SR-71 là một huyền thoại thời Chiến tranh Lạnh, được thiết kế bởi Clarence "Kelly" Johnson. Nó có thể đạt tốc độ lên tới Mach 3, khiến máy bay bất khả xâm phạm trước hệ thống phòng không thời bấy giờ: Trong số hơn 4.000 tên lửa phòng không bắn vào nó, không 1 quả nào bắn trúng.