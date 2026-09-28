Mazda CX-90 giảm giá hơn 80 triệu tại đại lý: Bản PHEV còn 2,218 tỷ đồng, tăng sức cạnh tranh Palisade, Teramont

Tổng giá trị khuyến mại 81 triệu đồng đang được đại lý áp dụng cho Mazda CX-90 gồm bảo hiểm và các đặc quyền dịch vụ. Quy đổi trừ vào giá xe, bản cao cấp nhất có giá tương đương 2,218 tỷ đồng.

Mazda CX-90 bản PHEV được giảm giá tại đại lý

Theo thông tin được một số đại lý, Mazda CX-90 đang được áp dụng chương trình khuyến mại với tổng giá trị quy đổi 81 triệu đồng.

Mazda CX-90 phiên bản PHEV được giảm giá tại đại lý. Ảnh: Đại lý

Cụ thể, khách hàng mua xe được tặng 2 năm bảo hiểm vật chất, trị giá 46 triệu đồng, cùng gói 5 đặc quyền trị giá 35 triệu đồng. Đại lý cho biết có thể quy đổi ra giá trị tiền mặt 81 triệu đồng và trừ vào giá xe.

Như vậy, với giá niêm yết 2,299 tỷ đồng, khuyến mại đưa giá xe thực tế xuống 2,218 tỷ đồng nếu quy đổi quà tặng thành tiền.

Giá các đối thủ của CX-90 hiện tại

Tại Việt Nam, Mazda CX-90 hiện được phân phối chính hãng với 3 phiên bản, gồm hai bản hybrid tự sạc và một bản hybrid cắm sạc (PHEV). Giá niêm yết lần lượt là 1,899 tỷ, 1,949 tỷ và 2,299 tỷ đồng.

Điểm mạnh của CX-90 trong tầm giá là có động cơ hybrid cắm sạc. Ảnh: Đại lý

Mẫu xe ngang tầm giá là Volkswagen Teramont. Phiên bản Teramont X 5 chỗ có giá từ 1,998 tỷ đồng và cao nhất là 2,168 tỷ đồng. Bản Teramont President 6 chỗ có giá 2,488 tỷ đồng.

Một đối thủ khác là Hyundai Palisade chưa có giá niêm yết. Giá dự kiến của xe cao nhất khoảng 1,7 tỷ đồng cho phiên bản hybrid tự sạc (HEV).

CX-90 PHEV có gì?

Điểm nhấn của bản CX-90 PHEV là động cơ. Xe sử dụng động cơ xăng 2.5L kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 323 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Hộp số 8 cấp. Hệ dẫn động AWD.

Xe sử dụng pin lithium-ion dung lượng 17,8 kWh. Theo Mazda, CX-90 PHEV có thể chạy thuần điện hơn 42 km, mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố ở mức 2,37 lít/100 km.

Trang bị và độ hoàn thiện của CX-90 hướng tới nhóm "cận sang". Ảnh: Đại lý

Về tiện nghi và công nghệ, bản PHEV được trang bị 7 chỗ ngồi, ghế da Nappa, hàng ghế trước có sưởi và làm mát, màn hình sau vô-lăng, màn hình trung tâm 12,3 inch, HUD, âm thanh Bose 12 loa, cửa sổ trời panorama, camera 360 độ cùng gói i-Activsense.

CX-90 sẽ được trưng bày tại VIMS đầu tháng 10

Mazda CX-90 đang góp mặt trong Top 5 hạng mục “Xe hybrid mới của năm - Hạng cao cấp” tại Car Choice Awards 2026, cùng Lynk & Co 900 PHEV, Volvo XC90, Honda CR-V e:HEV RS và Hyundai Palisade HEV.

CX-90 nằm trong Top 5 hạng mục “Xe hybrid mới của năm - Hạng cao cấp” tại Car Choice Awards 2026. Ảnh: Đại lý

Theo kế hoạch của ban tổ chức, các mẫu xe lọt Top 5 CCA 2026 sẽ được trưng bày tại Vietnam Innovation Mobility Show (VIMS) 2026, diễn ra trong hai ngày 3 và 4/10 tại Hà Nội. Sự kiện mở cửa tự do từ 8h đến 18h mỗi ngày, bên cạnh khu vực trưng bày xe còn có chương trình lái thử và các hoạt động trải nghiệm.