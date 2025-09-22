Ngày 22/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam ông Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1977, Trưởng khoa Ngoại Thận – Tiết niệu) và ông Bùi Ngọc Đức (SN 1974, Trưởng khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức) để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", thông tin này được đăng tải trên tờ VTC News.

Công an khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Trưởng Khoa Ngoại thận - tiết niệu (Ảnh: Pháp luật TP.HCM).

Cụ thể, báo Người lao động thuật lại kết quả điều tra ban đầu cho biết, trong thời gian từ ngày 28/3/2024 đến ngày 15/5/2024 và từ ngày 28/5/5024 đến ngày 31/12/2024, tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, máy tán sỏi Laser bị hỏng, không sử dụng được, nhưng ông Hoàng và ông Đức vẫn chỉ định thực hiện thủ thuật nội soi tán sỏi trái quy trình.

Công an ghi nhận trên 255 hồ sơ bệnh án là đã thực hiện các kỹ thuật bằng máy Laser. Trong đó, 235 hồ sơ thuộc đối tượng bảo hiểm y tế được Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk thanh toán hơn 273 triệu đồng, bệnh nhân cùng chi trả hơn 33 triệu đồng.

20 hồ sơ không thuộc bảo hiểm, bệnh nhân tự chi trả hơn 25 triệu đồng. Đồng thời, bệnh viện đã chi trả chế độ phẫu thuật, thủ thuật theo 255 hồ sơ hơn 60 triệu đồng.

Hành vi của 2 bị can gây thiệt hại quỹ bảo hiểm y tế hơn 273 triệu đồng, gây thiệt hại tài sản của bệnh nhân hơn 59 triệu đồng. Đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, quyền lợi và sức khỏe của người bệnh, gây phản ứng tiêu cực trong dư luận.

Trước đó, báo Tuổi Trẻ đưa tin, vào tháng 7/2025, đoàn liên ngành Sở Y tế Đắk Lắk đã kiểm tra tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và phát hiện gần 500 ca tán sỏi bị kê khống dù máy laser đã hỏng từ năm 2023.

Sau khi Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra, nhiều lãnh đạo bệnh viện thừa nhận sai phạm và cơ quan công an đã vào cuộc điều tra.

Việc khởi tố, bắt tạm giam 2 trưởng khoa nói trên là bước tiến mới trong quá trình làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan.