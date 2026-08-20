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Mazda giới thiệu xe thể thao mới: Đậm chất xe đua, máy mạnh gần 600 mã lực, có tiền cũng không thể mua được xe thực tế

Thanh Nhã
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Trong khi giới yêu xe vẫn đang ngóng chờ một người kế nhiệm xứng tầm cho huyền thoại RX-7 hay RX-8, Mazda lại chọn một cách tiếp cận đầy bất ngờ để duy trì sức nóng cho khối động cơ xoay trứ danh.

Gần đây, Mazda tiếp tục thu hút người đam mê tốc độ với mẫu RX-Vision GT3 Evo. Tuy nhiên, đây chỉ là sản phẩm kỹ thuật số.

Mazda RX-Vision GT3 Evo sẽ được tung ra vào cuối năm nay. Ảnh: Mazda

Nguồn gốc và thiết kế khí động học mới của xe đua Mazda

Mẫu xe bắt nguồn từ bản concept Mazda RX-Vision năm 2015. Thiết kế đó đã làm nền tảng cho xe RX-Vision GT3 mẫu xe từng ra mắt trong Gran Turismo Sport năm 2020. Sau đó, nó tiếp tục góp mặt trong Gran Turismo 7 năm 2022. Theo hãng Mazda, sản phẩm có hơn 400.000 game thủ trải nghiệm. Hơn nữa, xe từng giành á quân giải đua xe trực tuyến Manufacturers Cup 2025.

RX-Vision GT3 Evo là bản nâng cấp của RX-Vision GT3. Xe vẫn giữ nguyên tỷ lệ thân quyến rũ ban đầu. Tuy nhiên, hãng Mazda đã tinh chỉnh lại nhiều chi tiết. Cụ thể, phần đầu xe bổ sung đèn sương mù mới. Chi tiết này nằm gọn trong hốc hút gió. Thêm vào đó, tấm chia gió được thiết kế lại hoàn toàn. Bộ phận này tích hợp các cánh định hướng linh hoạt.

Chuyển sang phần thân, Mazda trang bị các cánh gió khí động học. Những cánh gió này tích hợp ngay trước bánh sau. Ở phía sau, phần đuôi xe Mazda cũng được thay đổi. Điển hình là cánh gió đuôi vịt nối với ốp sợi carbon. Ngoài ra, xe có thêm một cánh gió cỡ lớn phía trên. Cuối cùng, logo truyền thống được đổi thành chữ "Mazda", ốp cánh gió được dán decal "Mazda Spirit Racing".

Những nâng cấp trên RX-Vision GT3 Evo. Ảnh: Mazda

Sức mạnh gần 600 mã lực trên động cơ rotary huyền thoại của Mazda

Ông Ikuo Maeda, cựu giám đốc thiết kế của Mazda, hiện là đại diện của Mazda Spirit Racing và là người đã góp phần phát triển mẫu xe này, chia sẻ: "Vẻ đẹp và khí chất của RX-Vision là những yếu tố mà tôi tuyệt đối không muốn làm mất đi. Hơn thế nữa, tôi muốn thể hiện sự tiến hóa của nó trên đường đua".

Dù các thông số kỹ thuật vẫn chưa được công bố, nhưng phiên bản tiêu chuẩn RX-Vision GT3 Concept sở hữu động cơ xoay SkyActiv-R 4 rotor, dung tích 2,6L. Khối máy này sản sinh công suất 562 mã lực, mô-men xoắn 540 Nm. Mẫu xe kỹ thuật số này dài 4.590 mm, trục cơ sở 2.700 mm, trọng lượng 1.250 kg và tỷ lệ phân bổ trọng lượng trước/sau là 48:52.

Mẫu xe RX-Vision GT3 Concept 2020. Ảnh: Mazda

Mazda và Polyphony Digital sẽ cung cấp mẫu RX-Vision GT3 Evo cho người chơi Gran Turismo 7 thông qua một bản cập nhật miễn phí vào cuối năm nay. Tương tự phiên bản tiền nhiệm, mẫu xe đua ý tưởng này dự kiến sẽ không được sản xuất thực tế mà chỉ tồn tại trong thế giới kỹ thuật số.

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