Máy bay phản lực siêu thanh Quarterhorse 2.1 sắp phá kỷ lục tốc độ của Blackbird

Bạch Dương |

Kỷ lục về tốc độ của máy bay SR-71 Blackbird có thể sắp bị phá bởi chiếc Quarterhorse 2.1.

Công ty khởi nghiệp hàng không vũ trụ Hermeus của Mỹ đang chuẩn bị thách thức kỷ lục tốc độ huyền thoại do chiếc Lockheed SR-71 Blackbird nắm giữ suốt hơn nửa thế kỷ qua.

Máy bay phản lực siêu thanh Quarterhorse 2 . 1 Sắp phá kỷ lục tốc độ SR - 71 Blackbird - Ảnh 1.

Máy bay không người lái phản lực Quarterhorse 2.1 của họ, đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại New Mexico hôm 2/3, sẵn sàng phá kỷ lục tốc độ thế giới Mach 3.32, hiện đang được nắm giữ bởi người tiền nhiệm nổi tiếng.

Máy bay phản lực siêu thanh Quarterhorse 2 . 1 Sắp phá kỷ lục tốc độ SR - 71 Blackbird - Ảnh 2.

SR-71 là một huyền thoại thời Chiến tranh Lạnh, được thiết kế bởi Clarence "Kelly" Johnson. Nó có thể đạt tốc độ lên tới Mach 3, khiến máy bay bất khả xâm phạm trước hệ thống phòng không thời bấy giờ: Trong số hơn 4.000 tên lửa phòng không bắn vào nó, không 1 quả nào bắn trúng.

Máy bay phản lực siêu thanh Quarterhorse 2 . 1 Sắp phá kỷ lục tốc độ SR - 71 Blackbird - Ảnh 3.

Công ty Hermeus với chiếc máy bay siêu thanh Quarterhorse 2.1, hy vọng sẽ phá vỡ kỷ lục tốc độ đã tồn tại nửa thế kỷ, mở ra kỷ nguyên mới cho hàng không toàn cầu.

Máy bay phản lực siêu thanh Quarterhorse 2 . 1 Sắp phá kỷ lục tốc độ SR - 71 Blackbird - Ảnh 4.

Máy bay không người lái phản lực này được dự định sẽ đóng vai trò là nguyên mẫu cho chiếc phi cơ siêu thanh tiên tiến Darkhorse, được thiết kế dành riêng cho Không lực Hoa Kỳ.

Máy bay phản lực siêu thanh Quarterhorse 2 . 1 Sắp phá kỷ lục tốc độ SR - 71 Blackbird - Ảnh 5.

Để đẩy nhanh quá trình phát triển, Công ty Hermeus đã sản xuất một loạt các nguyên mẫu được thiết kế để thực hành các giai đoạn bay cụ thể.

Máy bay phản lực siêu thanh Quarterhorse 2 . 1 Sắp phá kỷ lục tốc độ SR - 71 Blackbird - Ảnh 6.

Ví dụ, Quarterhorse Mk 0 được tạo ra để thử nghiệm trên mặt đất - đánh giá hệ thống tích hợp. Mẫu thử Mk 1 cất cánh vào tháng 5 năm ngoái, được thiết kế để kiểm tra cất cánh và hạ cánh tốc độ cao.

Máy bay phản lực siêu thanh Quarterhorse 2 . 1 Sắp phá kỷ lục tốc độ SR - 71 Blackbird - Ảnh 7.

Với Quarterhorse 2.1, các nhà phát triển đang thử nghiệm hệ thống lái tự động trong chuyến bay cận âm. Nếu thành công, phạm vi hoạt động của máy bay sẽ được mở rộng để phiên bản Mk 2.2 tiếp theo có thể thử phá vỡ rào cản âm thanh.

