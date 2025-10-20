Cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) cho biết hai nhân viên sân bay thiệt mạng trong vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng 20/10 (giờ địa phương). Hai nạn nhân không có mặt trên máy bay mà ở trong một xe chở nhiên liệu rơi khỏi đường băng cùng thời điểm với chiếc máy bay. Một người tử vong tại chỗ, người qua đời sau khi được đưa tới bệnh viện.

Máy bay trượt khỏi đường băng lao xuống biển ở Hong Kong. (Ảnh: Twitter)

Cảnh sát nghi ngờ chiếc máy bay va chạm với xe chở nhiên liệu này khi rời khỏi đường băng. Ngoài ra, bốn thành viên phi hành đoàn trên khoang được giải cứu và đưa tới bệnh viện.

Chiếc máy bay khởi hành từ Dubai, giới chức cho biết.

Cơ quan quản lý sân bay Hong Kong thông tin rằng lực lượng cứu hộ đã được triển khai ngay sau vụ việc và Trung tâm Ứng phó Khẩn cấp của sân bay đã được kích hoạt. Hiện đường băng phía bắc của sân bay đã tạm thời đóng cửa.

Theo dữ liệu từ trang theo dõi chuyến bay FlightRadar24, tại thời điểm máy bay rơi xuống nước, vận tốc của nó khoảng 49 hải lý/giờ (tương đương 90 km/h).