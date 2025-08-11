Mazda CX-3 chuyển lắp ráp trong nước: Tăng cao nhất 30 triệu, nâng cấp nhẹ ngoại thất, có điểm giống CX-8

Mới đây, THACO Auto thông báo lắp ráp Mazda CX-3 tại Việt Nam trên website chính thức. Trước đây, mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Mazda CX-3 lắp ráp trong nước có 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán lần lượt 549 triệu, 579 triệu, 619 triệu và 659 triệu đồng.

So với bản nhập khẩu Thái Lan, giá bán của Mazda CX-3 lắp ráp trong nước cao hơn 18-30 triệu đồng.

Mazda CX-3 lắp ráp trong nước có giá từ 549 triệu đồng. Ảnh: Tú Nguyên.

Ở ngoại thất, bản lắp ráp trong nước có lưới tản nhiệt mới “Signature Wing” tương tự đàn anh CX-8, đồng thời bổ sung màu sơn 2 tone, ốp cản trước và ốp cản sau mới.

Xe vẫn giữ nguyên thiết kế tổng thể. Phiên bản cao cấp nhất trang bị đèn pha LED Projector, có khả năng tự động bật/tắt, tự động cân bằng góc chiếu và tự động chỉnh chiếu xa/gần. Nội thất tối giản với màn hình giải trí trung tâm 7 inch, hệ thống âm thanh 6 loa. Khởi động nút bấm, hiển thị thông tin lên kính lái HUD, lẫy chuyển số, phanh tay điện tử và ga tự động là những trang bị đáng chú ý.

Ảnh: Tú Nguyên.

Mazda CX-3 dùng chung nền tảng với Mazda2, kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.275 x 1.765 x 1.535 mm, chiều dài cơ sở 2.570 mm và khoảng sáng gầm 155 mm.

Tất cả phiên bản tại Việt Nam dùng chung động cơ SkyActiv-G 1.5L, công suất 110 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Cùng với đó là chế độ lái thể thao, hệ thống kiểm soát gia tốc GVC và ngừng/khởi động động cơ thông minh (i-Stop).

Ảnh: Tú Nguyên.

Danh sách công nghệ an toàn có 6 túi khí, ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, cảm biến sau, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo chệch làn đường, phanh thông minh trong thành phố phía trước và sau, nhắc nhở người lái tập trung. Phiên bản Luxury và Premium có thêm cảm biến áp suất lốp.

Trong dải sản phẩm Mazda Việt Nam, CX-30 cạnh tranh với nhóm Toyota Corolla Cross và Honda HR-V, còn CX-3 cạnh tranh với Kia Seltos và Hyundai Creta. Kể từ khi ra mắt thị trường Việt Nam năm 2021, Mazda CX-3 có kết quả kinh doanh không quá ấn tượng. Tính trong nửa đầu năm 2025, xe đạt mức tiêu thụ 1.569 xe, thấp hơn các đối thủ đồng hạng trong phân khúc SUV hạng B.