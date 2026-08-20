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Máy bay NATO rợp trời Baltic, gửi cảnh cáo cứng rắn tới Nga

Hoàng Đức
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Theo truyền thông phương Tây, Nga phải hiểu thông điệp của NATO sau sự kiện máy bay trinh sát, tác chiến điện tử NATO bay rợp trời Baltic hôm 18/8.

Tờ báo Đức Die Welt đưa tin, ngày 18/8, một số lượng lớn máy bay quân sự của NATO đã được quan sát thấy bay trên không phận Kaliningrad, trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Nga và lo ngại về sự leo thang của Nga ở sườn phía Đông của NATO.

Bài báo lưu ý trong hàng chục máy bay NATO lượn lờ trên không phận Baltic, một số máy bay trinh sát của NATO đã hoạt động trên bầu trời Kaliningrad, giám sát không phận gần biên giới Nga.

Có thể liệt kê một số chiếc gồm: Máy bay Chỉ huy và Cảnh báo sớm trên không (AWACS) E-3 Sentry của NATO, một máy bay tác chiến điện tử EA-37B Compass Call II của Mỹ (được điều động trở lại Ba Lan sau khi tham gia các hoạt động ở Trung Đông) và một máy bay ARTEMIS II của Lục quân Mỹ.

Các nhiệm vụ của máy bay ARTEMIS II và NATO E-3 trong khu vực này không phải là điều bất thường, nhưng sự hiện diện đồng thời của máy bay tác chiến điện tử EA-37B của Mỹ lại đáng chú ý.

Tờ "Die Welt" nhấn mạnh, sự hiện diện của EA-37B cùng với máy bay AWACS và máy bay trinh sát chuyên dụng cho thấy lực lượng NATO và Mỹ có nhu cầu cụ thể về trinh sát hoặc tác chiến điện tử ở khu vực Kaliningrad.

Tờ báo Đức cho biết thêm, chiến dịch do Mỹ dẫn đầu có sự tham gia của các máy bay chiến đấu của Mỹ và Na Uy, lực lượng mặt đất Ba Lan, một máy bay chỉ huy và kiểm soát trên không (AWACS) E-3A của NATO và các lực lượng khác.

“Một lượng lớn lực lượng không quân đã được tập trung xung quanh Kaliningrad. Chỉ có thể hy vọng Nga đã hiểu được thông điệp đó”, bài báo dẫn lời chuyên gia quân sự Carlo Masala từ Đại học Quân đội Liên bang Đức.

Điều đáng chú ý là các nguồn phân tích của Nga cũng đã ghi nhận hoạt động bất thường của máy bay trinh sát NATO.

Giới chuyên gia quân sự Nga nhấn mạnh, việc tập trung máy bay AWACS, máy bay trinh sát điện tử và các loại máy bay trinh sát khác, cùng với máy bay chiến đấu và máy bay tiếp nhiên liệu xung quanh Kaliningrad được coi là một tín hiệu uy hiếp nghiêm trọng gửi tới Nga.

NATO dường như muốn cảnh cáo Nga rằng, sườn phía Đông của khối này đang được giám sát liên tục, bất kỳ sự thay đổi hoạt động đột ngột nào cũng sẽ được phát hiện ngay lập tức và khối này sẽ có những hành động đáp trả cứng rắn theo những kịch bản đã thường xuyên được thao luyện trong hàng loạt cuộc tập trận được tổ chức trong thời gian qua.

Theo Topcor.ru
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Tags

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Báo Đức

Trung Quốc

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