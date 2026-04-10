.t1 { text-align: justify; }

Ấn phẩm The War Zone (TWZ) đưa tin, chiếc A-10 thử nghiệm đã thực hiện chuyến bay đầu tiên với cần tiếp dầu, thay vì đầu tiếp nhiên liệu ở mũi. Giờ đây máy bay có thể được tiếp dầu theo phương pháp của Hải quân.

Điều này do máy bay được chuẩn bị để sử dụng trên địa bàn châu Á, cụ thể là trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nơi mà sự hỗ trợ chính sẽ được cung cấp bởi các máy bay tiếp nhiên liệu của Hải quân.

Ý nghĩa của cuộc thử nghiệm này vượt ra ngoài phạm vi của máy bay A-10. Có khả năng các phi cơ khác của Không quân Mỹ (USAF) sẽ được trang bị bộ chuyển đổi tương tự, nhưng hiện vẫn chưa rõ điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tính khí động học và khả năng bị radar phát hiện của chúng.

Hiện tại, tất cả máy bay chiến thuật của USAF đều sử dụng hệ thống tiếp nhiên liệu kiểu cần và ống. Điều này tạo ra vấn đề vì Hải quân sử dụng phương pháp khác, khiến không thể tiếp dầu cho máy bay của Không quân, và ngược lại.

Việc sử dụng bộ chuyển đổi như vậy có thể giải quyết vấn đề bằng cách tăng khả năng tương tác giữa quân binh chủng, đặc biệt là trong trường hợp xảy ra xung đột ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Cường kích A-10 Thunderbolt II thực hiện tiếp dầu theo phương pháp của Hải quân Mỹ.

Trước đó đã có thông tin cho biết một số máy bay tấn công A-10C Thunderbolt II của Không quân Mỹ đã được trang bị kênh truyền dữ liệu chiến thuật Link 16, được thiết kế để truyền tải thông tin gần như thời gian thực giữa các thành viên tham gia mạng.

Hệ thống sử dụng kiến trúc TDMA (Time Division Multiple Access), cho phép nhiều người dùng đồng thời trao đổi dữ liệu mà không gây nhiễu lẫn nhau, duy trì một bức tranh chiến thuật duy nhất và nhất quán.

Qua thời gian, Link 16 đã trở thành tiêu chuẩn để so sánh với các liên kết dữ liệu hàng không an toàn khác. USAF khẳng định hệ thống này đã cứu sống nhiều người trong nhiều chiến trường, phần lớn là nhờ vào việc nâng cao nhận thức của phi hành đoàn và kiểm soát không lưu.

Việc hiện đại hóa Thunderbolt II diễn ra trong bối cảnh chúng được sử dụng thành công ở Trung Đông, nơi lần đầu tiên đảm nhiệm vai trò săn lùng máy bay không người lái và sau đó là chống lại các xuồng cỡ tàu nhỏ .

Có khả năng một vai trò tương tự đang được xem xét dành cho những chiếc A-10 ở khu vực Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương.