Một chiếc máy bay chở hàng McDonnell Douglas MD-11 của FedEx trượt khỏi đường băng khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Miami (Mỹ), lao ra bãi cỏ và dừng lại chỉ cách một tuyến đường bên ngoài sân bay một đoạn ngắn. Rất may, toàn bộ thành viên phi hành đoàn đều an toàn, không có thương vong được ghi nhận.

Sự cố xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 25/11 theo giờ miền Đông nước Mỹ, khi chuyến bay FedEx 910 khởi hành từ Memphis đi vào đường băng 26R để hạ cánh.

Theo hình ảnh do đài WSVN ghi lại, chiếc MD-11 không dừng được trong phạm vi đường băng, lao ra khu vực cỏ bên trong hàng rào sân bay. Máy bay dừng lại ngay trước một tuyến đường, tránh được nguy cơ lao ra khu vực giao thông bên ngoài.

FedEx xác nhận máy bay gặp sự cố trong quá trình hạ cánh. Hãng cho biết toàn bộ phi hành đoàn đều an toàn và chưa ghi nhận trường hợp bị thương. FedEx đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan điều tra để làm rõ nguyên nhân.

Sau sự cố, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã yêu cầu tạm dừng các chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế Miami. Lệnh hạn chế này sau đó được dỡ bỏ, dù tình trạng chậm chuyến tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động hàng không tại sân bay.

Dữ liệu từ trang theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho thấy chiếc MD-11 tiếp đất với tốc độ khoảng 185 dặm/giờ (gần 298 km/h).

Đáng chú ý, thời điểm xảy ra sự cố, sân bay Miami đã có mưa nhẹ trong phần lớn buổi tối, theo dữ liệu của Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ. Tuy nhiên, hiện chưa có kết luận về mối liên hệ giữa điều kiện thời tiết và việc máy bay trượt khỏi đường băng.

Vụ việc thu hút sự chú ý bởi vị trí máy bay dừng lại nằm gần khu vực từng xảy ra một tai nạn nghiêm trọng hồi tháng 9.

Khi đó, một máy bay chở hàng của Amazon Air cũng rời khỏi đường băng chéo tại sân bay Miami, xuyên qua hàng rào và lao qua một tuyến đường. Vụ tai nạn khiến 5 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra.

Hai sự cố xảy ra gần nhau tại cùng một sân bay khiến vấn đề an toàn khai thác, đặc biệt trong quá trình hạ cánh, tiếp tục được quan tâm.

Nguồn: Tổng hợp