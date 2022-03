Vào lúc 13h00 (giờ địa phương) ngày 21/03, chuyến bay có số hiệu MU5735 của hãng hàng không China Eastern chở 123 hành khách và 9 thành viên tổ bay đã bất ngờ lao xuống sườn núi ở huyện Đằng, thành phố Ngô Châu, khu tự trị dân tộc Choang ở tỉnh Quảng Tây, miền nam Trung Quốc.



Được biết, chuyến bay nói trên khởi hành từ thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam và dự kiến sẽ đáp xuống sân bay tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông vào khoảng 15h00 cùng ngày.

Hiện trường vụ rơi máy bay chở 132 người ở Trung Quốc

Hiện tại hàng trăm nhân viên cứu hộ đang làm việc tại hiện trường nhưng con số cụ thể về thương vong vẫn chưa được xác nhận.



Dữ liệu chuyến bay cho thấy sau khi cất cánh từ Sân bay Côn Minh, máy bay đã bay ở độ cao khoảng 8869 mét. Lúc 14h19, máy bay đột ngột giảm độ cao và giảm tốc độ bay. Lúc 14h21, chuyến bay MU5735 bị mất tín hiệu radar và mất liên lạc với mặt đất.

Hình ảnh chiếc máy bay Boeing gặp nạn

Đáng chú ý, hành khách may mắn sống sót vì đã không lên chuyến bay tử thần cũng nhận được sự quan tâm của nhiều người khi đăng tải video nêu rõ nguyên do vì sao anh không thực hiện chuyến bay đến Quảng Châu của mình.



Theo đó, anh Huang (24 tuổi) đến từ Đằng Xung (Trung Quốc) đã quyết định sẽ đáp chuyến bay từ Đằng Xung đến Côn Minh, sau đó sẽ tiếp tục di chuyển từ Côn Minh đến Quảng Châu bằng đường hàng không trên chuyến bay với số hiệu MU5735 để làm việc.

Tuy nhiên, do tình hình thời tiết không thuận lợi, chặng bay đầu tiên từ Đằng Xung đến Côn Minh của anh Huang đã bị hủy, do vậy, anh cũng đành hủy vé chuyến bay thứ 2 và may mắn thoát khỏi thảm kịch.

Anh Huang đã lập tức chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội

Anh Huang chia sẻ trong video:



"Tôi không lên chuyến bay này, bởi vì chuyến bay đầu tiên của tôi đã bị huỷ nên tôi huỷ vé chặng tiếp theo không đi nữa. Cầu mong cho những người đã lên chuyến bay đó có thể bình yên trở về".

Công tác cứu hộ khẩn cấp và điều tra về thương vong vẫn đang tiếp tục được tiến hành. Tin tức về thảm kịch sẽ tiếp tục được cập nhật.

Đoạn video được đăng tải bởi người hành khách may mắn thoát nạn

Nguồn: Beijing Youth Daily



