HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

'Máy bay ngày tận thế' của Nga tới Iran phát tín hiệu cảnh báo Mỹ

Bạch Dương
|

Một máy bay Nga đóng vai trò sở chỉ huy trên không đã đến Iran vào đêm trước khi diễn ra cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các mục tiêu ở Iran.

Theo hệ thống theo dõi chuyến bay radar AirNav, máy bay Tu-214PU mang số đăng ký RA-64531 đã đến Iran vào sáng 13/7. Chuyến thăm này diễn ra trước khi chiến dịch quân sự của Mỹ bắt đầu, thời gian máy bay Nga lưu lại thủ đô Tehran rất ngắn.

Chiếc phi cơ Nga cất cánh từ sân bay quốc tế Imam Khomeini lúc 19h08. Máy bay hướng về phía Đông và bay đến Bắc Kinh, nơi nó hạ cánh lúc 2h25 ngày 14/7.

Chuyến bay của chiếc phi cơ Tu-214PU đến Iran.

Vài giờ sau khi máy bay Tu-214P cất cánh, Mỹ bắt đầu các cuộc không kích. Theo một tuyên bố chính thức từ Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM), quân đội nước này đã phát động chiến dịch quân sự vào ngày 13/7. Đòn tấn công của Mỹ kéo dài hơn 5 giờ và kết thúc lúc 5h15 sáng 14/7.

CENTCOM cho biết họ đã phá hủy nhiều mục tiêu quân sự trên khắp Iran, bao gồm Bushehr, Chabahar, Jask, Konarak, Abu Musa và Bandar Abbas, nhằm làm suy yếu khả năng tấn công tàu thương mại của nước này.

Nguyên nhân dẫn đến việc nối lại hoạt động thù địch là do những sự cố gần đây ở eo biển.

Bộ Quốc phòng UAE báo cáo tên lửa hành trình Iran đã bắn trúng 2 tàu chở dầu của UAE trong vùng biển thuộc lãnh thổ Oman, khiến 1 thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng và 8 người bị thương.

Máy bay "Ngày tận thế" Tu-214PU của Nga.

Cần nói thêm, chiếc máy bay đặc biệt với số hiệu RA-64531 có mặt tại Iran vào đêm trước những sự kiện này là một phương tiện được gọi theo cách không chính thức là máy bay "Ngày tận thế" vì mục đích chính là cung cấp thông tin liên lạc cho chính phủ trong trường hợp khẩn cấp, khi hạ tầng mặt đất đã bị phá hủy.

Tu-214PU được chế tạo tại Nhà máy Hàng không S.P. Gorbunov Kazan, thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 28/12/2018. Mùa Hè năm 2019, nó được chuyển giao cho Phi đội bay đặc biệt Rossiya.

Máy bay được trang bị hệ thống chuyển tiếp, các nút mã hóa đặc biệt và ăng-ten liên lạc vệ tinh để việc điều khiển lực lượng hạt nhân không bị cản trở từ bất cứ đâu trên khắp hành tinh.

Theo Militarnyi
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Mỹ

Nga

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Xe tay ga Nhật mới ra mắt có gì để cạnh tranh Honda SH Mode nếu mở bán về Việt Nam?

Xe tay ga Nhật mới ra mắt có gì để cạnh tranh Honda SH Mode nếu mở bán về Việt Nam?

02:19
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại