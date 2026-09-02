Máy bay YY-20 Trung Quốc gây bất ngờ khi tiếp nhiên liệu cho tiêm kích Rafale

Việc máy bay tiếp dầu YY-20 Trung Quốc tương thích chiến đấu cơ Rafale do Pháp chế tạo khiến nhiều người ngạc nhiên.

Máy bay YY-20 của Trung Quốc đã thực hiện lần tiếp dầu trên không đầu tiên cho một tiêm kích do phương Tây chế tạo, đó là chiếc Rafale của Không quân Ai Cập.

Thông tin này được một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Ai Cập xác nhận. Sự kiện trên diễn ra trong khuôn khổ cuộc tập trận quân sự Eagles of Civilization 2026.

“YY-20 sử dụng hệ thống tiếp nhiên liệu bằng đầu dò hình nón, trong khi Rafale cũng được trang bị cơ cấu tương tự, khiến hai loại máy bay này tương thích với nhau”, ông Wang Yanan, Tổng biên tập tạp chí Kiến thức Hàng không vũ trụ tại Bắc Kinh giải thích vì sao hai loại máy bay khác hệ lại có thể liên kết với nhau.

Ông Yanan nhấn mạnh, ngay cả khi cần thực hiện những điều chỉnh kỹ thuật nhỏ, độ phức tạp cũng sẽ ở mức tối thiểu vì tốc độ truyền nhiên liệu và áp suất trong quá trình tiếp dầu bằng đầu dò và hình nón là tương tự trên tất cả các hệ thống.

Cuộc tập trận chung giữa Trung Quốc và Ai Cập đang diễn ra tại một số căn cứ không quân ở quốc gia Bắc Phi này, với sự tham gia của nhiều máy bay chiến đấu đa năng các loại từ cả hai phía.

Đơn vị tham gia cuộc tập trận đã thực hiện một số phi vụ phối hợp để luyện tập hoạt động không chiến nhằm tấn công các mục tiêu của địch và bảo vệ cơ sở chiến lược quan trọng theo chiến thuật không chiến mới nhất.

Theo người phát ngôn, điều này góp phần vào việc trao đổi kinh nghiệm và phát triển kỹ năng, năng lực của phi công để thực hiện công việc chung một cách hài hòa và phối hợp, cũng như huấn luyện trong hoạt động tiếp nhiên liệu trên không.

Một chiếc YY-20 đang bung các ống dẫn dầu trong Triển lãm Hàng không Trung Quốc 2022 tại thành phố Chu Hải.

YY-20 (Y-20U) là máy bay tiếp nhiên liệu hạng nặng, được phát triển dựa trên máy bay vận tải chiến lược Y-20 Kunpeng dành cho Không quân Trung Quốc. Không quân Trung Quốc đã chính thức xác nhận việc đưa YY-20 vào biên chế năm 2022.

Mục đích chính của YY-20 là tiếp nhiên liệu cho máy bay chiến đấu trên không. Nó được trang bị 3 hệ thống ống dẫn và phễu tiếp dầu - 2 hệ thống dưới cánh và 1 hệ thống trung tâm nằm ở phía sau thân.

Trung Quốc đang tích cực xuất khẩu các loại máy bay của mình và YY-20 đã nằm trong danh mục. Mới đây tại Uzbekistan, vào Ngày Độc lập của nước hôm 28/8, họ đã trình diễn tiêm kích J-10CE, cũng như việc hạ cánh của chúng tại căn cứ không quân Karshi-Khanabad.