Máy bay “Ngày tận thế” xuất hiện tại đầu não hạt nhân Mỹ

Daily Mail mô tả chiếc E-4B Nightwatch đã bay vòng trên bầu trời căn cứ không quân Offutt ở bang Nebraska - Mỹ hôm 6-4 (giờ miền Đông nước Mỹ). Sự xuất hiện của máy bay "Ngày tận thế" diễn ra không lâu trước thời điểm tối hậu thư mà Tổng thống Donald Trump đặt ra cho Iran chuẩn bị hết hiệu lực.

Dữ liệu cho thấy chiếc Boeing E-4B Nightwatch cất cánh từ Offutt lúc 10 giờ 17 phút (giờ miền Đông nước Mỹ). Máy bay sau đó bay vòng quanh khu vực ít nhất 6 lần rồi hạ cánh trở lại căn cứ.

Chiếc Boeing E-4B được phát hiện bay vòng quanh căn cứ Offutt hôm 6-4, không lâu sau thời hạn Tổng thống Donald Trump dọa tấn công hạ tầng Iran. Ảnh: AOL

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở hành trình chuyến bay mà còn ở vị trí của căn cứ Offutt. Đây là nơi đặt trụ sở Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ, cơ quan phụ trách lực lượng răn đe hạt nhân và các năng lực quân sự chiến lược của Washington.

Dòng máy bay này được thiết kế để bảo đảm bộ máy chỉ huy tối cao của Mỹ vẫn có thể hoạt động trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân hoặc thảm họa lớn.

Máy bay E-4B Nightwatch đóng vai trò như sở chỉ huy trên không dành cho tổng thống Mỹ, bộ trưởng quốc phòng và Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân. Nó thường được ví như một "Lầu Năm Góc bay".

Bối cảnh xuất hiện lần này còn trở nên đặc biệt nhạy cảm. Chủ nhân Nhà Trắng đã đặt hạn chót vào tối 7-4 (giờ Mỹ) để Iran chấp nhận kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất, bao gồm mở lại eo biển Hormuz, nếu không Washington sẽ phá hủy các nhà máy điện cùng nhiều cây cầu của Tehran.

"Cả nền văn minh có thể bị xóa sổ trong đêm nay" - Tổng thống Donald Trump cảnh báo trong đe dọa mới nhất ngày 7-4.

Mỹ hiện có 4 chiếc E-4B và vẫn duy trì các chuyến bay định kỳ quanh năm để bảo đảm năng lực sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, các chuyến bay của dòng máy bay này luôn bị theo dõi sát trong những giai đoạn căng thẳng quân sự.

Máy bay "Ngày tận thế" được mô tả có khả năng chống chịu vụ nổ hạt nhân, xung điện từ, tấn công mạng cùng nhiều tình huống khẩn cấp khác. Mỗi chiếc có thể chở tối đa 112 người, bay hơn 11.000 km và duy trì liên lạc toàn cầu nhờ hệ thống 67 ăng ten và thiết bị vệ tinh.

Bên trong máy bay có 18 giường ngủ, phòng họp, khu làm việc nhóm, phòng chỉ huy và khu nghỉ riêng trải trên 3 tầng.

Dòng máy bay E-4B không đơn thuần là một máy bay quân sự mà là nền tảng chỉ huy sống còn trong kịch bản khẩn cấp nhất của Mỹ.