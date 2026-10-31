Máy bay Pháp phát hiện xuồng không người lái Nga từ sớm nhưng bất lực

Mặc dù phát hiện xuồng không người lái Nga, nhưng máy bay tuần tra biển Atlantique 2 của Pháp chỉ kịp gửi cảnh báo đến thủy thủ đoàn.

Hình ảnh chiếc xuồng không người lái tấn công tàu container CONTSHIP JET ở Biển Đen bị máy bay tuần tra biển Atlantique 2 của Pháp phát hiện.

Tại Biển Đen, một máy bay tuần tra hàng hải của Pháp đã phát hiện trước 3 chiếc xuồng không người lái cảm tử của Nga, nhưng điều này vẫn không giúp cứu được con tàu container trở thành mục tiêu.

Bộ Quốc phòng Pháp nhấn mạnh xuồng không người lái của Nga đã được máy bay Atlantique 2 của Hải quân nước này phát hiện: "Chúng tôi đã phát hiện 3 chiếc xuồng không người lái trên mặt nước đang nhắm mục tiêu vào một tàu dân sự", Quân đội Pháp cho biết.

Mặc dù vậy, sự hiện diện của máy bay tuần tra biển Atlantique 2 chỉ giúp phát hiện mối đe dọa và cảnh báo thủy thủ đoàn trên tàu.

Máy bay tuần tra biển Atlantique 2 của Pháp giám sát một tàu dân sự gần Bulgaria đang bị xuồng không người lái Hải quân Nga tấn công.

Sau đó, Quân đội Pháp đã truyền tọa độ của con tàu cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền và cảnh báo những tàu khác về mối nguy hiểm.

Mặc dù vậy, những chiếc xuồng không người lái Hải quân Nga đã tấn công thành công tàu container, khiến nó cuối cùng bị chìm trong vùng biển Bulgaria.

Máy bay tuần tra biển Atlantique 2 của Pháp giám sát tàu dân sự CONTSHIP JET gần Bulgaria, nơi nó bị xuồng không người lái Hải quân Nga tấn công.

Vụ tấn công vào tàu container CONTSHIP JET xảy ra vào ngày 28/10, trong vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria, gần Mũi Kaliakra.

Con tàu mang cờ Liberia đang trên đường từ Haifa, Israel đến Constanta, Romania thì bị 3 xuồng không người lái hải quân tấn công.

Các bên liên quan đã gửi ý kiến phản đối tới Nga, nhưng hiện tại chưa có bất cứ hồi đáp nào từ Nga.