HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Máy bay vận tải quân sự Nga rơi ở Crimea, không ai sống sót

Minh Hạnh |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một máy bay vận tải quân sự An-26 của nước này đã rơi ở Bán đảo Crimea vào tối 31/3, khiến toàn bộ 29 người trên máy bay thiệt mạng.

(Ảnh: Tass)

Theo Bộ Quốc phòng Nga, chiếc máy bay bị mất liên lạc lúc khoảng 18h trong một “chuyến bay thường lệ” ở Crimea.

Sau đó, giới chức Nga xác nhận chiếc máy bay đã bị rơi, khiến 6 thành viên phi hành đoàn và 23 hành khách thiệt mạng.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, “không có dấu hiệu va chạm bên ngoài nào trên máy bay”, ngụ ý rằng máy bay không bị Ukraine bắn trúng. Hãng thông tấn Tass dẫn lời một nguồn tin cho biết, máy bay đã đâm vào một ngọn núi. RIA Novosti đưa tin, dữ liệu sơ bộ cho thấy máy bay có thể đã gặp sự cố kỹ thuật.

An-26 là máy bay hai động cơ, có khả năng vận chuyển tới 40 binh sĩ, được thiết kế để triển khai lính dù và sơ tán người bị thương.

Tags

Ukraine

Nga

Tin nóng Thế Giới 24h

máy bay

tai nạn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại