Mazda CX-5 sẽ không giảm doanh số dù sắp có bản mới, thậm chí ai đang lưỡng lự còn chốt nhanh hơn, hãng tiết lộ lý do chắc nịch

Mazda CX-5. Ảnh: Mazda

Mazda CX-5 thế hệ thứ 3 đã ra mắt và có kế hoạch bán ra tại Úc vào giữa năm sau. Tuy nhiên, giám đốc Mazda Úc, ông Vinesh Bhindi vẫn tự tin khẳng định rằng doanh số của mẫu xe này sẽ không bị ảnh hưởng nhiều.

Trong cuộc phỏng vấn với Drive, ông Bhindi cho rằng việc công bố mẫu xe mới thậm chí có thể thu hút thêm những khách hàng đang tìm kiếm phiên bản CX-5 hiện tại với động cơ tăng áp và các nút bấm điều khiển truyền thống.

Ông Bhindi chia sẻ: "Theo kinh nghiệm của chúng tôi, doanh số thường không bị sụt giảm trong giai đoạn chuyển giao giữa các thế hệ. Thực tế cho thấy, việc ra mắt một mẫu xe mới thường thu hút một nhóm khách hàng khác đến với mẫu xe hiện hành. Đó là những người đã luôn muốn sở hữu một chiếc CX-5 và bây giờ chính là thời điểm thích hợp."

Mazda CX-5 thế hệ mới. Ảnh: Mazda

"Ví dụ, nếu có khách hàng nào đang chờ đợi phiên bản tăng áp thì bây giờ chính là lúc. Ngay cả trong giai đoạn cuối của vòng đời, doanh số CX-5 vẫn khá mạnh và nằm trong top đầu phân khúc." Theo số liệu thống kê, kể từ khi ra mắt vào năm 2013, CX-5 đã từng là mẫu SUV bán chạy nhất tại Úc cho đến năm 2020, khi Toyota RAV4 thế hệ thứ năm với tùy chọn động cơ hybrid xuất hiện.

Mặc dù doanh số tháng 7 vừa qua chỉ đạt 1.821 xe, xếp thứ 11 chung cuộc và đứng sau các đối thủ như Toyota RAV4 (4.415 xe) và Hyundai Tucson (1.914 xe), nhưng tính chung 7 tháng đầu năm, CX-5 vẫn giữ được mức doanh số ổn định với 13.812 xe, chỉ giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây vẫn là mẫu xe bán chạy nhất của Mazda, vượt qua CX-3 (9.514 xe), BT-50 (8.976 xe) và CX-30 (7.466 xe). Doanh số của CX-5 đóng vai trò quan trọng giúp Mazda đạt được mục tiêu 100.000 xe bán ra trong năm nay.

Gần đây, Mazda cũng đã giới thiệu bản cập nhật cuối cùng cho CX-5 thế hệ thứ hai với những điều chỉnh về trang bị tiêu chuẩn, kèm theo đó là mức tăng giá 500 AUD (8,5 triệu đồng) cho các phiên bản động cơ xăng tăng áp. Sự thay đổi này càng khẳng định chiến lược của Mazda trong việc duy trì sức hút của CX-5 hiện tại, đồng thời tạo đà cho sự ra mắt của thế hệ mới.