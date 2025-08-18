Cuộc đua doanh số ô tô Việt: Toyota bằng một nửa đối thủ, 2 'thế lực cũ' tụt dốc

Hơn 79.000 ô tô điện VinFast các loại đã được bàn giao đến tay người tiêu dùng Việt trong 7 tháng đầu năm, nhiều gấp hơn 2 lần so với thương hiệu xếp sau ngay là Toyota (35.900 xe).

Và mặc dù các hãng ô tô còn đến 4-5 tháng để đua, không nhiều người tin rằng những cái tên còn lại đủ sức thách thức ngôi "vua doanh số" của VinFast. Thậm chí, khoảng cách về doanh số giữa thương hiệu này với các đối thủ có thể còn mở rộng thêm khi hãng tiếp tục bàn giao mẫu MPV Limo Green cũng như đẩy mạnh các chương trình kích cầu doanh số cuối năm nhằm đạt mục tiêu bán gấp đôi doanh số năm ngoái.

2025 có thể cũng là năm đầu tiên thị trường ô tô Việt chứng kiến khoảnh cách về doanh số xa đến vậy giữa một thương hiệu dẫn đầu với các đối thủ xếp sau. Với mức bán đều đặn 11.000-12.000 xe/tháng từ đầu năm, VinFast luôn tạo một khoảng cách vượt trội về doanh số so với những thương hiệu như Toyota, Hyundai hay Mitsubishi.

Doanh số một số thương hiệu ô tô lớn tại Việt Nam sau 7 tháng đầu năm 2025. Nguồn: VAMA, HTC, VinFast.

Với VinFast, các mẫu xe ăn khách nhất của hãng vẫn là 2 cái tên VF 3 và VF 5 – 2 mẫu xe có giá bán cạnh tranh nhất. Các mẫu xe khác, mặc dù không thể đạt doanh số cỡ 3.000 xe/tháng như VF 3 và VF 5 vẫn đang cạnh tranh mạnh mẽ ở phân khúc của nó. Chẳng hạn, VinFast VF 6 trong tháng gần nhất bán trên 1.900 xe, đứng đầu phân khúc SUV đô thị cỡ B trước các đối thủ như Mitsubishi XForce, Toyota Yaris Cross hay Hyundai Creta.

Trong khi đó, Toyota dù khó giữ vị thế thống lĩnh thị trường như trước kia nhưng vẫn cho thấy sự bền bỉ với hàng loạt mẫu xe ăn khách gồm Toyota Vios, Yaris Cross, Corolla Cross hay Innova Cross. Ngay cả những mẫu xe có doanh số không quá tốt như Camry vẫn thể hiện sự vượt trội ở phân khúc của mình. Một điểm đáng mừng từ Toyota là các mẫu xe hybrid của hãng đang có doanh số ngày một tốt lên, mở ra những hướng cạnh tranh mới cho thương hiệu này.

Trong khi đó, 2 thế lực một thời tại thị trường ô tô Việt Nam là Hyundai Thành Công và Thaco Auto đang cho thấy sự chệch choạc nhất định. Sau 7 tháng, Hyundai mới bán ra hơn 27.800 trong xe ở thị trường trong nước – tương đương chưa đến 4.000 xe/tháng. Hãng cũng đang thiếu đi một mẫu xe chủ lực doanh số thực sự trong dải sản phẩm, điều mà trước đây Hyundai Accent hay Santa Fe làm rất tốt.

Với Thaco, cả 2 thương hiệu phổ thông là Mazda và Kia đều gặp tình trạng tương tự với doanh số lần lượt 17.402 xe và 14.419 xe bán ra. Mazda hiện gần như chỉ nhìn vào doanh số của CX-5 để "nói chuyện", trong khi xe bán chạy nhất của Kia là Seltos cũng chỉ bàn giao hơn 500 xe trong tháng gần nhất.

Trái ngược với đó, một thương hiệu đang cho thấy các bước đi ngày một vững chắc tại thị trường trong nước là Ford khi đạt doanh số hơn 25.800 xe. So với các đối thủ lớn, Ford gần như là hãng có dải sản phẩm cô đọng nhất và hầu hết sản phẩm của họ đều gây ấn tượng trên thị trường: Ranger dẫn đầu phân khúc bán tải, Everest vượt trội trong nhóm SUV 7 chỗ, Transit chiếm lĩnh phân khúc xe thương mại 16 chỗ trong khi Territory vừa có bản nâng cấp và chỉ xếp sau CX-5 ở nhóm CUV cỡ C.

Với một số thương hiệu còn lại, Mitsubishi cũng đang cho thấy sự tập trung giữ vị thế ở một số phân khúc nhất định như MPV với Xpander và SUV đô thị với XForce. Sắp tới, hãng sẽ cho mở bán mẫu Destinator với kỳ vọng rất lớn. Còn với Honda, thương hiệu này gần như không tạo sự đột phá nào với doanh số ổn định của CR-V hay City với doanh số khoảng 2.000 xe/tháng.



