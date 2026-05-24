Mazda CX-5 2026 thêm động cơ hybrid mới mạnh hơn, cạnh tranh CR-V

Sau gần một năm kể từ màn ra mắt toàn cầu, Mazda CX-5 thế hệ thứ ba cuối cùng cũng được mở bán tại quê nhà Nhật Bản. Điều đáng chú ý là phiên bản nội địa Nhật sử dụng hệ truyền động hybrid có công suất cao hơn đáng kể so với cấu hình đang bán tại châu Âu.

Mazda CX-5 thế hệ mới lần đầu xuất hiện vào giữa năm 2025. Châu Âu là thị trường đầu tiên mở bán từ cuối năm ngoái, tiếp đến là Mỹ vào đầu 2026. Tuy nhiên, phải đến hiện tại người dùng Nhật Bản mới chính thức được tiếp cận mẫu SUV chiến lược này.

Mazda CX-5 thế hệ mới đã chính thức được bán tại Nhật Bản. Ảnh: Mazda

Điểm đặc biệt của CX-5 mới là Mazda phát triển ba cấu hình động cơ khác nhau tùy thị trường. Tại Bắc Mỹ, xe vẫn dùng động cơ xăng SkyActiv-G 2.5L truyền thống không điện hóa. Trong khi đó, bản châu Âu được bổ sung công nghệ hybrid nhưng có công suất khá thấp.

Ở Nhật Bản, Mazda CX-5 Hybrid sử dụng động cơ 2.5L kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 176 mã lực và mô-men xoắn 237 Nm. Riêng mô-tơ điện đóng góp 6,4 mã lực và 60 Nm mô-men xoắn.

Con số này vượt xa bản hybrid tại châu Âu, vốn chỉ đạt 139 mã lực dù mô-men xoắn tương đương. Dù vậy, cấu hình hybrid của Nhật vẫn yếu hơn động cơ xăng thuần 2.5L đang bán tại Mỹ với công suất 187 mã lực và mô-men xoắn 252 Nm.

Bằng cách thiết kế lại hàng ghế sau để dễ dàng ra vào hơn và tích hợp trợ lý ảo Google, nhà sản xuất ô tô này hướng đến việc mở rộng sức hấp dẫn của dòng SUV đối với những người lái xe trẻ tuổi và các gia đình. Ảnh: Mazda

Toàn bộ các phiên bản CX-5 mới đều sử dụng hộp số tự động 6 cấp, trong khi hệ dẫn động 4 bánh AWD vẫn là tùy chọn quen thuộc.

Dù CX-5 là mẫu xe bán chạy nhất của Mazda, hãng hiện chưa cung cấp phiên bản hybrid cho dòng SUV này tại Bắc Mỹ. Người dùng Mỹ muốn sở hữu SUV hybrid của Mazda hiện phải lựa chọn CX-50 Hybrid có giá cao hơn.

Tuy nhiên, phiên bản hybrid tại Nhật chỉ là mild-hybrid chứ chưa phải hybrid hoàn chỉnh. Điều này giúp xe cải thiện mức tiêu hao nhiên liệu nhưng vẫn giữ giá bán dễ tiếp cận - yếu tố vốn làm nên thành công của CX-5 trong nhiều năm qua.

Điểm gây chú ý là bản Nhật sử dụng hệ truyền động mild hybrid mạnh hơn bản châu Âu. Ảnh: Mazda

Sự xuất hiện của CX-5 Hybrid tại Nhật cũng được xem như tín hiệu cho thấy Mazda đang chuẩn bị nền tảng điện hóa sâu hơn cho thị trường Mỹ. Trước đó, hãng từng xác nhận sẽ đưa thế hệ động cơ SkyActiv-Z hoàn toàn mới vào sản xuất từ cuối năm 2027.

CX-5 hiện là dòng xe quan trọng bậc nhất của Mazda. Sau 14 năm và ba thế hệ, hãng đã bán được hơn 5 triệu xe trên toàn cầu. Đây cũng là mẫu xe có tốc độ tiêu thụ nhanh nhất trong danh mục sản phẩm của thương hiệu Nhật Bản.

Tầm quan trọng của CX-5 lớn đến mức Mazda đang đồng thời triển khai hệ thống showroom “thế hệ mới” tại Nhật Bản để đồng bộ với màn ra mắt mẫu xe này. Theo Nikkei Asia, các showroom mới sẽ sử dụng phong cách tối màu kết hợp vật liệu tự nhiên nhằm xây dựng hình ảnh cao cấp hơn cho thương hiệu.

Ở Nhật Bản, các phiên bản động cơ diesel đã bị ngừng sản xuất, và dòng sản phẩm hiện chỉ bao gồm các phiên bản động cơ xăng được trang bị hệ thống hybrid nhẹ để tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn. Ảnh: Mazda

Trong bối cảnh điện hóa ngày càng trở thành yếu tố then chốt của thị trường ô tô, việc bổ sung phiên bản hybrid cho CX-5 không còn đơn thuần là nâng cấp sản phẩm mà gần như là bước đi bắt buộc nếu Mazda muốn duy trì sức cạnh tranh toàn cầu.

Mazda CX-5 thế hệ mới đã được trưng bày ở Việt Nam, song chưa rõ sẽ chính thức được bán ra khi nào và trang bị phiên bản động cơ nào.

Chiếc từng được trưng bày ở Việt Nam là bản nhập Nhật, nên nhiều khả năng khi thế hệ mới chính thức ra mắt cũng sẽ sử dụng tùy chọn cấu hình tương tự. Nếu chính xác, đây sẽ là chi tiết ăn điểm hơn so với phiên bản châu Âu, khi người Việt vốn thích một chiếc xe cấu hình khỏe khoắn hơn.