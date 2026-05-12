Máy bay UAE bắt đầu tấn công dữ dội nhà máy lọc dầu trên đảo Lavan của Iran

Bạch Dương
|

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã tiến hành cuộc tấn công vào lãnh thổ Iran nhằm trả đũa vụ bắn phá do Vệ binh Cách mạng Hồi giáo tiến hành.

Tấn công của UAE vào nhà máy lọc dầu Iran trên đảo Lavan năm 2026 - Ảnh 1.

Cuộc tấn công nói trên đã dẫn đến việc phá hủy một nhà máy lọc dầu trên đảo Lavan của Iran ở Vịnh Ba Tư, gây ra vụ hỏa hoạn lớn và sẽ làm ngừng sản xuất trong nhiều tháng.

Tờ Wall Street Journal đưa tin, phía UAE đã sử dụng tiêm kích và máy bay không người lái do phương Tây sản xuất.

UAE tiến hành trận ném bom để đáp trả các cuộc tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng của họ từ phía Iran, khi theo ước tính từ giới chức quân sự, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã phóng hơn 2.800 tên lửa và UAV cảm tử về phía UAE.

Bộ Ngoại giao UAE từ chối bình luận trực tiếp về những gì diễn ra, nhưng đã viện dẫn các tuyên bố trước đó, nhấn mạnh quyền của một quốc gia trong việc đáp trả hành động thù địch bằng biện pháp quân sự để bảo vệ an ninh của chính mình.

Tấn công của UAE vào nhà máy lọc dầu Iran trên đảo Lavan năm 2026 - Ảnh 2.

Vụ cháy tại một nhà máy lọc dầu trên đảo Lavani của Iran.

Bên cạnh biện pháp quân sự, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất còn hạn chế lợi ích tài chính của Iran tại Dubai và áp đặt lệnh kiểm soát nghiêm ngặt về thị thực đối với công dân nước này.

UAE cũng ủng hộ nghị quyết của Liên Hợp Quốc cho phép sử dụng vũ lực để giải tỏa eo biển Hormuz có tầm quan trọng chiến lược.

Bước đi trên cho thấy chính quyền quốc gia Trung Đông này đã cạn kiệt kiên nhẫn trước hành vi gây hấn của IRGC, bất chấp việc họ luôn giữ vai trò tích cực trong trung gian hòa giải nhằm duy trì hòa bình khu vực, thậm chí còn sẵn sàng cung cấp lợi ích tài chính và nơi trú ẩn cho các thành viên của những nhóm vũ trang thân hữu với Iran, điển hình như Hamas và Hezbollah.

Theo Wall Street Journal
Thót tim cảnh đấu súng giữa gã đàn ông và cảnh sát trên đường phố

