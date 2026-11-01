Chiếc máy bay hơn 20 năm tuổi đã có một diện mạo và công năng hoàn toàn khác so với khi xuất xưởng.

Chiếc máy bay Airbus A330-300P2F mang số đăng ký F-HFGO của hãng hàng không Pháp FTL Airlines vừa thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên trong đội bay của hãng trên hành trình Paris - Hà Nội vào ngày 20/11/2026, theo Air Cargo News.

Đây là dòng máy bay thân rộng dài gần 64 m, cao gần 17 m, tương đương một tòa nhà 5 tầng, sải cánh 60,3 m và có trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 235 tấn.

Chiếc máy bay được trang bị hai động cơ phản lực Rolls-Royce Trent 772B-60 của Anh, với tổng lực đẩy khi cất cánh tương đương 64,5 tấn lực. Máy bay có tốc độ hành trình khoảng 870 km/h, có thể hoạt động ở độ cao khoảng 12.500 m.

Với tổng dung tích khoang hàng lên tới 526 m³, dòng A330-300P2F có sức chứa 26 container hàng không ở khoang chính và 32 container ở khoang dưới, khả năng vận chuyển tới 62 tấn hàng hóa.

Điểm đặc biệt là chiếc máy bay này vốn được sản xuất để chở khách. Theo dữ liệu từ Planespotters, chiếc Airbus mang số xuất xưởng MSN713 được sản xuất năm 2005 tại Toulouse (Pháp) và bàn giao cho China Eastern Airlines vào tháng 1/2006, với cấu hình 300 ghế hành khách, gồm 38 ghế thương gia và 262 ghế phổ thông.

Chiếc Airbus A330 khi còn mang số đăng ký B-6119, phục vụ China Eastern Airlines với cấu hình 300 ghế hành khách.

Sau khi ngừng phục vụ hãng hàng không Trung Quốc vào năm 2017, chiếc máy bay được đưa tới Dresden (Đức) vào tháng 7/2020 để cải tạo thành máy bay vận tải chuyên dụng. Quá trình chuyển đổi hoàn thành vào tháng 7/2021.

Vẫn là chiếc máy bay MSN713, nhưng mang số đăng ký G-EODS, khai thác cho GEODIS sau khi hoàn thành cải tạo năm 2021.

P2F là viết tắt của Passenger-to-Freighter, chương trình chuyển đổi máy bay chở khách thành máy bay chở hàng. Chương trình cải tạo dòng Airbus A330 được thực hiện bởi Elbe Flugzeugwerke (EFW), liên doanh giữa Airbus và tập đoàn kỹ thuật ST Engineering của Singapore.

Ngoài tháo bỏ toàn bộ 300 ghế ngồi và nội thất hành khách, quá trình cải tạo còn bao gồm gia cường sàn, lắp đặt cửa khoang hàng cỡ lớn rộng gần 3,6 m, cao hơn 2,5 m bên thân máy bay, cùng hệ thống bốc xếp hàng hóa chuyên dụng.

Việc tận dụng máy bay chở khách đã qua sử dụng để chuyển đổi công năng giúp các hãng vận tải mở rộng đội bay mà không nhất thiết phải đầu tư máy bay chở hàng sản xuất mới.

Trong chuyến thương mại đầu tiên dưới thời FTL Airlines, chiếc máy bay được khai thác trên hành trình kết nối Paris và Hà Nội, hai thành phố cách nhau gần 9.200 km theo đường chim bay.

FTL Airlines là hãng hàng không vận tải hàng hóa còn khá trẻ của Pháp, được thành lập năm 2022 và chính thức khai thác từ năm 2023. Hãng tập trung vào vận chuyển hàng hóa đường dài, đặc biệt là hàng hóa thương mại điện tử.

Theo Hiệp hội Hàng không khu vực châu Âu (ERA), FTL Airlines thuộc sở hữu của Vallair Group và FTL Group, trong đó Vallair Group nắm quyền chi phối. Trước khi khai thác đường bay đến Việt Nam, hãng đã phục vụ các thị trường như Trung Quốc, UAE, Kazakhstan, Thổ Nhĩ Kỳ, Paraguay, Luxembourg và Thụy Sĩ.

Cả hai chiếc Airbus A330 trong đội bay của FTL Airlines đều được thuê. Ngoài chiếc A330-300P2F vừa đến Hà Nội, hãng còn khai thác một chiếc A330-200 được cải tạo để vận chuyển hàng hóa nhưng không có cửa khoang hàng lớn ở tầng chính.

Ông Antoine Ferretti, Tổng giám đốc FTL Airlines, cho biết hãng có kế hoạch bổ sung thêm các máy bay A330 và phát triển đội máy bay vận tải Airbus A321 trong năm 2027.