Máy móc phủ vải trắng, hàng trăm nhân viên làm thủ tục nghỉ việc khi TMV Mailisa ngừng hoạt động

Sau khi vợ chồng Mailisa (Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh) - chủ nhân hệ thống Mailisa vướng vòng lao lý, tình hình thẩm mỹ viện (TMV) Mailisa nhận về sự quan tâm. Ngày 27/11 vừa qua, sau vài ngày hoạt động cầm chừng, tài khoản Facebook TMV Mailisa chính thức thông báo tạm ngừng hoạt động từ ngày 28/11/2025.

Bài đăng thông báo tạm ngừng hoạt động của TMV Mailisa

Ngay sau đó - ngay 28 - 29/11, trên MXH xuất hiện hàng loạt clip chia tay chính thức từ các tài khoản của nhân viên TMV Mailisa. Tại đây, nhiều cảnh tượng bên trong tòa nhà cũng được chia sẻ.

Theo đó, toàn bộ máy móc ở TMV được phủ vải trắng sau khi cơ quan chức năng kiểm tra vào ngày 13/11, chỉ có một số máy tính và máy in được hoạt động để hoàn tất thủ tục giấy tờ cho nhân viên. Ngoài ra tại khu vực sảnh, các nhân viên cũng có mặt để làm thủ tục nghỉ việc.

Hình ảnh này khiến nhiều người bất ngờ bởi trước đây, vợ chồng Mailisa thường khoe cảnh khách hàng đến làm đẹp kín chỗ tại chính khu vực sảnh này. Còn trong những ngày cuối cùng hoạt động này, sự đông đúc ấy mang một hình ảnh hoàn toàn khác, đó là dòng nhân viên chờ đến lượt ký giấy, bàn giao, nhận hồ sơ.

Toàn bộ máy móc và trang thiết bị đã được phủ kín (Ảnh chụp màn hình/ MXH)

Đông nhân viên Mailisa chờ làm thủ tục nghỉ việc (Ảnh chụp màn hình/ MXH)

Về phía các nhân viên của Mailisa, mỗi người cũng có phản ứng khác nhau.

Có người công khai Đơn xin nghỉ việc lên MXH và để lộ lý do: “Công ty ngừng hoạt động”. Người này cho biết thêm rằng toàn bộ nhân viên vẫn được trả lương đầy đủ sau khi chủ nhân và thương hiệu gặp biến cố. Có người khác lại khẳng định thương hiệu đang đóng cửa tạm thời, hẹn sẽ quay lại sau một thời gian nữa.

Cũng chính từ những bài đăng này mà hàng loạt từ khóa liên quan đến Mailisa như “thẩm mỹ viện Mailisa”, “nhân viên Mailisa”, “Mailisa ngưng hoạt động”,... vẫn đang lọt top tìm kiếm phổ biến trên MXH.

Một số từ khoá tìm kiếm phổ biến liên quan đến Mailisa

Trước đó, khi TMV Mailisa chưa chính thức thông báo ngừng hoạt động, trên MXH đã viral hàng loạt video được cho là của nhân viên Mailisa thông báo kết thúc hành trình công việc.

Thời điểm này, nhân viên hệ thống chưa khẳng định và cũng không giải thích lý do, chỉ ôn lại quá trình làm việc tại thẩm mỹ viện, kèm theo các clip này là những dòng chú thích như: “3 năm đồng hành cùng Mailisa”, “Một chặng đường, nhiều kỷ niệm”, “Lưu lại kỷ niệm, 1 clip dành cho công việc gắn 4 năm”,...

Hiện tại, dù đã tạm ngừng hoạt động toàn bộ hệ thống song các tài khoản MXH cũng như website của Mailisa vẫn truy cập bình thường. Công chúng vẫn đang theo dõi các diễn biến liên quan đến vụ việc của vợ chồng Mailisa.

Mailisa và Hoàng Kim Khánh trước khi bị bắt

(Tổng hợp)