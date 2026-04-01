Theo Bộ Quốc phòng Nga, chiếc máy bay bị mất liên lạc lúc khoảng 18h trong một “chuyến bay thường lệ” ở Crimea.

Sau đó, giới chức Nga xác nhận chiếc máy bay đã bị rơi, khiến 6 thành viên phi hành đoàn và 23 hành khách thiệt mạng.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, “không có dấu hiệu va chạm bên ngoài nào trên máy bay”, ngụ ý rằng máy bay không bị Ukraine bắn trúng. Hãng thông tấn Tass dẫn lời một nguồn tin cho biết, máy bay đã đâm vào một ngọn núi. RIA Novosti đưa tin, dữ liệu sơ bộ cho thấy máy bay có thể đã gặp sự cố kỹ thuật.

An-26 là máy bay hai động cơ, có khả năng vận chuyển tới 40 binh sĩ, được thiết kế để triển khai lính dù và sơ tán người bị thương.