Chẳng cần sao chép, Nga tuyên bố "con cưng" của mình sẽ bắt kịp Boeing 737 MAX: Họ có gì mà tự tin như vậy?

Các kỹ sư Nga lại chọn một hướng đi hoàn toàn khác cho dòng máy bay thương mại MS-21-310.

Trong khi đầu cánh chẻ đôi được xem là "vũ khí bí mật" giúp Boeing 737 MAX tối ưu lượng nhiên liệu tiêu thụ, các kỹ sư Nga lại chọn một hướng đi hoàn toàn khác cho dòng máy bay thương mại MS-21-310.

Bài toán khí động học

Trong ngành công nghiệp hàng không hiện đại, việc cắt giảm dù chỉ 1% lượng nhiên liệu tiêu thụ cũng mang lại lợi thế cạnh tranh khổng lồ cho các hãng bay. Với dòng Boeing 737 MAX, tập đoàn Mỹ đã lựa chọn giải pháp nhận diện thương hiệu rõ nét: cặp cánh lượn chẻ đôi ở cuối hai bờ cánh. Chi tiết này giúp giảm lực cản sinh ra bởi các dòng khí xoáy ở đầu cánh, từ đó nâng cao hiệu suất nhiên liệu trên mỗi hành trình.

Tuy nhiên, đối với dòng máy bay thân hẹp MS-21-310 của Nga, các nhà thiết kế không chọn con đường sao chép giải pháp của đối thủ. Theo chuyên gia hàng không Roman Gusarov, mặc dù các cấu trúc đầu cánh lượn đã được áp dụng thành công trên mẫu máy bay SJ-100, nhưng winglet chỉ đóng góp một phần nhỏ trong toàn bộ bài toán tối ưu hóa khí động học.

Chìa khóa thực sự của MS-21 nằm ở thiết kế cánh tỷ lệ thắt lớn kết hợp với kiểu dáng khí động học tổng thể của thân máy bay. Thay vì cố gắng khắc phục lực cản đầu cánh bằng các chi tiết bổ sung có thể làm tăng trọng lượng kết cấu, các kỹ sư Nga tập trung tinh chỉnh dòng lưu chất chảy qua toàn bộ bề mặt thân và cánh ngay từ khâu mô phỏng số lượng lớn.

Cách tiếp cận này giúp dòng khí lưu thông mượt mà hơn trên toàn bộ bề mặt nâng, giảm thiểu sự bóc tách dòng khí mà không cần gắn thêm những cấu trúc phụ trợ phức tạp ở đầu cánh. Hiệu quả khí động học vì thế đạt được một cách tự nhiên và đồng bộ trên toàn bộ khung thân.

Cuộc chiến cắt giảm trọng lượng và công nghệ "cánh đen"

Bên cạnh yếu tố khí động học, tiết kiệm nhiên liệu luôn là kết quả của một cuộc chiến dai dẳng khác: cuộc chiến cắt giảm trọng lượng. Chuyên gia Roman Gusarov nhấn mạnh rằng, bài toán hiệu suất của một tàu bay thương mại không thể giải quyết bằng một chi tiết đơn lẻ mà phải thực hiện đồng bộ trên hàng loạt bộ phận.

Một trong những niềm tự hào kỹ thuật lớn nhất trên MS-21-310 chính là bộ "cánh đen" chế tạo từ vật liệu composite polymer siêu nhẹ. Khác với hầu hết các dòng máy bay thân hẹp truyền thống vốn sử dụng hợp kim nhôm cho phần cánh, việc ứng dụng composite trên MS-21 giúp giảm đáng kể trọng lượng bản thân của máy bay.

Trọng lượng khung thân nhẹ hơn không chỉ giúp giảm lượng nhiên liệu đốt cháy trên mỗi km bay mà còn cho phép máy bay duy trì tầm bay tiêu chuẩn đạt 3.840 km. Đây là con số ấn tượng, giúp MS-21 đáp ứng tốt nhu cầu khai thác trên hầu hết các đường bay nội địa và khu vực tầm trung.

Bên cạnh vật liệu cánh, quá trình giảm cân cho MS-21 vẫn đang tiếp tục diễn ra trên nhiều thành phần khác. Từ việc tái cấu trúc các hệ thống khung sườn, tối ưu hóa sơ đồ dây dẫn, cho đến ứng dụng các thiết bị điện tử hàng không thế hệ mới có kích thước nhỏ gọn hơn, mọi gram trọng lượng cắt giảm đều trực tiếp biến thành hiệu quả kinh tế cho nhà khai thác.

Triết lý "nâng cấp liên tục" trong suốt vòng đời vận hành

Một điểm đáng chú ý trong lộ trình phát triển của MS-21-310 là dự án này không được xem là một sản phẩm "đóng khung" cố định ngay sau khi nhận giấy chứng nhận loại. Tối ưu hóa máy bay là một quá trình liên tục kéo dài suốt vòng đời khai thác thương mại.

Sau khi hoàn thành chương trình thử nghiệm bay cơ bản và được cấp phép đưa vào vận hành thương mại, MS-21-310 sẽ tiếp tục nhận được các gói cải tiến theo giai đoạn. Những nâng cấp này sẽ tập trung vào việc tinh chỉnh sâu hơn tính khí động học, tiếp tục tinh giảm khối lượng rỗng và nâng cấp phần mềm điều khiển bay.

Phương thức tiếp cận này giúp các kỹ sư Nga thu thập dữ liệu thực tế từ các chuyến bay thương mại để phát hiện những khu vực còn dư địa tối ưu. Thay vì chờ đợi một phiên bản hoàn hảo tuyệt đối mới đưa vào sản xuất, việc đưa dòng máy bay vào vận hành sớm kết hợp nâng cấp cuốn chiếu giúp tối ưu hóa chi phí phát triển và nhanh chóng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Mô hình này tương tự như cách các hãng sản xuất ô tô hay công nghệ hiện đại liên tục cập nhật sản phẩm của mình. Máy bay của ngày hôm nay sẽ tốt hơn máy bay của ngày hôm qua thông qua dữ liệu vận hành thực tế.

Tương lai của MS-21-310

Sự kỳ vọng dành cho MS-21-310 không chỉ dừng lại ở các thông số kỹ thuật trên giấy tờ mà gắn liền với chiến lược khôi phục năng lực sản xuất hàng không nội địa của Nga. Theo kế hoạch đã được bố trí, tập đoàn hàng không Aeroflot sẽ là khách hàng khởi đầu nhận lô máy bay MS-21-310 đầu tiên.

Dự kiến từ nay đến năm 2030, Aeroflot sẽ tiếp nhận khoảng 200 chiếc MS-21-310, biến dòng máy bay này thành lực lượng nòng cốt thay thế cho các dòng Airbus A320/A321 và Boeing 737 vốn đang gặp nhiều hạn chế về bảo dưỡng và linh kiện thay thế.

Việc làm chủ hoàn toàn công nghệ từ động cơ turbofan PD-14 nội địa cho đến bộ cánh composite giúp MS-21-310 không bị phụ thuộc vào chuỗi cung ứng bên ngoài. Điều này đảm bảo cho ngành hàng không Nga một giải pháp vận tải tự chủ, an toàn và đạt chi phí vận hành tiệm cận các chuẩn mực hiện đại nhất của thế giới.

Khi các đợt giao hàng bắt đầu diễn ra và dữ liệu khai thác thực tế tích lũy đủ lớn, MS-21-310 hoàn toàn có cơ sở để chứng minh rằng một thiết kế hàng không đỉnh cao không nhất thiết phải tuân theo những lối mòn thiết kế quen thuộc.