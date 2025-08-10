Máy tính bảng giá chưa đến 6 triệu mà tặng cả bút, bàn phím: Chip đủ mạnh, RAM 8G - Món hời thực sự?

Huawei MatePad 11.5: Máy tính bảng giá rẻ đầy đủ phụ kiện

Trong bối cảnh bị hạn chế quyền truy cập vào hệ sinh thái của Google, Huawei MatePad 11.5 không định vị mình là một chiếc máy tính bảng có thể cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ trên thị trường, kể cả là sản phẩm giá rẻ.

Thay vào đó, thiết bị của Huawei tập trung vào phân khúc hẹp, định vị rõ đối tượng người dùng là sinh viên, cây bút và nghệ sĩ kỹ thuật số—bằng cách cung cấp một trải nghiệm chuyên biệt vượt trội, đủ sức nặng để làm lu mờ những thỏa hiệp cố hữu của hệ sinh thái phần mềm.

Câu hỏi được đặt ra là: Liệu sự đổi mới vượt trội về phần cứng và các giải pháp phần mềm thông minh có giúp Huawei trở thành lựa chọn đáng giá hay không.

Hoàn thiện cao cấp

Triết lý thiết kế của Huawei MatePad 11.5 ưu tiên sự cao cấp thực dụng. Với thân máy kim loại nguyên khối chế tác từ hợp kim nhôm, thiết bị mang lại cảm giác chắc chắn và cao cấp.

Với độ mỏng chỉ 6.85 mm và trọng lượng 499g, máy đủ nhẹ để sử dụng và mang theo một cách thoải mái. Bề mặt lưng nhám mờ là một lựa chọn thiết kế thông minh, giúp hạn chế hiệu quả việc bám dấu vân tay.

Tuy nhiên, máy thiếu jack cắm tai nghe 3.5mm và quan trọng hơn là không có khe cắm SIM, hạn chế đáng kể tính di động cho những người cần kết nối internet liên tục.

Bàn phím đi kèm là một phụ kiện quan trọng, biến MatePad 11.5 thành một công cụ làm việc gần giống laptop. Nó có thiết kế hai phần có thể tháo rời, kết nối qua nam châm và chân pogo ổn định.

Trải nghiệm gõ phím được đánh giá cao với hành trình phím đủ sâu và hỗ trợ nhiều tổ hợp phím tắt quen thuộc trên Windows, giúp tăng hiệu suất làm việc. Bút cảm ứng M-Pencil được khen ngợi vì độ trễ thấp, mang lại cảm giác viết vẽ tự nhiên.

Tuy nhiên, cơ chế sạc của M-Pencil thế hệ 2 là một điểm trừ rõ ràng, yêu cầu một đế sạc từ tính riêng biệt thay vì sạc trực tiếp trên cạnh máy, một bước lùi về thiết kế có thể là để cắt giảm chi phí.

Màn hình chất lượng

Với mức giá rẻ, MatePad 11.5 có hai phiên bản. Một đời cũ ra mắt từ 2023 hiện có mức giá chỉ khoảng 5-6 triệu đồng.

Một phiên bản ra mắt năm 2025 đã được trang bị thêm PaperMatte, vốn là át chủ bài của Huawei, có giá bán khoảng 8 triệu đồng. Đây là công nghệ khắc chống lóa ở cấp độ nano được tích hợp trực tiếp vào kính, có khả năng loại bỏ tới 97% nhiễu sáng, mang lại trải nghiệm hình ảnh giống như giấy.

Về thông số, máy có màn hình TFT LCD 11.5 inches với độ phân giải 2200 x 1440 pixel, tần số 120Hz. Lợi ích chính của màn hình PaperMatte là khả năng chống chói vượt trội, cho phép sử dụng thoải mái ngoài trời hoặc dưới ánh đèn mạnh. Bề mặt nhám tạo ra ma sát nhẹ, giúp việc viết bằng bút M-Pencil có cảm giác thật hơn, gần giống như viết trên giấy. Tuy nhiên, công nghệ này cũng có sự đánh đổi.

