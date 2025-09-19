Mazda CX-30 2026 ra mắt: Động cơ 2.5L, AWD như CX-5, CX-8, nâng cấp một số trang bị để lái sướng hơn

Mazda CX-30 mới có bản nâng cấp trang bị tại Mỹ. Đây không phải một bản nâng cấp lớn (facelift) nhưng mang đến một số thay đổi đắt giá về vận hành và trang bị tiện nghi.

Mazda CX-30 mới là bản nâng cấp trang bị. Ảnh: Mazda

Nâng cấp nổi bật về vận hành là bộ vi sai hạn chế trượt mới, tuy nhiên lại là loại vi sai phanh mô phỏng điện tử chứ không phải cơ khí. Hệ thống treo cũng được cập nhật, hứa hẹn mang lại trải nghiệm lái êm ái hơn. Trong phân khúc, Mazda CX-30 từ lâu đã được biết đến với khả năng xử lý sắc bén, và những nâng cấp này có thể giúp xe vận hành ổn định hơn trên đường.

Điểm đáng chú ý khác trên CX-30 2026 chính là việc nâng cấp màn hình thông tin giải trí. Phiên bản CX-30 2.5 S được trang bị màn hình 10,25 inch, thay thế cho màn hình 8,8 inch trước đây. Màn hình mới không chỉ lớn hơn mà còn hỗ trợ cảm ứng khi sử dụng Android Auto hoặc Apple CarPlay không dây - một thay đổi được đánh giá cao hơn cả kích thước.

Nội thất xe cũng được thêm tính năng tiện nghi. Ảnh: Mazda

Hệ thống truyền động của CX-30 2026 tại Mỹ vẫn được giữ nguyên. Bản 2.5 S sử dụng động cơ 2.5L 4 xi-lanh, sản sinh công suất 186 mã lực và mô-men xoắn 186 lb-ft. Trong khi đó, các phiên bản 2.5 Turbo sở hữu động cơ cùng dung tích nhưng cho công suất 227 mã lực và mô-men xoắn 310 lb-ft. Hộp số 6 cấp tự động và hệ dẫn động 4 bánh AWD là tiêu chuẩn. Điều này khác hẳn với Việt Nam khi CX-30 chỉ dùng động cơ 2.0L và dẫn động cầu trước FWD.

Ngoài ra, CX-30 mới tại Mỹ cũng có một số tinh chỉnh nhỏ ở các phiên bản. Bản Turbo cao cấp sử dụng vật liệu giả da lộn cho ghế ngồi. Bản cận tiêu chuẩn nay đã có ghế lái chỉnh điện 8 hướng, tích hợp sưởi.

Hệ thống an toàn tiêu chuẩn của xe bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng với tính năng dừng và đi, hỗ trợ phanh thông minh, đèn pha tự động và cảnh báo chệch làn đường với hỗ trợ giữ làn đường. Xe cũng được trang bị cảnh báo hành khách phía sau, cảnh báo ra khỏi xe và giám sát điểm mù.

Một số hình ảnh khác của Mazda CX-30 2026:



