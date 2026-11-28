Dòng máy bay này có thiết kế bắt nguồn từ thời Liên Xô, được hiện đại hóa để phục vụ vận chuyển hàng hóa siêu trường, siêu trọng.

Theo dữ liệu từ Flightradar24, lúc 2h11 ngày 25/11, chiếc máy bay vận tải Ilyushin Il-76TD-90VD mang số đăng ký RA-76951 của hãng hàng không Volga-Dnepr Airlines (Nga) đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Máy bay thực hiện chuyến bay VI8114, xuất phát từ thành phố Barnaul (Nga), vượt quãng đường hơn 6.000 km trong 7 giờ 50 phút để đến TP.HCM. Chiều cùng ngày, máy bay tiếp tục hành trình đến Semarang (Indonesia).

Ảnh: Flightradar24

Il-76 là dòng máy bay vận tải được phát triển từ thời Liên Xô, thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 1971. Riêng chiếc RA-76951 thuộc phiên bản vận tải thương mại được hiện đại hóa, bàn giao cho Volga-Dnepr vào tháng 9/2007.

Theo thông số do Volga-Dnepr công bố, Il-76TD-90VD dài 46,6 m, sải cánh hơn 50 m, cao 14,76 m, tương đương một tòa nhà 5 tầng. Máy bay có trọng lượng rỗng khai thác hơn 97 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa 195 tấn.

Bốn động cơ phản lực PS-90A-76 tạo ra tổng lực đẩy 64 tấn lực, cho phép máy bay đạt tốc độ hành trình 750 km/h. Máy bay có khả năng chuyên chở tối đa 50 tấn, bao gồm hàng hóa và thiết bị bốc xếp.

Điểm đặc biệt của Il-76TD-90VD là khoang chứa hàng dài 20 m được tích hợp hệ thống cầu trục với bốn pa lăng điện, có thể phối hợp nâng kiện hàng nặng tới 12 tấn. Máy bay còn có hai tời điện và cầu dẫn phía đuôi, cho phép các phương tiện có bánh xe di chuyển trực tiếp vào khoang hàng.

Thiết kế này giúp máy bay có thể chủ động bốc dỡ hàng hóa mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào thiết bị mặt đất tại sân bay.

Thành lập năm 1990 tại Ulyanovsk (Nga), Volga-Dnepr Airlines chuyên vận chuyển hàng hóa siêu trường, siêu trọng bằng đường hàng không.

Ngoài Il-76, hãng còn khai thác dòng máy bay vận tải khổng lồ Antonov An-124 với phiên bản có khả năng chuyên chở tới 150 tấn hàng hóa. Doanh nghiệp từng vận chuyển các bộ phận thân và cánh máy bay Boeing 787 Dreamliner, thiết bị dầu khí và xe buýt dài 18 m.

Tại Việt Nam, tháng 8/2020, Volga-Dnepr từng phối hợp với Bee Logistics sử dụng máy bay An-124-100 vận chuyển 30 tấn thiết bị điện cao áp từ Mumbai (Ấn Độ) đến sân bay Cam Ranh, phục vụ dự án nhà máy điện mặt trời Thuận Nam công suất 450 MW.