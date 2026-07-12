Những ưu điểm lớn của máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 do Nga chế tạo đã được xác định.

"Máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 của Nga, hiện đang được sử dụng rộng rãi trên chiến trường Ukraine, vẫn là phương tiện chiến đấu tốt nhất trong cùng phân khúc", Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất (UAC) đã nêu bật những ưu điểm của Su-34 trên kênh Telegram của mình.

Su-34 được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên bộ, trên biển và trên không. Máy bay này còn có thể thực hiện nhiệm vụ trinh sát trên không.

"Máy bay ném bom đa năng Su-34 từ lâu đã khẳng định vị thế phương tiện tốt nhất trong phân khúc và tự tin duy trì vị trí này", tuyên bố cho biết.

Su-34 được đưa vào phục vụ năm 2014. Máy bay 2 chỗ ngồi này có thể mang nhiều loại tên lửa không đối không và không đối đất. Hiện tại Su-34 là phương tiện chủ lực mang bom lượn với các module hiệu chỉnh đa năng.

Không quân Nga đã nhận lô chiến đấu cơ Su-30SM2 và Su-34 mới nhất.

Trong diễn biến khác, UAC đã sản xuất và bàn giao máy bay chiến đấu đa năng Su-30SM2 và máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 cho Bộ Quốc phòng Nga theo hợp đồng cấp nhà nước.

Những chiến đấu cơ này đã hoàn thành toàn bộ chu trình kiểm tra bắt buộc trên mặt đất và trên không tại nhà máy và đã được điều động đến các vị trí làm nhiệm vụ.

"Các cơ sở sản xuất của chúng tôi đang nỗ lực chế tạo và cung cấp thiết bị theo đơn đặt hàng quốc phòng (SDO) đúng tiến độ và đều đặn.

Cùng với lần giao hàng này, chúng tôi đang nỗ lực cải tiến hơn nữa máy bay của mình, bao gồm cả việc tích hợp kinh nghiệm thu được trong các Chiến dịch Quân sự Đặc biệt", Giám đốc điều hành UAC - ông Vadim Badekha cho biết.