó minh họa cách một chiếc xe dẫn động cầu sau sử dụng cửa cánh bướm. Các kỹ sư Mazda đã bố trí trụ A gần hơn với trụ giảm xóc

Mazda có vẻ rất nghiêm túc với kế hoạch thiết kế cửa táo bạo này. Tài liệu mô tả đây là một kiểu cửa hông lật lên trên rất hiện đại. Do đó, phần phía sau sẽ xoay ra ngoài giống như những McLaren Artura hay BMW i8 Coupe.

Bản vẽ liên quan đến cửa cánh bướm của Mazda. Ảnh: Mazda

Cũng trong tài liệu này, Mazda nhắc đến các thanh giằng được thêm vào khung xe. Ngoài ra, một khung yếm bằng kim loại dập khuôn cũng xuất hiện trong bản phác thảo, kết nối các góc trước của khung gầm với khu vực vách ngăn khoang động cơ. Trang bị này giúp chiếc Mazda gia tăng độ cứng mà vẫn tối ưu trọng lượng.

Mazda từ bỏ động cơ xoay huyền thoại?

Bằng sáng chế thứ hai của Mazda đi sâu vào cấu trúc chống va chạm. Lực va chạm sẽ truyền qua vách ngăn khoang động cơ và bậc cửa. Cuối cùng, lực phân tán về phía sau để bảo vệ người ngồi bên trong an toàn tuyệt đối.

Chi tiết thú vị nhất lại nằm ở cấu hình hệ truyền động của Mazda. Các bản vẽ mô tả rất rõ một khối động cơ bốn xi-lanh đặt dọc truyền thống. Đáng chú ý, yếu tố này không hề có mặt trên bản concept Iconic SP trước đó.

Trước đây, Iconic SP được Mazda giới thiệu là xe chạy bằng động cơ xoay. Vì vậy, nhiều người tin rằng Mazda đã quyết định từ bỏ động cơ xoay huyền thoại.

Cách bố trí động cơ trên mẫu xe mới. Ảnh: Mazda

Hiện tại, mọi kế hoạch sản xuất của Mazda vẫn đang thu hút rất nhiều đồn đoán. Tuy nhiên, dòng xe MX-5 luôn ưu tiên trọng lượng nhẹ và mức giá vô cùng rẻ. Vì thế sẽ khá bất ngờ nếu Mazda lắp cửa cánh bướm cho mẫu xe thể thao này. Đổi lại, thiết kế xa xỉ này dường như phù hợp với chiếc Iconic SP cao cấp hơn. Tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng Mazda đang xây dựng một nền tảng kiến trúc khung gầm chung cho cả 2 dòng xe trong tương lai.