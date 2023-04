May quần áo ở Hội An, khách Tây thích thú nhận xét: "Những người thợ ở đây thật sự có tay nghề rất giỏi!"

Những du khách nước ngoài yêu thích việc du lịch tới Việt Nam không chỉ bởi cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, nền ẩm thực đa dạng, phong phú, mà còn bởi những hoạt động đậm nét văn hóa rất thú vị.



Nổi bật trong thời gian gần đây, là trào lưu một loạt khách Tây thích thú đăng tải video của bản thân đi may những bộ quần áo từ lụa ở Hội An, Quảng Nam. Không những có kiểu dáng đẹp mắt, phù hợp với mọi đối tượng khách hàng, chất vải lụa thoải mái, mà các du khách còn rất hài lòng bởi giá thành của dịch vụ này rẻ và phục vụ cũng vô cùng nhanh chóng.

Tài khoản Tiktok của 2 cô gái là Clara & Thidle đăng tải, họ đã may đến 16 chiếc từ quần áo, váy vóc lụa từ một cửa hàng ở Hội An, và với giá thành là 190 đô la Mỹ, tương đương với gần 4 triệu 500 ngàn đồng. Nếu chia ra, giá thành của một món chỉ chưa tới 500 ngàn đồng.

2 chàng du khách nước ngoài khác với tài khoản Tiktok mang tên Benjamin cũng vô cùng hào hứng khi may tới 4 bộ trang phục lụa ở Hội An. Khi đăng tải video của mình, các chàng trai còn nhận xét rằng: "The tailors in Hoi An are next level!" (tạm dịch: "Các thợ may ở Hội An thật sự có tay nghề rất giỏi!")

Những người thợ may thực hiện từ những bước chọn vải, lên thiết kế, lấy số đo người mặc...

Cho đến thành quả là những bộ trang phục đẹp mắt và thoải mái, được các du khách Tây vô cùng yêu thích.

Không chỉ các du khách nước ngoài, nhiều du khách Việt Nam cũng nhận xét, bản thân đã từng may đồ lụa ở Hội An, mức giá chỉ trên dưới 400 - 500.000 đồng, sau khi đặt chỉ khoảng 5 giờ sau là có. Họ vô cùng hài lòng và đến bây giờ, sau nhiều năm, những bộ trang phục đó còn có thể sử dụng tốt.

Được biết, Hội An nói riêng hay Quảng Nam nói chung là địa điểm vô cùng nổi tiếng với nghề làm lụa. Cách đây hơn 300 năm, thương cảng Hội An được biết tới là một trong những cái tên nổi bật nhất trong khu vực về nghề buôn bán lụa là, vải vóc. Ngày nay, để bảo tồn và lưu giữ những giá trị văn hóa xưa, người ta đã tiến hành lập ra khu du lịch mang tên Làng lụa Hội An. Du khách tới đây không chỉ được ngắm nhìn, mua, may đồ lụa, mà còn có thể trải nghiệm tự mình trở thành người nghệ nhân làm lụa, dệt vải.

Nghề dệt vải - một trong những nghề lâu đời nhất ở Hội An

Cách đây nhiều thế kỷ, từ khoảng thế kỷ 16, 17, nghề dệt vải, sản xuất và kinh doanh vải lụa được coi là chiếm tỷ lệ quan trọng trong những chuyến giao thương ở thương cảng Faifo. Giới thương nhân từ các nước phương Đông lẫn phương Tây nô nức tìm đến cảng thị Hội An để tìm mua các loại lụa, tơ sống. Điều này đã góp phần biến thương cảng Hội An trở thành một "mắt xích" quan trọng trong "con đường tơ lụa trên biển" thời bấy giờ.

Hình ảnh tàu thuyền tấp nập trên sông Hội An xưa. (Nguồn: "Một chuyến du hành đến xứ Nam Hà (1792-1793)" của tác giả John Barraow, Nguyễn Thừa Hỷ dịch)

Cũng bởi điều này mà nghề dệt vải nhanh chóng phát triển ở Hội An. Có thể dễ dàng bắt gặp những cửa hàng bán vải, các tiệm may đồ cùng chiếc khung cửi và những cuộn vải sắc màu.

Dân gian cũng truyền miệng rằng, nghề ươm tơ dệt lụa ở các làng Đông Yên, Thi Lai, (Duy Trinh, Duy Xuyên ngày nay) cũng được ra đời từ thế kỷ 16, gắn liền với sự tích Bà chúa Tằm tang Đoàn Quý Phi và thế tử Nguyễn Phúc Loan. Nhờ có Đoàn Quý Phi, nghề trồng dâu, nuôi tằm, dệt lụa đã được khuyến khích và phát triển hơn bao giờ hết và duy trì đến tận bây giờ.

Dệt vải ở Quảng Nam xưa.

