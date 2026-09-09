Máy bay TVRS-44 Ladoga và cuộc cạnh tranh quyết liệt với Il-114-300

Trên thị trường hàng không dân dụng, TVRS-44 Ladoga khó cạnh tranh được với Il-114-300, nhưng nó vẫn còn triển vọng cho hàng không quân sự.

Đầu mùa Thu năm ngoái, máy bay TVRS-44 đã bị loại khỏi Chương trình Phát triển Hàng không Dân dụng Toàn diện (CDA) trong một đợt điều chỉnh và đến giữa năm nay xuất hiện thông tin dự án đã được chuyển giao cho Bộ Quốc phòng Nga.

Điều này nghĩa là Ladoga sẽ không còn được sử dụng trong hàng không dân dụng vào những năm tới, lý do là bởi những thông tin về một loại máy bay cánh quạt khác đó là Il-114-300 đã được tiết lộ và tỏ ra khá tích cực.

Máy bay TVRS-44 Ladoga và Il-114-300 tương tự nhau không chỉ ở động cơ cánh quạt (thực tế các động cơ này thuộc cùng một dòng nhưng có công suất khác nhau, đó là loại TV7-117ST-01 và TV7-117ST-02).

Máy bay Ladoga được thiết kế để hoạt động ở địa bàn tương tự Il-114-300 - được thiết kế thay cho An-24 - loại máy bay hoạt động ở những vùng xa Moskva như ở phía Bắc, Siberia và Viễn Đông.

TVRS-44 là máy bay cánh cao với động cơ được đặt dưới cánh, cách xa đường băng hơn, và bộ phận càng đáp được gia cố, mang lại lợi thế khi cất cánh từ các sân bay không trải nhựa.

Trong khi đó Il-114-300 là máy bay cánh thấp và về lý thuyết thì cần đường băng tốt hơn. Chính đặc điểm này là lý do đằng sau việc chế tạo TVRS-44 trong cùng phân khúc với phi cơ của Ilyushin.

Đồng thời Ladoga nhỏ hơn Il-114-300 (trọng lượng cất cánh 17 tấn so với 23,5 tấn và chở tối đa 44 hành khách so với 66), tốc độ bay hành trình của hai chiếc xấp xỉ nhau (khoảng 450 - 500km/h), tải trọng của Ilyushin cao hơn (6 tấn so với 5 tấn)...

Do tiến độ dự án TVRS-44 khá chậm, trong khi Il-114-300 lại tiến triển nhanh chóng nên đến mùa Hè năm 2026, máy bay của Ilyushin đã sẵn sàng sản xuất hàng loạt, trong khi chiếc Ladoga đầu tiên vẫn đang được lắp ráp tại nhà máy.

Từ đó nhà nước Nga với tư cách nhà đầu tư chính trong việc phục hồi ngành hàng không dân dụng đã đi đến kết luận: "Mọi nỗ lực trong phân khúc máy bay hành khách khu vực 2 động cơ cánh quạt được tập trung vào Il-114-300, bao gồm cả hỗ trợ tài chính cho sản xuất hàng loạt".

Tuy nhiên, nếu Bộ Quốc phòng Nga cần máy bay vận tải quân sự hạng nhẹ riêng, Ladoga vẫn tỏ ra hữu ích. Đặc biệt khi nhà sản xuất đã xem xét tạo ra phiên bản vận tải đặc biệt.

Một câu hỏi tất yếu đặt ra là khả năng cất cánh từ đường băng không trải nhựa của máy bay Il-114-300. Các nhà phát triển của dòng phi cơ Ilyushin cho biết họ đã đặc biệt sửa đổi bộ phận càng đáp phía trước cho mục đích này.

Các kỹ sư đã bổ sung thêm một tấm chắn bảo vệ để ngăn đá văng ra từ bên dưới trong quá trình hạ cánh. Giải pháp nói trên giúp ngăn ngừa hư hại có thể xảy ra đối với cánh quạt của chiếc máy bay chở khách.

Điều này đã được xác nhận bằng các tính toán kỹ lưỡng của nhà thiết kế và những cuộc thử nghiệm đầy đủ cụ thể sẽ được tiến hành để xác nhận dữ liệu lý thuyết.

Máy bay chở khách Il-114-300 có nhiều ưu điểm hơn hẳn chiếc TVRS-44 Ladoga.

Đối với kế hoạch sản xuất Il-114-300, tính đến đầu tháng 9/2026, Chính phủ Nga đang tự gánh vác chi phí, một lần nữa sử dụng các ngân hàng do nhà nước kiểm soát và các chương trình cho thuê.

Đây là một điều tốt vì không còn cách nào khác để đưa loại máy bay mới vào sản xuất. Hiện tại 3 chiếc Il-114-300 đầu tiên sẽ được giao cho một hãng hàng không từ vùng Arkhangelsk đó là Arctic Airlines.

Trong số các hãng hàng không khác, đã tìm được nguồn tài trợ để chế tạo 10 máy bay Il-114-300 cho Aurora Airlines hoạt động ở Viễn Đông, với chiếc đầu tiên dự kiến sẽ được giao vào năm 2028. Họ muốn đội bay hơn 20 chiếc và được đảm bảo sẽ nhận ít nhất 18 chiếc từ năm 2028 - 2030.

Về tốc độ chế tạo, tại Nhà máy hàng không Lukhovitsy - nơi tổ chức sản xuất hàng loạt đối với Il-114-300, kế hoạch là xuất xưởng ít nhất 3 chiếc vào năm 2027, 6 chiếc vào năm 2028, 9 chiếc vào năm 2029 và 12 chiếc vào năm 2030.

Tốc độ 12 chiếc mỗi năm ban đầu được coi là công suất tiêu chuẩn của nhà máy, với tiềm năng tăng lên (ví dụ nếu nhận được đơn đặt hàng xuất khẩu).

Dự báo chung của ngành công nghiệp về số lượng đơn đặt hàng máy bay Il-114-300 trên thị trường hàng không dân dụng Nga trong 9 năm tới ước tính lên tới 110 chiếc. Trong khi đó, hiện chưa có thông số nào về sản lượng triển vọng của TVRS-44 Ladoga.