Do bản chất của lớp phủ nhám và tấm nền LCD, màu sắc hiển thị có phần kém rực rỡ hơn so với màn hình OLED, và màu đen không đủ sâu. Màn hình chỉ bao phủ 100% không gian màu sRGB, không đáp ứng được yêu cầu của không gian màu DCI-P3 rộng hơn cho công việc sáng tạo chuyên nghiệp.

Một câu hỏi quan trọng khác là độ bền lâu dài của bề mặt PaperMatte trước nguy cơ trầy xước và mài mòn đầu bút khi sử dụng thường xuyên.

Trái tim của MatePad 11.5 là bộ vi xử lý KirinT80 sẽ được đi kèm với mức dung lượng RAM 8GB và bộ nhớ trong 256GB. Dù chỉ là con chip tầm trung, máy vẫn cho trải nghiệm thực tế mượt mà trong các tác vụ hàng ngày như đa nhiệm, chia đôi màn hình hay cửa sổ nổi, hiếm khi xảy ra giật lag. Sự mượt mà này phần lớn nhờ vào sự tối ưu hóa xuất sắc của hệ điều hành HarmonyOS.

Về khả năng chơi game, máy xử lý tốt các tựa game phổ biến như Genshin Impact hay Call of Duty: Mobile ở mức đồ họa cao và 60 FPS. Màn hình PaperMatte một lần nữa chứng tỏ giá trị khi cho phép game thủ chơi ngoài trời mà không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng mạnh.

Máy được trang bị viên pin 7,700mAh, có thể đáp ứng 1-2 ngày sử dụng hỗn hợp hoặc khoảng 7-10 giờ xem video liên tục. Tuy nhiên, tốc độ sạc là một điểm yếu rõ rệt. Với công suất chỉ 22.5W, việc sạc đầy pin mất hơn 2.5 giờ, chậm hơn so với các đối thủ cạnh tranh.

Điểm yếu từ phần mềm

Không có hệ sinh thái của Google cũng như chạy hệ điều hành Android là khiếm khuyết lớn nhất của mẫu máy tính bảng này. Để khắc phục, Huawei mang đến một giải pháp tự thân là HarmonyOS, cũng như để mở khe cửa cho người dùng có thể cài các ứng dụng của Google khi cần thiết.

HarmonyOS là nền tảng phần mềm cốt lõi, mang lại trải nghiệm mượt mà, giao diện sạch sẽ và các tính năng đa nhiệm thông minh như cửa sổ nổi và chia đôi màn hình. Hệ sinh thái Super Device cho phép kết nối liền mạch giữa các thiết bị Huawei, là một điểm cộng lớn. Tuy nhiên, kho ứng dụng AppGallery vẫn thiếu vắng các dịch vụ cốt lõi của Google.

Để giải quyết vấn đề này, giải pháp GBox ra đời. Đây là một ứng dụng bên thứ ba hoạt động như một môi trường ảo hóa, cho phép cài đặt và chạy các ứng dụng yêu cầu Google Mobile Services (GMS). Về lý thuyết, các ứng dụng quan trọng như Gmail, Google Maps, YouTube hoạt động gần như bình thường.

Tuy nhiên, GBox đi kèm với những thỏa hiệp đáng kể. Nó chạy nền liên tục, gây hao pin và ảnh hưởng đến hiệu năng. Vấn đề lớn nhất là độ trễ thông báo, do cơ chế quản lý pin của HarmonyOS có xu hướng "giết" các tiến trình chạy nền của GBox, khiến thông báo bị trì hoãn hoặc không đến được.

Ngoài ra, GBox thiếu ổn định, có thể gây treo ứng dụng và đặt ra những câu hỏi lớn về bảo mật và quyền riêng tư, khi người dùng phải định tuyến toàn bộ dữ liệu Google của mình qua một ứng dụng của bên thứ ba.