Khu du lịch Làng lụa Hội An - nơi lưu giữ nét xưa cũ của nghề dệt vải tại phố cổ

Ngày nay khi tới du lịch Hội An, du khách muốn tìm hiểu về nghề dệt vải, không thể không bỏ lỡ khu du lịch Làng lụa Hội An. Làng lụa nằm ở số 28 đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân An, thành phố Hội An, Quảng Nam, cách trung tâm phố cổ khoảng 1km về phía Tây Bắc. Chính vì vậy, địa điểm này rất thích hợp để kết hợp với chuyến thăm phố cổ Hội An trong ngày của du khách.

Khu du lịch, điểm tham quan văn hóa Làng lụa Hội An.

Được coi là bảo tàng lưu giữ đầy đủ và chi tiết nhất về nghề dệt vài ở Hội An, Làng lụa Hội An tái hiện lại cuộc sống của người nghệ nhân dệt, từ những công đoạn trồng dâu, nuôi tằm, cho đến ươm tơ, dệt lụa. Ngoài ra, nơi đây còn có ngôi nhà truyền thống, trưng bày hàng trăm bộ trăm phục áo dài, thể hiện văn hóa Việt suốt 3000 năm lịch sử, hay trang phục của 54 dân tộc Việt Nam. Tất cả đều được làm từ vải lụa màu sắc rực rỡ.

Bên cạnh đó, tham quan vườn câu cổ thụ, nơi có cây dâu cao hơn 10m, được chuyển trực tiếp về Làng lụa từ năm 2012, cũng là hoạt động được du khách yêu thích.

Sau khi tham quan xong những căn nhà truyền thống, nhà trưng bày, du khách còn có thể trải nghiệm một ngày trở thành người nghệ nhân dệt vải, tự tay hái lá dâu cho tằm ăn, nấu kén, dệt lụa, đan xen tìm hiểu thêm những kiến thức về phân biệt các loại lụa, văn hóa Chăm xưa, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các nghệ nhân lành nghề. Đây chắc chắn là trải nghiệm không thể bỏ lỡ với du khách, đặc biệt là các du khách nước ngoài.

Cuối cùng là trước khi trở về, đừng quên mua về những bộ trang phục, hay những mảnh vải lụa mượt mà, óng ả và màu sắc, về làm quà cho gia đình và người thân.

Tham quan những ngôi nhà truyền thống, nhà trưng bày, hay trải nghiệm tự tay tham gia nuôi tằm, dệt vải, là các hoạt động được du khách yêu thích ở Làng lụa.

Với sự phát triển, thu hút đông đảo khách du lịch tới Hội An nói chung hay Làng lụa nói riêng, xung quanh khu vực này có rất nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng để du khách nghỉ lại qua đêm. Đồng thời, nếu muốn trải nghiệm ẩm thực ngay bên trong Làng lụa với những món ăn truyền thống miền Trung như cao lầu, bánh xèo, mì quảng, bánh hoa hồng, du khách có thể đặt trước. Hòa vào không gian như một chợ quê dân dã, với các cô bán hàng mặc trang phục bà ba truyền thống, chắc chắn sẽ là một trải nghiệm thú vị với du khách.

Trên TripAdvisor, mạng xã hội chuyên chia sẻ những kinh nghiệm, điểm đến du lịch của Mỹ, địa điểm Khu du lịch Làng lụa Hội An nhận được gần 600 đánh giá từ du khách, và nhận về số điểm trung bình là 4,5/5.

Huynh Thu Dong, một du khách có chuyến đi vào tháng 2 năm 2019 nhận xét: "Được trải nghiệm cùng các nghệ nhân thật tuyệt vời. Chúng ta nên giữ gìn và phát huy những trải nghiệm làng nghề như thế này."

Lu P, một du khách đến từ Indonesia cũng nói chia sẻ thêm: "Đây là một tour du lịch thú vị cho cả gia đình. Sau chuyến đi, chúng tôi hiểu rõ thêm về các công đoạn làm nên vải sợ tơ tằm, ngay cả đứa con 8 tuổi của tôi cũng được trải nghiệm và vô cùng thích thú. Cuối cùng là chúng tôi còn được thưởng thức bữa ăn ngon với những món ăn Việt Nam."

Các ý kiến khác của du khách cũng có thể kể tới là chuyến đi đáng giá, đem lại thông tin hấp dẫn và bổ ích.

Chuyến đi tới Làng lụa sẽ là một trải nghiệm rất khác khi du khách đến Hội An.

Đến Hội An, nếu đã quá quen thuộc với phố cổ, với dòng sông Hoài trôi lững lờ, du khách có thể tham khảo và trải nghiệm một ngày tham quan làng lụa với 2 lựa chọn là tour ngắn, kéo dài 45 phút, chi phí 100.000 đồng/người; hoặc tour dài, kéo dài 4 tiếng, đã bao gồm chi phí hướng dẫn viên, ăn uống bên trong khu du lịch và các trải nghiệm làm lụa như nghệ nhân.