Mazda CX-5 và Ford Territory hâm nóng cuộc đua SUV cỡ C

Sau thời gian dài chạy đua giảm giá, cái tên Ford Territory đã rút khỏi chương trình khuyến mãi của hãng xe Mỹ trong tháng 8. Thay vào đó, dòng SUV cỡ C này vừa nhận được bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift).

Về cơ bản, mẫu Territory mới có một số cập nhật về ngoại thất, nâng cấp trang bị chủ yếu xuất hiện ở bản cao. Hệ truyền động vẫn giữ nguyên như bản cũ, bao gồm động cơ 1.5 tăng áp kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp, chưa có bản hybrid.

Cập nhật ngoại thất trên Ford Territory 2025 chủ yếu nằm ở phần đầu xe.

Xe được bán ra với 3 phiên bản gồm Trend, Titanium, Titanium X với giá lần lượt là 762-840-896 triệu đồng. Như vậy, giá của Territory tăng nhẹ ở bản thấp nhất và bản cao nhất, bản giữa Titanium giảm giá trong khi bản Sport bị lược bỏ.

Việc ngừng giảm giá có thể ảnh hưởng đến doanh số của Territory trong tháng 8, nhất là trong bối cảnh các đối thủ cùng phân khúc vẫn đang duy trì ưu đãi. Dẫu vậy, những nâng cấp trên bản facelift được kỳ vọng sẽ giúp Territory 2025 tăng sức hút với khách hàng trong dài hạn.

Trong tháng 8 này, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Territory là Mazda CX-5 cũng có động thái nâng cấp trang bị. Cụ thể, mẫu SUV Nhật Bản được bổ sung baga mui và cản sau với thiết kế thể thao hơn.

Nâng cấp này áp dụng cho CX-5 phiên bản tiêu chuẩn Deluxe. Bên cạnh đó, hãng còn áp dụng mức giảm 40 triệu đồng cho phiên bản này, đưa giá khởi điểm xuống còn 709 triệu đồng.

Mazda CX-5 được bổ sung chi tiết ngoại thất theo hướng thể thao, đồng thời duy trì giá bán ưu đãi để tăng sức cạnh tranh.

Với ưu đãi trên, CX-5 Deluxe đang là mẫu xe có giá bán khởi điểm tốt nhất phân khúc SUV cỡ C . Điều này hứa hẹn sẽ tạo đà cho mẫu xe Nhật Bản tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu doanh số trong phân khúc.

Trong tháng 7 vừa qua, CX-5 đạt doanh số 1.586 xe, tiếp tục là mẫu xe bán tốt nhất của thương hiệu Mazda tại Việt Nam. Tính chung 7 tháng đầu năm 2025, mẫu xe này đã bàn giao tổng cộng 8.970 chiếc tới tay khách Việt, tăng hơn 41% so với cùng kỳ 2024.

Bám đuổi CX-5 trong cuộc đua doanh số chính là Ford Territory. Kết thúc tháng 7/2025, mẫu xe thương hiệu Mỹ đã bán được 925 chiếc, nâng tổng doanh số cộng dồn trong 7 tháng đầu năm đạt 6.555 xe.

Các mẫu xe xếp tiếp theo trong cuộc đua doanh số phân khúc SUV hạng C lần lượt là VinFast VF 7 (4.381 xe), Hyundai Tucson (4.340 xe), Honda CR-V (3.187 xe), Kia Sportage (1.237 xe) và Mitsubishi Outlander (317 xe).

Ngoài những cái tên trên, phân khúc SUV cỡ C từ đầu năm còn được bổ sung thêm một số xe mới đến từ châu Âu và Trung Quốc như Skoda Karoq 2025, Jaecoo J7, BYD Sealion 6, Geely EX5 và sắp tới là Omoda C7. Sự xuất hiện của những “tân binh” này góp phần khuấy động nhóm xe gầm cao hạng C - nơi xe Nhật và Hàn thường xuyên tỏ ra áp đảo.