Đủ công cụ văn phòng và sáng tạo

Để bù đắp cho những thiếu sót về phần mềm, Huawei trang bị cho MatePad 11.5 bộ ứng dụng đầy đủ cho các tác vụ văn phòng cũng như sáng tạo. Đầu tiên là phiên bản WPS Office "cấp độ PC" (PC-Level), mô phỏng gần như hoàn toàn giao diện và tính năng của một ứng dụng máy tính để bàn.

Điều này cho phép người dùng thực hiện các tác vụ văn phòng phức tạp, biến MatePad 11.5 thành một công cụ làm việc di động mạnh mẽ hơn so với các đối thủ chỉ có phiên bản office di động giới hạn.

Đối với cộng đồng sáng tạo, Huawei tung ra ứng dụng GoPaint, một đối thủ trực tiếp của Procreate trên iPad. GoPaint được đánh giá cao với bộ bút vẽ phong phú, hỗ trợ nhiều lớp và giao diện trực quan.

Sự kết hợp giữa GoPaint, bút M-Pencil độ trễ thấp và màn hình PaperMatte tạo ra một trải nghiệm vẽ tự nhiên và thú vị, một đề xuất giá trị mạnh mẽ cho các nghệ sĩ kỹ thuật số.

Để thu hút thêm người dùng, Huawei cung cấp một gói phần cứng vượt trội so với mức giá, khi bán kèm cả bàn phím và bút cảm ứng thậm chí là chuột không dây, điều mà các đối thủ như Apple không làm.

So sánh với các đối thủ trong tầm giá khoảng 8-10 triệu đồng, MatePad 11.5 vượt trội iPad 10th Gen về phần cứng (màn hình 120Hz, phụ kiện đi kèm) nhưng thua về hệ sinh thái phần mềm.

So với Xiaomi Pad 6, đây là cuộc chiến giữa các tính năng chuyên biệt (PaperMatte, WPS PC) và sự tiện lợi chính thống (Google gốc, sạc nhanh). Với Samsung Galaxy Tab S9 FE, MatePad cạnh tranh bằng màn hình và phần mềm độc quyền, trong khi Samsung mang đến độ bền (IP68) và hệ sinh thái DeX.

Huawei MatePad 11.5 là một sản phẩm kỹ thuật phần cứng xuất sắc nhưng bị hạn chế bởi những phức tạp của hệ sinh thái phần mềm. Đây không phải là một chiếc máy tính bảng dành cho tất cả mọi người, mà là một thiết bị dành cho đối tượng riêng và thể hiện chiến lược khá khôn ngoan của nhà sản xuất Trung Quốc.

Đối với đúng đối tượng người dùng, thế mạnh của máy không chỉ bù đắp cho điểm yếu mà còn tạo ra một trải nghiệm mà các đối thủ chính thống khó sánh bằng.

Quyết định mua Huawei MatePad 11.5 phụ thuộc vào việc người dùng coi trọng điều gì: một công cụ chuyên biệt với phần cứng tốt hay một hệ sinh thái phần mềm liền mạch và đáng tin cậy.

Với người dùng chuyên sử dụng các công cụ văn phòng hay tương tác với màn hình kỹ thuật số mà không quá cần thiết các phần mềm của Google hay Android, đây sẽ là lựa chọn đáng giá. Nhưng với những người dùng phụ thuộc vào các nền tảng quen thuộc, Huawei MatePad 11.5 có thể sẽ gây những bất cập trong quá trình sử dụng.

Xét đến mức giá chỉ 8 triệu đồng có kèm bàn phím và bút, Huawei MatePad 11.5 phiên bản 2025 dường như khó có đối thủ sánh bằng về giá trị phần cứng. Thậm chí, phiên bản Huawei MatePad 11.5 đời cũ có giá chưa đến 6 triệu đồng, cắt giảm về RAM (còn 6GB) và màn hình PaperMatte, cũng là lựa chọn thú vị hơn nữa.